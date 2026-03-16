En una serie de publicaciones en Truth Social la noche del domingo, el presidente Donald Trump afirmó que los medios que difundieron información falsa proporcionada por funcionarios iraníes deberían enfrentar cargos por “traición”, un delito que contempla la pena de muerte.

Mientras se celebraba la 98.ª ceremonia de los premios Oscar, el presidente publicó varios mensajes extensos. En ellos criticó la cobertura mediática sobre la guerra con Irán, la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles, al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a jueces que no fallaron a favor de su gobierno y también al Partido Demócrata.

En uno de esos mensajes, Trump acusó a Irán de difundir una historia falsa sobre la supuesta destrucción de un portaaviones estadounidense. Según el mandatario, Teherán impulsó la versión mediante la publicación de un video generado con inteligencia artificial que simulaba el ataque. Trump sostuvo que los medios que replicaron esa información deberían recibir un castigo.

“La historia era conscientemente FALSA y, en cierto modo, se puede decir que esos medios que la generaron deberían enfrentar cargos por TRAICIÓN por difundir información falsa”, escribió.

Además, el presidente acusó a “la prensa radical de izquierda” de publicar deliberadamente la versión falsa. Al mismo tiempo, afirmó que Estados Unidos “está devastando a Irán”, una declaración que miembros de su administración han repetido en varias ocasiones.

open image in gallery Trump criticó a medios por no alinearse con su narrativa proestadounidense sobre la guerra con Irán ( AP )

El presidente recomendó en varias ocasiones presentar cargos por traición contra personas o instituciones con las que discrepó. El año pasado, Trump afirmó que algunos medios actuaron de forma “traicionera” por cuestionar su estado de salud.

En Estados Unidos, el delito de traición puede implicar la pena de muerte. También establece una condena mínima de cinco años de prisión, una multa de al menos 10.000 dólares y la prohibición de ocupar cargos públicos.

Trump también arremetió contra periodistas que preguntaron por el conflicto con Irán durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One el domingo. Durante el intercambio, que duró unos 20 minutos, afirmó que ABC News era la organización de noticias “más corrupta” del planeta.

Desde que el presidente ordenó al ejército estadounidense lanzar ataques letales contra Irán a finales de febrero, miembros de la administración Trump acusaron a varios medios de comunicación de difundir información falsa para distorsionar la percepción pública de la guerra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en repetidas ocasiones durante conferencias de prensa que Estados Unidos ganaba la guerra contra Irán. Al mismo tiempo, adoptó un tono cada vez más confrontativo frente a periodistas que formularon preguntas incisivas.

En una rueda de prensa a comienzos de ese mes, el secretario de Defensa cuestionó a NBC por formular lo que calificó como una “pregunta trampa” cuando le pidieron precisiones sobre el calendario de la guerra en curso. Más tarde también criticó a otro periodista que preguntó si Estados Unidos planeaba desplegar tropas sobre el terreno. Además, respondió con dureza cuando un reportero consultó cómo evitar que el conflicto se desbordara: “¿No escuchó mis declaraciones?”, replicó.

Durante una conferencia el viernes, Hegseth abrió su intervención con fuertes críticas a los medios.

“Ayer vi otro ejemplo de titular falso: ‘la guerra se amplía’”, afirmó. “Aquí tienen un titular real, para una prensa verdaderamente patriótica: “Irán se repliega y se oculta bajo tierra”.

open image in gallery Hegseth también acusó a varios medios de cubrir de forma injusta la guerra con Irán y de difundir información falsa sobre los ataques ( AFP/Getty )

También acusó a varios medios de informar falsamente que Irán había colocado minas en el estrecho de Ormuz. Además, restó importancia a las preocupaciones sobre la seguridad de esa vía estratégica para el comercio internacional.

Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adoptó un tono confrontativo con los periodistas durante las conferencias de prensa cuando cuestionaron la justificación de la guerra, pese a que miembros del Gobierno ofrecieron distintas explicaciones sobre por qué el presidente ordenó los ataques contra Irán.

Al mismo tiempo, otros funcionarios del Gobierno amenazaron con tomar medidas contra medios de comunicación, mientras Trump criticó con dureza la cobertura periodística sobre la guerra.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, afirmó que las licencias de transmisión de algunas cadenas podrían revocarse si la Casa Blanca considera que su cobertura del conflicto resulta injusta. De hecho, se trata de una táctica que Carr ya utilizó cuando el presidente expresó descontento con la cobertura mediática.

Trump dijo que estaba “encantado” de ver a Carr “revisar las licencias de algunas de estas organizaciones de ‘noticias’ corruptas y altamente antipatrióticas”.

En paralelo, en otras publicaciones en Truth Social el domingo, el presidente también arremetió contra los jueces de la Corte Suprema que tumbaron su política arancelaria. Trump acusó al tribunal de ser “completamente inepto y vergonzoso”. Asimismo, criticó al juez federal James Boasberg, quien la semana pasada rechazó el intento del Gobierno de citar a Powell mediante una orden judicial.

Traducción de Leticia Zampedri