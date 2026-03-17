Trump arremete contra la OTAN por no ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz y opta por ir solo

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó el martes que la OTAN y otros aliados han rechazado sus llamados a ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, quejándose de que no ha podido reunir apoyo para su guerra elegida en Irán, que insiste en que está llevando a cabo por el bien del mundo, aunque este no aprecie su esfuerzo.

Trump, que ha estado presionando a los aliados para que ayuden a resguardar la importante vía marítima y aliviar un cuello de botella en las exportaciones de petróleo de la región, se enfureció porque Estados Unidos no está recibiendo apoyo “a pesar del hecho de que ayudamos” “tanto” a la OTAN, y sostuvo que era del interés de los aliados impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

La respuesta indignada de Trump ante la negativa de los aliados a involucrarse en la guerra subrayó que el conflicto —que ya va por su tercera semana y está provocando repercusiones en la economía mundial— es uno que la comunidad internacional espera que el líder de Estados Unidos resuelva por sí mismo, después de que lo inició sin consultas.

“Uno habría pensado que habrían dicho: ‘Nos encantaría enviar un par de dragaminas’. No es gran cosa”, afirmó Trump. “No cuesta mucho dinero. Pero no lo hicieron”.

Aunque expresó resentimiento hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos, Trump insistió en que está bien con la dinámica que se consolida en el conflicto, que, para bien o para mal, recaerá en gran medida solo sobre sus hombros.

Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo instó a seguir este camino durante meses, Trump ha reforzado cada vez más la idea de que la ruta hacia el conflicto fue elegida por un solo hombre. Comenzó a partir de lo que Trump describió como una “sensación” sobre la amenaza que representa Irán, y ha dicho que terminará cuando su instinto le diga que es el momento.

“En realidad no necesitamos ninguna ayuda”, les dijo Trump a los periodistas el martes mientras recibía al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, para una visita por el Día de San Patricio en la Casa Blanca.

Trump se quejó de que los aliados de la OTAN han contado con decenas de miles de millones de dólares en respaldo estadounidense para que Ucrania pueda resistir la invasión de Rusia, pero no pudieron devolver el favor para ayudar a Estados Unidos e Israel en sus esfuerzos por neutralizar a Irán, que ha representado una amenaza para Oriente Medio y más allá durante años. Estados Unidos, añadió, ha gastado cientos de miles de millones en reforzar las defensas de Europa y Asia.

Trump ha tenido una relación de altibajos con la alianza militar, un pilar del marco de seguridad nacional posterior a la Segunda Guerra Mundial que, según él, se había vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos. Trump ha arremetido contra los miembros del bloque por gastar poco e incluso ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con el estatuto de defensa mutua del tratado fundacional de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos.

La OTAN existe como una alianza defensiva, no ofensiva, y ha dicho que no tiene planes de involucrarse en la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. Sin embargo, la OTAN sí tuvo tropas durante 18 años en Afganistán y su campaña aérea de 2011 ayudó a derrocar al fallecido líder de Libia, Moammar Gadhafi.

“Los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en un momento de necesidad”, escribió Trump en redes sociales.

Trump dirigió la mayor parte de su irritación a la OTAN

Trump señaló que aliados en Japón, Australia y Corea del Sur —así como China— han rechazado sus llamados a involucrarse para ayudar a asegurar el estrecho, la vía marítima crítica por la que, en tiempos normales, pasa cada día alrededor del 20% del petróleo crudo del mundo. Asia es la región más expuesta a la interrupción del comercio porque depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual pasa por el estrecho.

La principal diplomática de la Unión Europea respondió a Trump, al afirmar que el bloque de 27 países no quiere ser arrastrado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y rechazó en términos generales la exigencia de Trump de enviar buques de guerra a Ormuz.

“Esta no es la guerra de Europa. No iniciamos la guerra. No se nos consultó”, declaró la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, el martes, un día después de presidir conversaciones entre los países miembros sobre la exigencia de Trump de enviar buques de guerra.

“No sabemos cuáles son los objetivos de esta guerra”, señaló Kallas. “Los Estados miembros no desean ser arrastrados a esto”.

Trump calificó el momento como una “gran prueba” para la OTAN y dijo que la alianza estaba cometiendo “un error muy tonto” al rechazarlo.

Un reportero le preguntó a Trump si estaba reconsiderando la relación de Estados Unidos con la OTAN a la luz de la respuesta a la guerra con Irán, o incluso si estaba contemplando salir de la alianza militar.

“Sin duda es algo en lo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para esa decisión”, dijo Trump. Añadió: “Por ahora no tengo nada en mente, pero no estoy precisamente encantado”.

Es discutible si Trump podría retirarse de la OTAN por su cuenta. El Congreso aprobó una ley en 2023 que exige autorización legislativa para abandonar la alianza militar. Expertos han dicho que Trump podría intentar negociar resquicios, quizá invocando la autoridad presidencial sobre política exterior, para eludir la ley.

La postura de Trump de que el apoyo histórico de Estados Unidos a la OTAN debería ser correspondido ahora que Estados Unidos ha pedido ayuda en Irán está encontrando una fuerte resistencia.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que su país está listo para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, pero solo como parte de una misión separada de la guerra actual en Oriente Medio.

“No somos parte del conflicto y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para reabrir o liberar el estrecho de Ormuz”, afirmó Macron.

Trump desestimó la postura de Macron. “Bueno, él dejará el cargo muy pronto”, dijo Trump sobre el presidente francés, cuyo segundo mandato de cinco años está programado para terminar en mayo de 2027.

Aun así, aunque Trump puede haber decidido que Estados Unidos ya no necesita asistencia militar externa para asegurar el estrecho, el Departamento de Estado se ha puesto en contacto con numerosos países en busca de su apoyo para aislar a Irán mediante la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah como organizaciones terroristas, medidas que resultarían en sanciones contra esos grupos y sus miembros.

Un cable enviado a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos el lunes pidió a los diplomáticos estadounidenses destinados en países que aún no han hecho esas designaciones que actúen con rapidez para hacerlo, dada la amplia represalia por la operación militar de Estados Unidos e Israel que Irán ha emprendido durante las últimas dos semanas.

“Ahora es el momento de que otras naciones tomen medidas concretas contra Irán, incluso designando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a su apoderado, Hezbollah, como organizaciones terroristas”, decía el cable, cuya copia obtuvo The Associated Press.

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Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Washington, Sylvie Corbet en París y Lorne Cook en Bruselas contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.