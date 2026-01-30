La NASA retrasa su primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años por condiciones climáticas “inusuales”

La NASA se vio obligada a retrasar su primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años debido a un clima inusualmente frío en Florida.

La agencia espacial estadounidense explicó que un “raro brote ártico” en el sitio de lanzamiento obligó a modificar el calendario de la misión Artemis II.

El lanzamiento del primer viaje lunar tripulado del programa Artemis ahora está previsto no antes del 8 de febrero, dos días más tarde de lo planeado inicialmente.

La NASA tenía previsto realizar el sábado una prueba de abastecimiento de combustible del cohete Space Launch System (SLS), de 98 metros de altura, pero canceló la operación a última hora del jueves debido al pronóstico de temperaturas bajo cero.

El ensayo general, una prueba clave previa al lanzamiento, quedó reprogramado para el lunes, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

“Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo húmedo”, señaló la NASA en un comunicado.

“Sin embargo, ajustar el calendario de la prueba permitirá a la NASA asegurar el éxito del ensayo, ya que el clima previsto para este fin de semana no cumple con las condiciones necesarias para el lanzamiento”.

El cohete SLS (Space Launch System) de Artemis II, con la nave Orion sobre una plataforma móvil de lanzamiento, en el Complejo de Lanzamiento 39B, el 29 de enero de 2026, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida ( Nasa )

La NASA dispone de solo unos pocos días al mes para lanzar a su primera tripulación lunar, debido a una estrecha ventana de alineación entre la Tierra y la Luna.

Con el último cambio en el calendario, la agencia cuenta ahora con apenas tres días en febrero para enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna y traerlos de regreso, antes de que la ventana se desplace a marzo.

“Cualquier retraso adicional implicaría un cambio día por día”, señaló la NASA en un comunicado emitido el viernes.

Funcionarios indicaron que sistemas de calefacción mantienen caliente la cápsula Orion en la parte superior del cohete y que los sistemas de purga del vehículo también están siendo adaptados a las bajas temperaturas.

La tripulación permanece en cuarentena en Houston y su llegada al Centro Espacial Kennedy, en Florida, sigue siendo incierta.

Los cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)— deben pasar aproximadamente 14 días en cuarentena para limitar su exposición a enfermedades.

La tripulación podrá mantenerse en contacto con amigos, familiares y colegas, pero evitará lugares públicos, usará mascarillas y mantendrá distancia con cualquier persona con la que tenga contacto.

La misión Artemis II, de 10 días de duración, llevará a los seres humanos más lejos de la Tierra que en cualquier otra misión desde el Apollo 17 en 1972, que también fue la última vez que un astronauta caminó sobre la Luna.

En esta misión no está previsto un alunizaje: el objetivo es probar los sistemas y el hardware necesarios para el regreso de astronautas a la superficie lunar en la futura misión Artemis III, prevista para 2027.

Otras agencias contribuyeron al reportaje.

Traducción de Leticia Zampedri