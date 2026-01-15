La NASA promete un reactor nuclear en la Luna para 2030 tras presión del gobierno de Trump

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio y el Departamento de Energía de Estados Unidos anunciaron su compromiso de desarrollar un reactor nuclear en la Luna para 2030.

El reactor de superficie lunar se basa en la fisión nuclear para alimentar la próxima campaña Artemis de la agencia espacial y las futuras misiones a Marte.

Las agencias firmaron un memorando de entendimiento que también pretende desplegar reactores nucleares en órbita, según la NASA.

El presidente emitió un decreto en diciembre que pedía una renovada atención a los reactores y a la “superioridad espacial estadounidense”.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo que cree que será “uno de los mayores logros técnicos de la historia de la energía nuclear y la exploración espacial”.

La NASA y el Departamento de Energía se comprometieron a desarrollar un reactor nuclear lunar en poco menos de cuatro años ( NASA )

“Con la política espacial nacional del presidente Trump, Estados Unidos se compromete a volver a la Luna, construir la infraestructura para quedarse y hacer las inversiones necesarias para el próximo gran salto a Marte y más allá”, dijo en un comunicado el recién confirmado administrador de la NASA, Jared Isaacman, astronauta de SpaceX y amigo del fundador de SpaceX, Elon Musk. “Alcanzar este futuro exige aprovechar la energía nuclear”.

Un plazo más corto

El verano pasado, Sean Duffy, antiguo administrador en funciones, presionó para acelerar los plazos de construcción del reactor, después de que China y Rusia anunciaron un plan para construir un reactor nuclear para una base lunar de aquí al 2035.

“El primer país que lo haga podría declarar una zona de exclusión, lo que impediría a Estados Unidos establecer la presencia prevista de Artemis si no llega antes”, advirtió Duffy.

La NASA anunció por primera vez que pondría un reactor en la Luna “dentro de una década” en 2021. En 2024, la agencia dijo que la fecha prevista para la entrega de un reactor a una plataforma de lanzamiento era a principios de la década de 2030.

Los reactores nucleares espaciales se desarrollaron por primera vez en Estados Unidos en los años cincuenta.

Llévame a la Luna

Al igual que los reactores nucleares de la Tierra, la energía de fisión del reactor lunar funciona dividiendo átomos de uranio en el interior de un reactor para generar calor que luego se convierte en electricidad, según el Departamento de Energía.

La idea es que el reactor sea capaz de suministrar energía constante independientemente de la luz solar disponible o de las condiciones meteorológicas.

Tendrá que poder funcionar durante años sin necesidad de repostar.

Los reactores deberán ser ligeros y relativamente pequeños, y suministrar al menos 40 kilovatios de potencia, suficiente para abastecer a 30 hogares durante una década, según la NASA.

Un concepto artístico muestra un sistema de energía de fisión en la superficie lunar ( NASA )

¿El lanzamiento de una nave espacial con destino a la Luna?

Algunos expertos cuestionaron la viabilidad de instalar un reactor en la Luna en un plazo de décadas.

La NASA necesitaría un vehículo de lanzamiento que funcionara para enviar el reactor y la capacidad de aterrizar en la Luna.

“Fue en el último Gobierno de Trump que la NASA había sacado un comunicado de prensa, tenían un video de YouTube, tenían estos anuncios sobre cómo van a desarrollar estos pequeños reactores nucleares modulares para su uso en la luna, y que iba a estar listo para 2026”, dijo el analista de seguridad nacional, experto nuclear y autor Joseph Cirincione a The Independent en agosto.

“¿De verdad? Entonces, ¿dónde está?”.

Sin embargo, otros son más optimistas.

“Es posible, pero requerirá un compromiso serio”, declaró a The Independent Bhavya Lal, exadministradora asociada de tecnología, política y estrategia de la NASA.

Sebastian Corbisiero, director del programa del Laboratorio Nacional de Idaho que dirige el programa de reactores espaciales del Departamento de Energía, declaró a The Independent que un reactor nuclear en la Luna es “factible” para 2030.

