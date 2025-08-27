¿Cuáles desastres naturales asustan más a los estadounidenses?
Los tornados encabezan la lista de desastres naturales que más temor generan en EE. UU., aunque la mayoría de los estadounidenses admite no estar preparada para enfrentarlos
Los tornados han sido declarados oficialmente el desastre natural más aterrador en Estados Unidos, según un nuevo estudio.
El 46 % de los 2.500 estadounidenses encuestados en un estudio de Master Lock y Talker Research afirmaron temerles más que a los tsunamis (43 %), los terremotos (35 %) o los huracanes (33 %).
Los que viven en el noreste tienen más confianza en estar preparados para una ola de calor, una sequía (68 %) o una tormenta de nieve (63 %).
Los habitantes del medio oeste, que reciben regularmente alertas de tornado, muestran una mayor confianza: el 62 % afirma no se sorprende por ellos. Sin embargo, esa confianza disminuye drásticamente cuando se les pregunta sobre incendios forestales (33 %) o deslizamientos de tierra (27 %).
A pesar de los recientes aumentos de inundaciones en todo el país, el 43 % de los estadounidenses afirman sentirse preparados si una azotara su comunidad.
Y aunque casi todos se han visto afectados por el clima severo en algún momento, la mayoría admite no estar preparados para las consecuencias. El 47 % no estaba preparado para cortes de energía prolongados, el 39 % para la destrucción total que presenció y el 36 % para el tiempo que tardó la vida en volver a la normalidad.
En general, los desastres naturales se están convirtiendo en una parte importante de la vida de los estadounidenses. El 51% cree que el clima severo es más frecuente, el 37 % dice que es cada vez más intenso y el 80 % afirma estar más consciente de los desastres que hace una década. Aun así, el 61 % admite que es más difícil que nunca estar preparado.
Cuando ocurre un desastre, el 21 % de los estadounidenses dijeron que su primer instinto es reunir a su familia y mascotas y evacuar, mientras que el 14 % se refugia en el lugar o comienza a asegurar su hogar y el 11 % recoge artículos importantes al salir. En comparación, el 30 % de las personas no cuentan con ningún plan de preparación.
Entre quienes sí lo tienen, solo el 28 % cuenta con un plan para tornados, en comparación con el 22 % para olas de calor, el 21 % para huracanes y tan solo el 19 % para inundaciones repentinas.
Aunque el 46 % de los encuestados pudieron identificar correctamente la diferencia entre una alerta meteorológica y una advertencia, muchos aún recurren a las aplicaciones meteorológicas un promedio de tres veces al día en condiciones normales y unas cinco veces al día cuando se pronostica tiempo severo.