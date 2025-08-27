¿Cuáles desastres naturales asustan más a los estadounidenses?

Los tornados han sido declarados oficialmente el desastre natural más aterrador en Estados Unidos, según un nuevo estudio.

El 46 % de los 2.500 estadounidenses encuestados en un estudio de Master Lock y Talker Research afirmaron temerles más que a los tsunamis (43 %), los terremotos (35 %) o los huracanes (33 %).

Los que viven en el noreste tienen más confianza en estar preparados para una ola de calor, una sequía (68 %) o una tormenta de nieve (63 %).

Los habitantes del medio oeste, que reciben regularmente alertas de tornado, muestran una mayor confianza: el 62 % afirma no se sorprende por ellos. Sin embargo, esa confianza disminuye drásticamente cuando se les pregunta sobre incendios forestales (33 %) o deslizamientos de tierra (27 %).

A pesar de los recientes aumentos de inundaciones en todo el país, el 43 % de los estadounidenses afirman sentirse preparados si una azotara su comunidad.

Y aunque casi todos se han visto afectados por el clima severo en algún momento, la mayoría admite no estar preparados para las consecuencias. El 47 % no estaba preparado para cortes de energía prolongados, el 39 % para la destrucción total que presenció y el 36 % para el tiempo que tardó la vida en volver a la normalidad.

En general, los desastres naturales se están convirtiendo en una parte importante de la vida de los estadounidenses. El 51% cree que el clima severo es más frecuente, el 37 % dice que es cada vez más intenso y el 80 % afirma estar más consciente de los desastres que hace una década. Aun así, el 61 % admite que es más difícil que nunca estar preparado.

Cuando ocurre un desastre, el 21 % de los estadounidenses dijeron que su primer instinto es reunir a su familia y mascotas y evacuar, mientras que el 14 % se refugia en el lugar o comienza a asegurar su hogar y el 11 % recoge artículos importantes al salir. En comparación, el 30 % de las personas no cuentan con ningún plan de preparación.

Entre quienes sí lo tienen, solo el 28 % cuenta con un plan para tornados, en comparación con el 22 % para olas de calor, el 21 % para huracanes y tan solo el 19 % para inundaciones repentinas.

Aunque el 46 % de los encuestados pudieron identificar correctamente la diferencia entre una alerta meteorológica y una advertencia, muchos aún recurren a las aplicaciones meteorológicas un promedio de tres veces al día en condiciones normales y unas cinco veces al día cuando se pronostica tiempo severo.