Los astronautas Artemis de la NASA entran en cuarentena antes de su misión a la Luna

Cuatro astronautas entraron en cuarentena antes de la primera misión alrededor de la Luna en más de 50 años.

Está previsto que la misión Artemis II despegue en algún momento del mes que viene. La NASA puso en marcha el cohete a principios de este mes, antes de que se abra la ventana de lanzamiento a principios de febrero.

Tres astronautas de la NASA —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen pasarán unos 14 días en cuarentena para limitar su exposición a enfermedades.

“Comenzar la cuarentena ahora preserva la flexibilidad a medida que los equipos trabajan hacia posibles oportunidades en el período de lanzamiento de febrero”, escribió la NASA en una actualización de la misión.

“En este momento, la agencia aún no fijó una fecha oficial de lanzamiento, ya que continúan las pruebas del cohete y la nave espacial. A la espera del resultado de la prueba general u otras consideraciones operativas, la tripulación puede salir de la cuarentena y reingresar 14 días antes de cualquier fecha de lanzamiento”.

open image in gallery El Artemis II de la NASA sale del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la NASA el 17 de enero de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida ( Joe Raedle/Getty Images )

La cuarentena, conocida como programa de estabilización sanitaria, comenzará en Houston (Texas) antes de trasladarse al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida seis días antes del lanzamiento.

La tripulación podrá seguir en contacto con amigos, familiares y colegas, pero evitará los lugares públicos, llevará mascarillas y mantendrá las distancias con cualquier persona con la que entre en contacto.

El día del lanzamiento, los astronautas subirán a la nave Orión, que se encuentra sobre el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA y despegarán sobre el Océano Atlántico.

La misión de 10 días les llevará alrededor de la Luna y de vuelta, antes de amerizar en el Océano Pacífico.

Será lo más lejos que el ser humano se haya alejado de la Tierra desde la misión Apolo 17 en 1972, que fue también la última vez que un astronauta pisó la Luna.

La misión Artemis II está diseñada para probar los sistemas y el hardware necesarios para continuar con el programa Artemis, cuyo objetivo es devolver personas a la superficie de la Luna por primera vez desde el Apolo 17.

El primer alunizaje tripulado está previsto para 2027 en el marco de la misión Artemis III.

En su última actualización de la misión, la agencia espacial estadounidense señaló que el objetivo de volver a la Luna es “el descubrimiento científico y los beneficios económicos”, además de sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Traducción de Olivia Gorsin