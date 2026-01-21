Una tormenta invernal de grandes proporciones azotará Estados Unidos este fin de semana, con una extensión de más de 3.000 kilómetros y el potencial de afectar a más de 150 millones de personas con intensas nevadas y condiciones peligrosas de hielo.

Según los meteorólogos, el fenómeno traerá temperaturas gélidas y clima invernal extremo a más de dos docenas de estados, desde Texas hasta Massachusetts, incluyendo las Carolinas. Millones de estadounidenses ya se encontraban bajo alertas y advertencias a partir del miércoles.

En algunas regiones se esperan acumulaciones de nieve de entre 8 y 30 centímetros, mientras que otras podrían enfrentar peligrosas capas de hielo que paralizarían servicios. La combinación de nieve y hielo amenaza con causar cortes de electricidad y calefacción, además de interrumpir el transporte hasta bien entrada la próxima semana.

Según explicó el meteorólogo de AccuWeather, Brandon Buckingham, al diario The Independent, la tormenta comenzará a formarse este viernes en las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, antes de avanzar hacia el sur, en Texas, y luego desplazarse hacia el noreste del país.

“Esta podría terminar siendo la mayor tormenta invernal de la temporada”, afirmó Buckingham. “Sin duda, estará entre las más impactantes del invierno”.

open image in gallery AccuWeather pronostica que la tormenta se extenderá desde las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas hasta Texas y Massachusetts ( AccuWeather map )

Según AccuWeather, es posible que muchas carreteras queden intransitables y que se suspendan las clases por nevadas en amplias zonas, desde Texas hasta el valle del Misisipi. En el sureste, se podrían registrar acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros de nieve —o incluso más en algunas áreas—.

Las fuertes heladas previstas en varios estados podrían derribar árboles, cables eléctricos y provocar la rotura de tuberías. Con temperaturas bajo cero que se mantendrán durante buena parte de la próxima semana, la remoción del hielo y la restauración del suministro eléctrico podrían demorarse. Ante ese panorama, los meteorólogos instan a la población a tomar precauciones y prepararse con anticipación.

A continuación, un panorama de lo que puede esperarse en cada región de Estados Unidos.

Las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras y el sur de Estados Unidos

Se prevé nieve y hielo en un tramo que va desde las Montañas Rocosas hasta las Grandes Llanuras, lo que dará lugar a un corredor de condiciones gélidas antes de que el sistema se desplace hacia el sur, en dirección a Texas.

“Se trata de una tormenta cargada de humedad que chocará con el aire ártico situado al norte del sistema”, explicó Buckingham. “A medida que esto ocurra, se espera que una amplia franja de nieve y hielo se extienda por el centro de Estados Unidos, desde las Llanuras hasta el valle del río Misisipi, y cubra partes del sur y del medio sur durante el sábado”.

La acumulación de nieve afectará a estados que atraviesan condiciones de sequía, como Wyoming, Colorado y Nuevo México, mientras que en Utah y Arizona las precipitaciones podrían ser menores.

Ciudades como Denver, Wichita, Oklahoma City y Tulsa probablemente recibirán nieve, aguanieve y lluvia helada a partir del viernes.

open image in gallery El clima invernal severo, con intensas nevadas y hielo, podría derribar árboles y tendidos eléctricos en EE. UU. este fin de semana, advierten los meteorólogos ( AP )

“Será un corredor de condiciones de hielo que estaremos monitoreando muy de cerca a medida que se desarrolle”, señaló Buckingham.

Para el sábado, se prevé que la tormenta se intensifique, con fuertes nevadas y hielo a lo largo del corredor de la Interestatal 40, desde Nuevo México hasta las Carolinas. Algunas zonas de Texas podrían recibir entre 7 y 15 centímetros de nieve.

También se anticipa una peligrosa tormenta de hielo que afectaría a residentes desde Texas hasta las Carolinas.

Mientras tanto, se esperan temperaturas extremadamente bajas. En Dallas, Texas, los pronósticos indican que los valores podrían mantenerse por debajo de los 0 °C (32 °F) durante un período continuo de entre 48 y 60 horas.

Sureste

Se espera que la nieve y el hielo avancen hacia el sureste del país el sábado, afectando zonas de Arkansas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y Alabama.

“Al norte de esas áreas, todo lo que caiga será nieve”, explicó Buckingham.

“Será una nevada intensa en muchas regiones que están acostumbradas a lidiar con la nieve, pero en este caso, muchas de esas zonas no cuentan con los mismos recursos que los estados más al norte”, agregó.

Según Buckingham, algunas de las nevadas más intensas podrían registrarse a lo largo del corredor de la Interestatal 44, desde Tulsa, Oklahoma, hasta el sur de St. Louis, Misuri.

open image in gallery Se esperan temperaturas gélidas en todo el país, incluso en Texas, donde los termómetros se mantendrán por debajo de los 0 °C durante un período continuo de entre 48 y 60 horas ( AP )

“El corredor con nieve más intensa debería ubicarse justo al norte de la línea de transición donde se mezclan el hielo y la nieve pura”, explicó Buckingham.

A medida que la tormenta avance hacia la costa el sábado, regiones como Atlanta, el sur de los Apalaches y las Montañas Blue Ridge podrían enfrentar importantes tormentas de hielo.

“Luego, el sistema seguirá hacia las Carolinas”, señaló. “El noreste y el centro de Carolina del Sur —ciudades como Charlotte o incluso Raleigh— podrían verse afectados por una acumulación de hielo significativa en la segunda mitad del fin de semana”.

Más al norte, en zonas donde el aire será más frío, como el valle del río Ohio, el centro de los Apalaches, Virginia Occidental y Virginia, Maryland y el sur de Pensilvania, se espera que la nieve se expanda y aumente su intensidad entre sábado y domingo.

“Creo que esta tormenta podría dejar una franja con más de 30 centímetros de nieve, desde el valle de Ohio hasta el noreste”, advirtió Buckingham.

Noreste

A medida que la nieve se acumule en gran parte del país, la tormenta continuará su avance hacia el noreste hasta el domingo.

Se espera que el corredor de nieve se desplace a lo largo del eje de la Interestatal 95, con posibilidad de afectar con nevadas a ciudades como Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston.

open image in gallery Se espera que la tormenta se desplace hacia el noreste el domingo, con impacto en ciudades como Nueva York ( Reuters )

“Se espera que lugares como la ciudad de Nueva York, gran parte de Pensilvania y el sur de Nueva Inglaterra enfrenten un rápido deterioro en las condiciones a medida que la nieve comience a caer en esas zonas”, explicó Buckingham.

Los meteorólogos aún no tienen certeza sobre cuándo finalizará la tormenta.

“Entre la noche del domingo y el lunes todavía hay algunas incógnitas sobre cómo será el acto final de esta tormenta al salir de la costa atlántica”, añadió Buckingham, y señaló que algunas áreas del noreste podrían seguir recibiendo nieve hasta el lunes.

Traducción de Leticia Zampedri