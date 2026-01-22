Jeff Bezos revela su plan para la próxima megaconstelación de satélites

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció un ambicioso plan para lanzar más de 5.000 satélites a la órbita terrestre baja, con el objetivo de desarrollar una red de internet espacial que compita directamente con Starlink, la plataforma satelital creada por el también multimillonario Elon Musk.

La red, denominada TeraWave, estará a cargo de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Bezos, y ofrecerá velocidades de hasta 6 Tbps destinadas al sector empresarial, lo que supera las velocidades residenciales actuales de Starlink. Sin embargo, Elon Musk respondió a la noticia y afirmó que las velocidades de Starlink “superarán esa cifra”.

Actualmente, Starlink —propiedad de SpaceX— mantiene una ventaja considerable sobre Blue Origin, tanto en tamaño de red como en cantidad de usuarios, con unos 9 millones de clientes a nivel mundial, según reportes.

La nueva red TeraWave fue diseñada específicamente para transferir grandes volúmenes de datos, en lugar de enfocarse en usuarios individuales.

“Esta red prestará servicio a decenas de miles de clientes empresariales, centros de datos y organismos gubernamentales que necesitan una conectividad confiable para operaciones críticas”, indicó Blue Origin en un comunicado.

“La arquitectura de TeraWave consta de 5.408 satélites interconectados ópticamente en órbitas LEO y MEO. Esta red alcanza zonas remotas, rurales y suburbanas donde las rutas de fibra resultan costosas, técnicamente inviables o demasiado lentas para desplegar. Además, ofrece mayor diversidad de rutas y mejora la resiliencia general del sistema”.

Actualmente, la red Starlink, de Elon Musk, domina la órbita terrestre baja y controla aproximadamente dos tercios de todos los satélites activos.

SpaceX acaba de obtener la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para lanzar otros 7.500 satélites. Con esta ampliación, Elon Musk proyecta expandir la red Starlink hasta alcanzar un total de 34.400 satélites en la década de 2030, aunque esta cifra aún depende de aprobaciones futuras.

Blue Origin anunció que comenzará la construcción de su constelación de satélites TeraWave a finales de 2027.

Entre otras megaconstelaciones de internet por satélite en desarrollo, se destacan dos proyectos chinos —Guowang y Qianfan—, además de una red impulsada por Amazon.

Anteriormente conocido como Proyecto Kuiper, el sistema Amazon Leo fue presentado el año pasado con el objetivo de desplegar más de 3.000 satélites en órbita baja.

Bezos dejó el cargo de director ejecutivo de Amazon en 2021, tras 27 años al frente de la compañía que fundó.

Desde entonces, ha concentrado sus esfuerzos en Blue Origin y en una nueva empresa de inteligencia artificial llamada Project Prometheus, que podría competir con xAI, la firma de Elon Musk.

Bezos y Musk, quienes se han disputado en varias ocasiones el título de persona más rica del mundo, sostienen una rivalidad pública de larga data. Elon Musk ha expresado críticas directas hacia las iniciativas de Jeff Bezos, a quien llamó “imitador”, en alusión a sus proyectos en los sectores aeroespacial y de inteligencia artificial.

Blue Origin, por su parte, presentó múltiples recursos legales contra decisiones de la NASA, que adjudicó contratos multimillonarios a SpaceX para el desarrollo de naves espaciales destinadas a las misiones Artemis hacia la Luna.

Traducción de Leticia Zampedri