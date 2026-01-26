Los científicos acaban de cartografiar la materia oscura con más detalle que nunca

Los científicos crearon el mapa más detallado de la materia oscura y esperan utilizarlo para comprender mejor esta misteriosa y escurridiza parte de nuestro universo.

El nuevo mapa muestra el modo en que la materia oscura ayudó a formar las estrellas, galaxias y planetas que nos rodean, afirman los investigadores.

Ayuda a confirmar nuestra comprensión de su papel invisible pero clave en nuestro universo, pero también ofrece nuevas sugerencias sobre la relación entre la materia oscura y la materia normal de la que sabemos mucho más, dicen.

El nuevo mapa se creó a partir de datos obtenidos por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

Los investigadores creen que, cuando comenzó el universo, la materia oscura y la materia normal estaban muy poco repartidas por el universo. Entonces, la materia oscura empezó a agruparse, arrastrando a la materia normal y creando las estrellas y galaxias que se convertirían en nuestro universo.

Como tal, la estructura y propagación de la materia oscura son fundamentales para todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluidas nuestras propias vidas.

“Al revelar la materia oscura con una precisión sin precedentes, nuestro mapa muestra cómo un componente invisible del Universo estructuró la materia visible hasta el punto de permitir la aparición de galaxias, estrellas y, en última instancia, de la propia vida”, afirma Gavin Leroy, de la Universidad de Durham, que colaboró en la dirección de la investigación.

“Este mapa revela el papel invisible pero esencial de la materia oscura, el verdadero arquitecto del Universo, que organiza poco a poco las estructuras que observamos a través de nuestros telescopios”.

La materia oscura es invisible para nosotros: la luz no interactúa con ella y atraviesa la materia normal. Pero puede entenderse observando la forma en que su gravedad interactúa con el universo que podemos ver.

“Dondequiera que se encuentre materia normal en el Universo actual, también se encuentra materia oscura”, afirmó Richard Massey, también de Durham. “Miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan tu cuerpo cada segundo. No pasa nada, no se fijan en nosotros y siguen adelante”.

“Pero toda la nube arremolinada de materia oscura alrededor de la Vía Láctea tiene suficiente gravedad para mantener unida toda nuestra galaxia. Sin materia oscura, la Vía Láctea giraría sobre sí misma”.

Para elaborar el nuevo mapa, el telescopio Webb observó una porción de cielo durante unas 255 horas e identificó 800.000 galaxias. Ello permitió a los investigadores elaborar un mapa que abarca una parte del cielo unas 2,5 veces mayor que la Luna llena.

“Este es el mapa de materia oscura más grande que hicimos con Webb y es dos veces más nítido que cualquier mapa de materia oscura hecho por otros observatorios”, dijo Diana Scognamiglio de la NASA.

“Antes, veíamos una imagen borrosa de la materia oscura. Ahora vemos el andamiaje invisible del Universo con asombroso detalle, gracias a la increíble resolución de Webb”.

El trabajo se describe en un nuevo artículo, ‘An ultra-high-resolution map of (dark) matter’, publicado en la revista Nature Astronomy.

Traducción de Olivia Gorsin