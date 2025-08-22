Científicos podrían haber descubierto cómo comunicarse con alienígenas.

Una nueva investigación sugiere que, si existe vida extraterrestre y se comunica con sus naves espaciales del mismo modo en que lo hacemos los humanos, esos mensajes podrían ser detectables desde la Tierra.

En el estudio, los investigadores analizaron dónde deberíamos enfocar la búsqueda de señales de inteligencia alienígena.

Para ello, los investigadores analizaron las señales que emitimos y que podrían ser detectables por otras civilizaciones. Esto podría ayudarnos a entender qué tipo de señales similares podrían estar llegando desde mundos alienígenas lejanos.

“Los humanos nos comunicamos con las naves y sondas que enviamos a explorar otros planetas como Marte”, explicó Pinchen Fan, del Eberly College of Science de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State).

“Sin embargo, un planeta como Marte no bloquea por completo la señal. Una nave o planeta distante, ubicado en la trayectoria de esas comunicaciones interplanetarias, podría captar parte de esa transmisión residual. Esto podría suceder cuando, desde su perspectiva, la Tierra y otro planeta del sistema solar se alinean. Por ello, deberíamos enfocar la búsqueda de señales extraterrestres en alineaciones planetarias fuera de nuestro sistema”.

Muchas de las señales más potentes y persistentes que emite la Tierra provienen de las transmisiones dirigidas a nuestras propias naves espaciales. La mayoría de estas comunicaciones se realizan a través de la Red del Espacio Profundo de la NASA (DSN), un conjunto de instalaciones terrestres diseñadas para mantener contacto con sondas que se encuentran a enormes distancias de nuestro planeta.

Los investigadores utilizaron los registros de la DSN y los compararon con información sobre la ubicación de las naves espaciales, con el fin de entender cuándo y desde dónde se enviaban señales de radio desde la Tierra.

Descubrieron que la mayoría de las señales se dirigían a naves cercanas a Marte. Otras estaban orientadas hacia diferentes planetas y hacia el punto de Lagrange entre el Sol y la Tierra, una zona donde la gravedad de ambos cuerpos mantiene objetos espaciales en una posición estable.

Esto sugiere que el mejor lugar para buscar señales provenientes de naves alienígenas podría ser en zonas donde los planetas se alinean, según los investigadores. La ciencia ya utiliza estas alineaciones para detectar otros mundos: cuando un planeta pasa frente a su estrella, se produce una pequeña disminución de luz que puede observarse desde la Tierra y que permite identificar su presencia.

“Sin embargo, como recién empezamos a detectar un gran número de exoplanetas en la última década o dos, aún no conocemos muchos sistemas con dos o más exoplanetas en tránsito”, explicó Fan. “Con el próximo lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, esperamos detectar cientos de miles de exoplanetas previamente desconocidos, por lo que nuestra área de búsqueda podría expandirse enormemente”.

La investigación fue publicada en un nuevo artículo titulado “Detecting Extraterrestrial Civilizations That Employ an Earth-level Deep Space Network”, en la revista The Astrophysical Journal Letters.

Traducción de Leticia Zampedri