Las primeras semanas de 2026 han desatado una ola de nostalgia en internet, impulsando una tendencia viral en la que los usuarios intentan regresar en el tiempo con publicaciones de estilo retro acompañadas del lema: “2026 el nuevo 2016”.

Quienes han navegado recientemente por Instagram o TikTok probablemente se han topado con fotos filtradas al estilo lo-fi (es decir, publicaciones con una estética “vintage”), cejas intensamente delineadas, selfies con el filtro de perrito de Snapchat o imágenes granuladas de gente jugando Pokémon Go, todo como parte de un homenaje colectivo a la década pasada.

Desde el comienzo del nuevo año, los feeds de redes sociales se han llenado de usuarios rebuscando en sus archivos digitales de hace diez años para compartir carruseles de recuerdos y videos de baja calidad que evocan la era 2016.

La tendencia también ha captado la atención de celebridades e influencers. Selena Gomez compartió fotos de archivo de su gira en aquel entonces, mientras que Charlie Puth publicó un video haciendo lip-sync de su éxito de 2016, ‘We Don’t Talk Anymore’.

Beyoncé, Selena Gomez y Taylor Swift marcaron 2016 con éxitos radiales y momentos icónicos de la cultura pop. Ahora, ese año vuelve con fuerza en redes sociales ( Getty Images )

¿Pero por qué 2016? Además de marcar su décimo aniversario, ese año fue clave para la cultura pop: Beyoncé lanzó Lemonade, Taylor Swift sorprendió con su cabello platinado en Coachella, y Black Beatles de Rae Sremmurd inspiró el viral Mannequin Challenge. The Chainsmokers y Drake dominaban la radio, y Vine —la plataforma de videos cortos— aún era un fenómeno antes de cerrar en enero de 2017.

Pero la tendencia “2026 el nuevo 2016” va más allá de la estética maximalista y los íconos culturales. Para muchos usuarios, se trata también de una oportunidad para recordar un mundo que parecía más simple que el actual.

En 2016, la pandemia de coronavirus aún no existía. Los dos mandatos de Donald Trump eran solo una posibilidad lejana. Y las redes sociales todavía no estaban inundadas de contenido desinformativo generado por inteligencia artificial.

“Me encantaría volver a la vida en 2016”, escribió un usuario en X al sumarse a la tendencia. Otro comentó: “Vaya, qué época para estar vivo”.

Sin embargo, aunque esta moda teñida de nostalgia presenta 2016 como un aparente remanso antes de la tormenta, la periodista Katie Rosseinsky, de The Independent, advirtió que muchos están idealizando el pasado y olvidan que ese año también tuvo momentos difíciles. Entre ellos, la masacre en el club nocturno Pulse y la muerte de figuras culturales muy queridas como Prince, David Bowie y Carrie Fisher.

Rosseinsky escribió: “Esta reinvención de 2016 como una especie de cima feliz demuestra nuestra implacable capacidad para la nostalgia, esa habilidad de transformar incluso los malos momentos en algo digno de recordar con cariño, aunque solo hayan pasado unos pocos años”.

Traducción de Leticia Zampedri