¿Por qué Ryanair se niega a añadir el wifi satelital de Starlink, de Elon Musk, a sus aviones?

El wifi por satélite Starlink de Elon Musk no se implantará en los aviones de Ryanair debido al impacto de los costos de combustible en los vuelos de corta distancia.

El director ejecutivo de la aerolínea, Michael O'Leary, declaró el miércoles a Reuters que la instalación de una antena en el fuselaje —el cuerpo principal del avión— genera peso y resistencia, lo que supone una “penalización del 2 % en combustible”.

“No creemos que nuestros pasajeros estén dispuestos a pagar por wifi en un vuelo promedio de una hora”, añadió.

La aerolínea irlandesa de bajo coste opera miles de vuelos de corta y media distancia por Europa, el norte de África y Medio Oriente, sin ofrecer servicios wifi a los pasajeros a bordo.

Starlink, un servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa de Musk, utiliza una red de miles de satélites en órbita terrestre baja para ofrecer banda ancha de alta velocidad.

Michael Nicolls, vicepresidente de ingeniería de Starlink en SpaceX, respondió en X (Twitter), afirmando que “un impacto del 2 % en el combustible podría ser cierto para las terminales heredadas, pero la terminal de Starlink es de perfil mucho más bajo y más eficiente”.

Musk, por su parte, agregó que O'Leary estaba “mal informado”.

La negativa de Ryanair a utilizar Starlink va en contra de las tendencias generales de las compañías aéreas. El martes, la aerolínea rival Lufthansa anunció un acuerdo para instalar el wifi en su flota. Asimismo, otras compañías aéreas, como British Airways, Qatar y United, ya utilizan esta tecnología.

La mayoría de las aerolíneas comerciales que adopten el servicio por satélite lo ofrecerán gratuitamente a los pasajeros como un servicio de cortesía de la aerolínea.

En palabras de Simon Calder, corresponsal de viajes de The Independent: “Un corto vuelo en Ryanair no es comparable con un viaje más largo en el que muchos pasajeros aprecian un buen wifi”.

“La aerolínea de Michael O'Leary es alérgica a los costes y la complejidad, así que creo que seguirá con las tarjetas de 'rasca y gana' y los paninis para mantener entretenidos a los pasajeros”, continuó, y concluyó: “La gente paga por volar en Ryanair por el precio, la puntualidad y la seguridad, no por la conectividad”

The Independent se ha puesto en contacto con Ryanair para obtener comentarios. El vuelo medio de la compañía dura entre 90 minutos y dos horas.

