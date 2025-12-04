Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Varios países boicotean Eurovisión por la participación de Israel

Esta decisión se adopta tras que la comisión organizadora del concurso se reuniera para discutir las inquietudes sobre el papel de Israel en el concurso

AP Noticias
Jueves, 04 de diciembre de 2025 13:46 EST
Video Player Placeholder
Close
Eurovisión: varios países piden exclusión de Israel en el concurso por la guerra en Gaza

España y Países Bajos han anunciado su retirada del próximo Festival de la Canción de Eurovisión, en medio de la polémica generada por la participación de Israel.

Esta decisión se adopta tras que la comisión organizadora del concurso se reuniera para discutir las inquietudes sobre el papel de Israel en el concurso, debido a su conducta durante la guerra de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel “ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública”.

Las retiradas también llegan luego de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de Eurovisión, votaran a favor de adoptar reglas de votación más estrictas, en respuesta a acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de su concursante.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in