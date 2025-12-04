Varios países boicotean Eurovisión por la participación de Israel

España y Países Bajos han anunciado su retirada del próximo Festival de la Canción de Eurovisión, en medio de la polémica generada por la participación de Israel.

Esta decisión se adopta tras que la comisión organizadora del concurso se reuniera para discutir las inquietudes sobre el papel de Israel en el concurso, debido a su conducta durante la guerra de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel “ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública”.

Las retiradas también llegan luego de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora de Eurovisión, votaran a favor de adoptar reglas de votación más estrictas, en respuesta a acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de su concursante.