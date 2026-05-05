Javier Bardem afirma haber perdido papeles y contratos publicitarios por su apoyo a Palestina

Javier Bardem ha afirmado haber sufrido “castigos profesionales” debido a su apoyo público a Palestina.

El actor español (57), es uno de los famosos que más ha alzado la voz en defensa de Gaza en medio de la guerra con Israel.

En la ceremonia de los premios Oscar de 2026, celebrada en marzo, Bardem lució un parche contra la guerra y un pin a favor de Palestina en su traje . “No a la guerra y Palestina libre”, declaró antes de presentar el premio a la mejor película internacional, junto a Priyanka Chopra.

En una nueva entrevista con la revista Variety, el protagonista de Sin lugar para los débiles y ganador del Oscar, dijo que, al igual que Susan Sarandon —quien en febrero afirmó que le había sido “imposible” encontrar papeles en televisión tras su participación en una manifestación a favor de Palestina en 2023—, él también ha perdido oportunidades laborales debido a su postura.

“Sí, he oído cosas como: ‘Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no se puede’. O ‘Esta marca te iba a pedir que hicieras la campaña, pero no pueden’”, dijo Bardem, y añadió: “No pasa nada. Vivo en España. Los estudios estadounidenses no son la única opción”.

open image in gallery Javier Bardem acudió a la ceremonia de los Oscar de 2026 con un parche contra la guerra y un pin a favor de Palestina ( AFP/Getty )

Sobre el exilio de Sarandon en Hollywood, el actor de Duna agregó: “Eso demuestra lo equivocado que está todo este sistema. Ella fue una de las primeras en alzar la voz. Y luego recibió ese castigo profesional”.

“Algunas personas te incluirán en una lista negra”, dijo Bardem, y aclaró: “No puedo asegurar si es cierto o no; no tengo información al respecto. De lo que sí tengo información es de las nuevas personas que te llaman porque te quieren en sus proyectos. Eso me hace pensar que la narrativa que han estado utilizando durante tanto tiempo está cambiando”.

Tras admitir que inicialmente esperaba que sus palabras en los Oscar fueran abucheadas, dijo que en cambio había recibido “una ovación”.

Tras la 98ª entrega de los Premios de la Academia, Bardem se detuvo a hablar con Caitlin Hornik, de The Independent, en la alfombra roja de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.

open image in gallery Bardem estuvo acompañado por Priyanka Chopra para presentar el Oscar a la mejor película internacional de 2026 ( Getty )

Tras sugerir que sus colegas de Hollywood estaban demasiado “cómodos” para pronunciarse, dijo: “Creo que no quieren sentirse incómodos, y eso me incomoda; a mí y a muchos otros”.

“Cuando dije ‘Palestina libre’ en la sala, en ese teatro, todos estallaron en aplausos. Así que hay apoyo, mucha gente está de acuerdo, pero no se ha levantado lo suficiente la voz”, reconoció Bardem, y siguió: “Eso es lo que intento inspirar: que es posible ser parte de la comunidad cinematográfica y también ser ciudadanos, y no hay problema. Una cosa debería ser compatible con la otra”.

Bardem y Sarandon no son los únicos actores que han sufrido repercusiones profesionales por su apoyo inquebrantable a Palestina.

En 2023, Melissa Barrera fue despedida de la película Scream 7 después de publicar una serie de mensajes en Instagram denunciando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la respuesta de su régimen a las atrocidades perpetradas por Hamás el 7 de octubre.

“Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, dijo en un comunicado el estudio de producción de la película, Spyglass.

“Fue el año más oscuro y difícil de mi vida, y tuve que reevaluarlo todo”, dijo Barrera a The Independent en 2024, cuando habló sobre las consecuencias de su despido. Continuó: “Hubo momentos en que sentí que mi vida se había acabado. Hubo mucho silencio durante unos diez meses. Seguía recibiendo ofertas para trabajos pequeños de vez en cuando —no voy a mentir y decir que no era nada—, pero [el mensaje] era algo así como: ’Ah, probablemente no tenga trabajo, dirá que sí a cualquier cosa’”.

Traducción de Sara Pignatiello