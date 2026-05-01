Meryl Streep revela que inicialmente rechazó ‘El diablo viste a la moda’: “Estaba lista para jubilarme”

Meryl Streep reveló que casi rechazó El diablo viste a la moda y dijo que “duplicó” su salario antes de aceptar hacer uno de los papeles más importantes de su carrera hace una década.

Streep dijo que supo que iba a ser un éxito en cuanto leyó el guion. “Pensé: Es un guion genial. Me llamaron, me hicieron una oferta y dije: ‘No, no lo voy a hacer’”, le contó a la presentadora Jenna Bush Hager, quien tiene un cameo en la película, en el programa Today.

“Sabía que iba a ser un éxito, y quería ver si podía duplicar mi pedido, y enseguida dijeron: ‘Por supuesto’”.

La película El diablo viste a la moda, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger de 2003, se estrenó en 2006 con gran éxito comercial y de crítica. La película recaudó USD 326,7 millones en todo el mundo y le otorgó a Streep un Globo de Oro a la mejor actriz en una película musical o de comedia.

Dirigida por David Frankel, la película narra la historia de Andrea “Andy” Sachs (interpretada por Anne Hathaway) cuando consigue un trabajo con Miranda Priestly (Streep), la fría editora de una importante revista de moda de Nueva York.

Se considera que el personaje de Priestly se inspiró, al menos en parte, en la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, para quien Weisberger trabajó como asistente personal.

open image in gallery Meryl Streep afirmó que “duplicó” su petición salarial antes de aceptar participar en ‘El diablo viste a la moda’ ( 20th Century Studios )

Streep, que tenía 56 años cuando le ofrecieron la película, dijo que le había llevado todo ese tiempo en sus cinco décadas de carrera “comprender que podía hacerlo, que puedes pedir lo que quieres”.

“Estaba segura de que sería un éxito, y me necesitaban. Yo lo quería, pero si no querían hacerlo, no me importaba porque ya soy mayor. Estaba lista para jubilarme, pero aquello fue una lección. Fue una excelente manera de empezar, así que estaba de buen humor cuando comenzamos”.

Dos décadas después del estreno de la película original, el elenco principal retoma sus papeles para la próxima secuela. En El diablo viste a la moda 2, Miranda se enfrenta a su exasistente, convertida en su rival, la ejecutiva Emily Charlton (Emily Blunt), por la escasez de presupuesto publicitario en el decadente mundo del periodismo impreso. Hathaway retoma su papel de Andy, mientras que Stanley Tucci regresa como Nigel Kipling, la mano derecha de Miranda.

Tucci coincidió en que El diablo viste a la moda 2 se convirtió en una “película clásica”.

“Perdura y parece que la gente nunca se cansa de nosotros. Así que aquí estamos”, dijo.

open image in gallery Emily Blunt vuelve a interpretar a Emily Charlton en ‘El diablo viste a la moda 2’ ( PA )

Sobre la secuela, Streep añadió que la conversación sobre una secuela comenzó en 2009, pero “todos esperamos hasta tener una buena idea”.

“Muchas ideas. Pero es casi como si el mundo tuviera que cambiar de esa manera para que Aline [Brosh McKenna], la autora del original, pudiera dar con una nueva idea que tuviera sentido. Estas personas tuvieron que enfrentarse a lo que está pasando en el mundo del periodismo, la edición y la política. Todo dio un giro radical. Y eso es genial, que hubiera una historia implícita en ello”.

Entre los nuevos integrantes de la franquicia se encuentran Kenneth Branagh, Lucy Liu y Simone Ashley, protagonista de Bridgerton. En octubre, Lady Gaga fue vista en el set de rodaje, aunque se desconoce qué personaje interpretará.

En su reseña, Clarisse Loughrey, de The Independent, le otorgó cuatro estrellas a la película y la describió como “quizás el retrato más incisivo y comprometido jamás realizado sobre el estado del periodismo contemporáneo”. Las primeras reacciones en redes sociales tras las proyecciones de prensa también elogiaron la película, y varios críticos de cine aplaudieron su “encantador” reparto y la actualidad de su “exploración de los medios de comunicación modernos”.

El diablo viste a la moda 2 llega a los cines de todo el mundo el 1 de mayo.

Traducción de Olivia Gorsin