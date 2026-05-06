El director de Avatar, James Cameron, está siendo demandado por Q'orianka Kilcher, quien interpretó a Pocahontas en la película El nuevo mundo (2005), por su alegación de que basó un personaje clave en su imagen.

Kilcher, que tenía 14 años cuando coprotagonizó la película de Terrence Malick junto a Colin Farrell, afirma que Cameron le dijo que había basado la apariencia del personaje de Zoe Saldaña, Neytiri, en una fotografía suya.

En la demanda, a la que tuvo acceso el noticiero NBC News, los representantes de Kircher argumentan que “este caso expone cómo uno de los cineastas más poderosos de Hollywood explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica que batió récords, sin darle crédito ni compensación, a través de una serie de actos comerciales deliberados y no expresivos”.

The Independent se ha puesto en contacto con los abogados de Kilcher y Cameron para obtener más comentarios.

Los documentos judiciales alegan, además, que la fotografía de Kircher fue la base de innumerables bocetos y diseños utilizados para crear a Neytiri, y que el resultado fue “una franquicia cinematográfica enormemente lucrativa que se presentaba como solidaria con las luchas indígenas, mientras que, en secreto, explotaba a un joven indígena real entre bastidores”.

Q'Orianka Kilcher en 2006, el mismo año en que interpretó a Pocahontas junto a Colin Farrell en ‘El nuevo mundo’ ( Evan Agostini/Getty Images )

Kilcher afirma que no supo que ella era la inspiración para el personaje hasta que conoció a Cameron en un evento en 2010, un año después del estreno de la primera película de Avatar.

Durante el evento, le dijo que tenía un regalo para ella en su oficina: un boceto de Neytiri firmado por el mismísimo Cameron, junto con una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.

La demanda alega además que, a pesar de los esfuerzos de su agente, a Kilcher nunca se le ofreció un papel en la franquicia.

“Cuando recibí el boceto de Cameron, creí que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo”, dijo Kilcher en un comunicado.

Continuó: “Millones de personas se enamoraron de Avatar porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas. Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa un límite muy importante. Este acto es profundamente reprobable”.

Según la demanda, Cameron vio por primera vez a Kilcher en una foto publicitaria de El nuevo mundo que apareció en el periódico Los Angeles Times (LA Times). Al parecer, lo admitió en una entrevista, declarando: “La fuente original fue una foto en el LA Times, de una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher. Esta es la parte inferior de su rostro. Tenía unas facciones muy interesantes”.

En la demanda, Kilcher solicita daños y perjuicios compensatorios y punitivos, la devolución de las ganancias atribuibles al uso de su imagen, medidas cautelares y la divulgación pública correctiva.

Traducción de Sara Pignatiello