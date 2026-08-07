¿Qué países respaldan a Gianni Infantino en medio de la crisis que enfrenta en la FIFA?

Gianni Infantino enfrenta una creciente batalla para mantenerse al frente de la FIFA, luego de que su fallido intento de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados provocara una importante pérdida de apoyos.

Inglaterra, Gales y otros países europeos encabezaron el retiro oficial de su respaldo a la reelección del dirigente suizo-italiano, prevista para marzo de 2027. Al mismo tiempo, la UEFA reafirmó que mantiene su boicot a las competiciones organizadas por la FIFA como parte de su estrategia para desplazar a Infantino del cargo.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) también se sumó a las críticas. En un duro comunicado, acusó al presidente de la FIFA de cometer un “profundo abuso de poder”.

Sin embargo, Infantino aún conserva aliados. Países como México y Argentina, junto con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), ratificaron su respaldo al dirigente en medio de la creciente polémica.

Mientras aumenta la división dentro del fútbol internacional, este es el listado de los países y confederaciones que han expresado públicamente su apoyo o su rechazo a Gianni Infantino.

¿Quiénes retiraron su apoyo a Gianni Infantino?

UEFA 🇪🇺

La UEFA, el organismo que rige el fútbol europeo, ha sido una de las principales voces críticas de la gestión de Gianni Infantino. Pese a que el plan para vender participaciones de la Copa del Mundo fue retirado, la confederación insistió en que mantiene su boicot a las competiciones organizadas por la FIFA.

Según la UEFA, la decisión responde a que todavía no existen “garantías” de que no volverán a plantearse iniciativas como la privatización parcial del Mundial, una medida que, a su juicio, “desfigura el fútbol”.

No obstante, la Federación Francesa de Fútbol indicó a la BBC que tiene previsto participar en la Copa Mundial Femenina Sub-20 del próximo mes, a pesar del boicot anunciado por la confederación europea.

Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) es una de las varias asociaciones nacionales europeas que enviaron una carta a la FIFA para retirar oficialmente su apoyo a la reelección de Gianni Infantino en 2027.

La carta de disculpa que Infantino envió el miércoles por la noche no modificó la postura de la FA, que aseguró seguir “muy preocupada” por la falta de procedimientos y de gobernanza en torno al fallido plan para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

open image in gallery Mark Bullingham (izquierda) junto a Gianni Infantino ( PA )

Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

La Federación de Fútbol de Gales (FAW) fue una de las primeras asociaciones nacionales en enviar una carta retirando su apoyo a la reelección de Gianni Infantino.

“Los recientes fallos en materia de gobernanza, procedimientos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicaciones y criterio nos han llevado a la conclusión de que el señor Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló la federación en un comunicado.

“No poner los intereses del fútbol por encima de todo es un fracaso que no podemos aceptar”, añadió.

Finlandia 🇫🇮

Finlandia inició este proceso. Según trascendió, su federación fue la primera en enviar una carta a la FIFA retirando oficialmente su respaldo a la reelección de Infantino.

Serbia 🇷🇸

Posteriormente, la Federación de Fútbol de Serbia remitió una carta similar a la FIFA.

“Nos gustaría recordar que expresamos por escrito nuestro apoyo al señor Infantino el 25 de mayo de este año. Sin embargo, tras analizar cuidadosamente los acontecimientos que han dañado gravemente la imagen y la reputación tanto de la FIFA como de su presidente en los últimos meses, consideramos que esta es la única decisión lógica y razonable”, indicó la federación en un comunicado.

Suecia 🇸🇪

La Federación Sueca de Fútbol (SvFF) siguió el mismo camino y anunció que no respaldará la reelección de Gianni Infantino.

“En una reunión extraordinaria celebrada el lunes, la junta directiva de la SvFF decidió no apoyar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las próximas elecciones”, señaló la federación.

“La decisión es el resultado de una evaluación a largo plazo sobre la evolución de la FIFA y de su liderazgo. Se basa en reiteradas deficiencias en materia de gobernanza, transparencia y gestión, lo que significa que ya no existe confianza en el liderazgo de Gianni Infantino”, añadió.

open image in gallery Gianni Infantino ha perdido oficialmente el respaldo de varias federaciones nacionales de la UEFA ( PA )

Croacia 🇭🇷

La Federación Croata de Fútbol (HNS) también notificó a la FIFA que retiró el respaldo que había otorgado previamente a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente del organismo.

“La Federación Croata de Fútbol ha informado a la FIFA de su decisión de retirar el apoyo previamente expresado a la candidatura del señor Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA.

“Esta decisión se adoptó tras una revisión exhaustiva realizada por la federación a la luz de los acontecimientos recientes relacionados con la Copa del Mundo de 2026 y de las discusiones mantenidas dentro de nuestros órganos de gobierno. Consideramos que nuestra posición ha quedado claramente comunicada a la FIFA y no haremos más comentarios por el momento”, señaló en un comunicado.

Albania 🇦🇱

La Federación Albanesa de Fútbol adoptó la misma postura y se alineó con la posición de la UEFA.

“La Federación Albanesa de Fútbol envió una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, para informarle que retiró su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino para un nuevo mandato de cuatro años como presidente de la FIFA”, indicó la entidad en un comunicado.

Grecia 🇬🇷

La Federación Helénica de Fútbol también comunicó a la FIFA que retiró su apoyo a la reelección de Gianni Infantino.

¿Quién más se opone a Gianni Infantino?

Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) 🌎

La Concacaf también se pronunció contra Gianni Infantino, luego de manifestar su sorpresa por la falta de consultas durante la elaboración del plan para vender participaciones de la Copa del Mundo, una iniciativa que finalmente rechazó.

Tras el retiro de la propuesta, la confederación afirmó: “Este reciente acto unilateral y grave de mala gobernanza y liderazgo forma parte de un patrón de errores y conductas similares. Es imprescindible hacer una revisión profunda de esta presidencia”.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es considerado uno de los principales candidatos para disputar la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino en las elecciones previstas para marzo del próximo año.

open image in gallery Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, es considerado uno de los principales candidatos para desafiar a Gianni Infantino ( Getty )

AFC (Confederación Asiática de Fútbol) 🌏

La AFC también expresó su malestar por la falta de consultas por parte de la FIFA en torno al plan impulsado por Gianni Infantino. La confederación rechazó la propuesta y pidió al organismo realizar una “revisión urgente de su sistema de gobernanza”.

Alemania 🇩🇪

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ya había decidido a principios de este año no respaldar la reelección de Infantino, por lo que no fue necesario enviar una carta retirando su apoyo.

“La DFB no ha firmado una carta de respaldo a la reelección de Gianni Infantino”, señaló la federación en julio. “Los próximos pasos serán analizados por la junta directiva de la DFB”.

Dinamarca 🇩🇰

Dinamarca se encuentra en una situación similar a la de Alemania, ya que tampoco había apoyado la candidatura de Infantino antes de que se conociera el polémico plan.

Además, su postura crítica no es nueva. En 2022, el presidente de la Federación Danesa de Fútbol, Jesper Moller, ya había rechazado respaldar la reelección del dirigente.

“Solo hay un candidato... pero Dinamarca no apoyará al actual presidente”, declaró en ese momento.

Noruega 🇳🇴

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) ha sido una de las organizaciones más críticas con Gianni Infantino. Aunque todavía no ha enviado formalmente una carta retirando su apoyo, se espera que lo haga en los próximos días.

La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, declaró a The Guardian que la federación ya no confía en el dirigente.

“Llegamos a la conclusión de que ya no confiamos en Infantino. Desde hace tiempo nos preocupa el rumbo que ha tomado la FIFA, y cada año hemos visto un nuevo paso en la dirección equivocada. Para nosotros, esa confianza ya se perdió y no hay vuelta atrás para Infantino”, afirmó.

Klaveness añadió que la situación ha dejado al fútbol mundial “profundamente polarizado” y sumido en el “caos”.

“Por eso le pediremos que renuncie de inmediato, para que la comunidad futbolística mundial pueda mirar hacia adelante y volver a trabajar de manera conjunta”, concluyó.

open image in gallery Lise Klaveness pidió la renuncia de Gianni Infantino ( Reuters )

Países Bajos 🇳🇱

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) aún no retiró oficialmente su apoyo a Gianni Infantino, pero sí confirmó que perdió la confianza en su liderazgo.

“La forma en que se desarrolló este proceso provocó una pérdida fundamental de confianza en el liderazgo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La KNVB ya no confía en su gestión”, señaló la federación en un comunicado.

Rumania 🇷🇴

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) fue una de las entidades que rechazó de forma contundente el plan para vender participaciones de la Copa del Mundo, al calificarlo como “una iniciativa peligrosa para convertir el fútbol en un activo privado”.

Como consecuencia, la FRF decidió suspender, por el momento, cualquier respaldo a la reelección de Infantino.

“La FRF suspende la discusión sobre su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para un nuevo mandato, hasta que haya mayores aclaraciones”, indicó la federación en un comunicado.

Jordania 🇯🇴

Jordania es, hasta ahora, la única asociación nacional fuera de la UEFA que expresó públicamente su oposición a Gianni Infantino.

El presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Hussein, acusó a la FIFA de intentar presionarlo para obtener su respaldo. Según afirmó, el organismo le ofreció ayuda para resolver varios problemas que enfrentaba la federación a cambio de apoyar la reelección de Infantino, después de que este retirara el plan para vender participaciones de la Copa del Mundo.

Entre esos problemas, el dirigente mencionó el retraso de ocho meses en el pago de los premios económicos que la federación debía recibir por haber alcanzado la final de la Copa Árabe de Catar, dinero que estaba pendiente desde diciembre.

Tras denunciar públicamente la situación en la red social X, la Federación Jordana recibió el pago dos días después. Sin embargo, el príncipe Ali dejó claro que eso no modificó su postura.

“Eso no cambia mi posición respecto al liderazgo de la FIFA: ni mi federación ni yo respaldaremos al presidente Infantino, ni votaremos por él”, afirmó.

Sierra Leona 🇸🇱

La expresidenta de la Federación de Fútbol de Sierra Leona y exintegrante del Consejo de la FIFA, Isha Johansen, dio a entender que el respaldo de África a Gianni Infantino no es unánime, al convertirse en una de las voces del continente que se opuso al proyecto de privatización de la Copa del Mundo.

Johansen instó a los dirigentes del fútbol africano a reflexionar sobre el futuro del deporte.

“¿Qué precio hay que pagar para alcanzar ese supuesto desarrollo del fútbol en África?”, cuestionó.

Canadá 🇨🇦

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se sumó al llamado para que Gianni Infantino deje la presidencia de la FIFA, al igual que el político británico Andy Burnham.

“Debería ser suficiente para que abandone el cargo”, afirmó Carney, cuyo país fue uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de este verano.

“Desde luego, yo no tengo confianza en el señor Infantino”, agregó.

¿Quiénes apoyan a Gianni Infantino?

CAF (Confederación Africana de Fútbol) 🌍

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) se convirtió en la primera confederación en expresar de forma unánime su respaldo a Gianni Infantino. Sus 54 asociaciones nacionales representan más de una cuarta parte de los 211 miembros de la FIFA.

“Estamos comprometidos a seguir trabajando junto con la FIFA, sus asociaciones miembro, las demás confederaciones y todas las partes interesadas para proteger y respetar los principios de buena gobernanza, el debido proceso y la transparencia, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, además de contribuir al desarrollo y crecimiento del fútbol en todo el mundo”, afirmó el presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

Argentina 🇦🇷

Argentina fue el primer país de Sudamérica en expresar públicamente su respaldo a Gianni Infantino. Lo hizo el mismo día en que la Conmebol —que hasta ese momento solo había manifestado su apoyo al dirigente— expresó preocupación por los procedimientos adoptados por la FIFA.

“Con nuestra más alta consideración, y en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a usted, estimado presidente, y por su intermedio al Consejo de la FIFA, para expresar nuestro respaldo a la gestión desarrollada durante los últimos diez años, cuyos principales ejes han sido el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”, señaló la AFA en un comunicado.

open image in gallery El presidente de Argentina, Javier Milei (izquierda), junto a Gianni Infantino durante el "Consejo por la Paz", organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ( AFP/Getty )

México 🇲🇽

México se sumó a Argentina entre los países del continente americano que respaldan a Gianni Infantino, desmarcándose de Estados Unidos, Canadá y del resto de la Concacaf, que rechazaron el plan impulsado por el presidente de la FIFA y cuestionaron su liderazgo.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) señaló en un comunicado:

“La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso convocado al margen del marco institucional de la FIFA y se suma al llamado realizado por el presidente Infantino para seguir trabajando de manera conjunta en el desarrollo del fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”.

Paraguay 🇵🇾

Paraguay también expresó públicamente su respaldo a Gianni Infantino, mientras comienzan a definirse los apoyos dentro de la Conmebol.

La Asociación Paraguaya de Fútbol difundió una carta dirigida al presidente de la FIFA en la que “reafirma su compromiso” de seguir trabajando junto a la FIFA.

Qatar 🇶🇦

Catar fue la primera asociación nacional de fútbol en expresar públicamente su respaldo a Gianni Infantino, aunque posteriormente también celebró la decisión de retirar el plan para vender participaciones de la Copa del Mundo.

“Si bien la propuesta tenía méritos, valoramos la decisión de priorizar la unidad entre las asociaciones miembro. La Asociación de Fútbol de Catar respalda los esfuerzos del presidente Infantino para seguir impulsando el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol a nivel mundial”, señaló la federación en un comunicado.

open image in gallery La Asociación de Fútbol de Catar expresó su respaldo para que Gianni Infantino continúe como presidente de la FIFA ( Getty )

Sri Lanka 🇱🇰

Al igual que Catar, Sri Lanka celebró la decisión de retirar el plan de inversión y posteriormente reafirmó su respaldo a Gianni Infantino.

“Una de las principales cualidades de liderazgo del presidente Infantino ha sido siempre su disposición a escuchar las opiniones y preocupaciones de las asociaciones miembro. Esta decisión refleja claramente un estilo de liderazgo inclusivo, basado en el diálogo, el respeto mutuo y un compromiso genuino con la comunidad futbolística mundial”, señaló la federación en un comunicado.

Kuwait 🇰🇼

Al igual que otros, Kuwait acogió con satisfacción la decisión de paralizar los planes, pero el jeque Ahmed Yusuf Al-Sabah, presidente de la Asociación de Fútbol de Kuwait, reafirmó su apoyo a Infantino.

En un comunicado se lee: “Concluyó reafirmando la confianza de la Asociación de Fútbol de Kuwait en el liderazgo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su apoyo a los esfuerzos destinados a desarrollar el deporte y mejorar sus oportunidades de crecimiento de una manera que beneficie a todas las asociaciones nacionales y logre los intereses comunes del fútbol mundial”.

Líbano 🇱🇧

Líbano, que el año pasado otorgó la ciudadanía a Gianni Infantino, también expresó su respaldo al dirigente suizo-italiano. El presidente de la Federación Libanesa de Fútbol, Hashim Haidar, manifestó una postura muy similar a la de Kuwait.

“Haidar reafirma el apoyo de la Federación Libanesa de Fútbol al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su confianza en las decisiones que adopta en beneficio del fútbol mundial, así como en sus esfuerzos e iniciativas para desarrollar este deporte”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la propuesta impulsada por Infantino “podría volver a evaluarse... de una manera que beneficie al fútbol y preserve su unidad”.

Indonesia 🇮🇩

El presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia respaldó el plan de Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo y ahora también apoya su reelección para un nuevo mandato.

Erick Thohir calificó a la FIFA como un “socio estratégico que realmente está presente” en el desarrollo del fútbol de su país y afirmó:

“Esto demuestra la visión del presidente Infantino de que el desarrollo del fútbol no debe concentrarse en una sola región, sino avanzar en todo el mundo”.

Filipinas 🇵🇭

Filipinas también expresó su respaldo a Gianni Infantino y pidió mantener la cooperación entre las distintas confederaciones.

“Respaldamos el liderazgo del presidente Gianni Infantino y confiamos en que el diálogo continuo entre todas las confederaciones y asociaciones miembro permitirá que el fútbol mundial siga avanzando de manera conjunta”, señaló la federación en un comunicado.

Mongolia 🇲🇳

La Federación de Fútbol de Mongolia también publicó un comunicado en el que manifestó su apoyo a Gianni Infantino.

Bután 🇧🇹

La Federación de Fútbol de Bután difundió una carta en la que expresó su “más sincero agradecimiento” a Gianni Infantino por retirar el plan, al considerar que demostró un “verdadero liderazgo” al “priorizar el consenso por encima de los intereses comerciales”.

“Nos mantenemos unidos a la FIFA y al presidente Infantino en sus esfuerzos por servir a la comunidad futbolística mundial”, escribió el presidente de la federación, Dasho Ugen Tsechup.

Marruecos 🇲🇦

Marruecos, sede de la reunión de crisis convocada por Gianni Infantino el miércoles, se ha mantenido como uno de los aliados más firmes del presidente de la FIFA.

El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, defendió la continuidad del dirigente al destacar los avances alcanzados bajo su gestión.

“Lo conseguido en los últimos años a través de los programas de desarrollo de la FIFA, especialmente en África, representa un logro importante que debe preservarse en beneficio de todas las asociaciones miembro”, afirmó.

open image in gallery Gianni Infantino encabezó una reunión de crisis en Rabat, Marruecos ( AP )

Egipto 🇪🇬

Al igual que Marruecos, Egipto mantuvo su respaldo a Gianni Infantino.

“La Federación Egipcia de Fútbol reitera su plena confianza en el liderazgo del presidente Gianni Infantino y su apoyo permanente a todas las iniciativas que beneficien a las asociaciones miembro de la FIFA y al futuro del fútbol mundial”, señaló la entidad en un comunicado.

Mauritania 🇲🇷

Ahmed Yahya, representante de Mauritania en el Consejo de la FIFA, fue uno de los primeros dirigentes africanos en expresar públicamente su apoyo a Infantino, incluso antes de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fijara su posición.

Níger 🇳🇪

Hamidou Djibrilla, representante de Níger, también manifestó rápidamente su respaldo a Gianni Infantino, siguiendo una postura similar a la de Mauritania.

República Democrática del Congo 🇨🇩

El presidente de la Federación Congoleña de Fútbol (Fecofa), Veron Mosengo-Omba, elegido en mayo, expresó su “pleno apoyo” a Gianni Infantino. Ambos estudiaron juntos en una universidad de Suiza.

La Fecofa afirmó que se ha “beneficiado enormemente” de los programas de la FIFA, sobre todo en materia de inversión para el desarrollo del fútbol y la infraestructura deportiva.

Nigeria 🇳🇬

La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) ha mantenido una postura favorable a Gianni Infantino. Además, el expresidente de la NFF y actual vicepresidente del Comité de Competiciones de Selecciones Nacionales Masculinas de la FIFA, Amaju Pinnick, respaldó el plan inicial para vender participaciones de la Copa del Mundo.

Comoras 🇰🇲

El presidente de la Federación de Fútbol de Comoras, Said Ali Athouman, también apoyó la propuesta de Infantino al considerar que podría generar beneficios económicos para las asociaciones de menor tamaño.

“Nuestro problema es cómo conseguir dinero. En este momento no tenemos patrocinadores. Entonces, ¿cómo competimos? Los países más ricos pueden formar jugadores, contar con infraestructura y equipamiento, y no es casualidad que luego obtengan mejores resultados. La mayoría de los países europeos no enfrentan esos problemas”, afirmó.

open image in gallery Varios países africanos han respaldado la postura del presidente de la CAF, Patrice Motsepe ( Getty )

Malawi 🇲🇼

El presidente de la Federación de Fútbol de Malaui, Fleetwood Haiya, respaldó a Gianni Infantino con argumentos similares a los expresados por otros dirigentes africanos, al señalar la necesidad de mayores recursos para el desarrollo del fútbol.

“Nuestro gobierno no puede garantizar al mismo tiempo el suministro de medicamentos en los hospitales y financiar el fútbol. Malaui necesita dinero”, declaró a la BBC.

Uganda 🇺🇬

La Federación de Fútbol de Uganda también expresó una postura favorable a Infantino. Según dirigentes de la entidad consultados por la BBC, las inversiones realizadas por la FIFA han transformado el fútbol del país tanto dentro como fuera de la cancha.

Gambia 🇬🇲

El presidente de la Federación de Fútbol de Gambia, Lamin Kaba Bajo, afirmó a la BBC que su organización no solo respalda a Gianni Infantino, sino que hará “todo lo que esté a su alcance” para lograr su reelección.

“Esa es mi opinión personal como presidente de la federación, y muchos otros miembros africanos también comparten esa postura. Infantino llegó para quedarse”, aseguró.

Yibuti 🇩🇯

La Federación de Fútbol de Yibuti también celebró la decisión de retirar el plan para vender participaciones de la Copa del Mundo. Su presidente, Souleiman Hassan Waberi, afirmó que ese paso atrás “demuestra un firme compromiso con la preservación de la unidad, la solidaridad y la cohesión que caracterizan a la familia del fútbol”.

En un comunicado, añadió: “Reafirmo mi pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a todas las iniciativas destinadas a promover un desarrollo sostenible, transparente e inclusivo del fútbol en todo el mundo”.

Sudáfrica 🇿🇦

Aunque no se trató de una postura oficial de la Federación Sudafricana de Fútbol, el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, defendió públicamente a Gianni Infantino en una publicación en la red social X.

“África debe ser cautelosa antes de sumarse al linchamiento público de Infantino”, escribió. “Ha hecho mucho por el fútbol africano. Podemos debatir sus ideas, pero no debemos olvidar quién ha sido un aliado para nosotros. Muchos de quienes hoy piden su salida también quieren volver al antiguo statu quo”.

¿Quiénes aún no han definido su postura?

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) todavía no ha expresado públicamente una posición sobre Gianni Infantino. Sin embargo, Nueva Zelanda, la principal potencia futbolística de la región, sí se pronunció en contra del plan para vender participaciones de la Copa del Mundo.

Por su parte, la Conmebol tardó varios días en romper el silencio. Finalmente, manifestó su “preocupación por las reiteradas decisiones unilaterales” adoptadas por la FIFA y celebró que el proyecto fuera retirado.

En un comunicado, la Confederación Sudamericana afirmó que “no respaldará ninguna acción” que “ignore o se aparte” de los procedimientos democráticos que representan a las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Aun así, la Conmebol todavía no ha definido públicamente si respaldará o no la continuidad de Gianni Infantino. Hasta ahora, había mantenido una relación cercana con el presidente de la FIFA e incluso impulsó la propuesta de ampliar a 64 selecciones la Copa del Mundo de 2030.

Traducción de Leticia Zampedri