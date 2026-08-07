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Delantero inglés es Ivan Toney acusado de agresión tras incidente en club nocturno de Londres

INGLATERRA-TONEY
INGLATERRA-TONEY (AP)

El delantero inglés Ivan Toney ha sido acusado de agresión tras un incidente en un club nocturno, informó la policía el viernes.

Las autoridades indicaron que Toney fue acusado el 31 de julio de agresión “que causó lesiones corporales reales”. El presunto incidente ocurrió en diciembre en un club nocturno del distrito de Soho, en Londres.

La policía no proporcionó de inmediato más información sobre lo sucedido.

BBC Sports informó que un portavoz de Toney señaló que el jugador “reconoce el cargo y, aunque naturalmente está conmocionado, espera con interés que se le dé la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal”.

Se espera que Toney, quien juega para el Al-Ahli en la liga de Arabia Saudí, comparezca ante el tribunal el 24 de septiembre.

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Toney, de 30 años, formó parte de la selección de Inglaterra que terminó en tercer lugar en la Copa del Mundo el mes pasado.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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