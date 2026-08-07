Federación noruega pide la renuncia de Gianni Infantino por plan fallido para el Mundial

La federación de fútbol de Noruega quiere que Gianni Infantino deje su cargo de inmediato, lo que aumentó la presión sobre el asediado presidente de la FIFA el viernes.

Infantino enfrenta una rebelión tras el fracaso de su plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

La federación noruega celebró una reunión el jueves y su presidenta, Lise Klaveness, manifestó que se había tomado la decisión de pedir a Infantino que dimita.

“Hemos decidido que ya no hay confianza en Infantino", declaró Klaveness al diario Guardian. "Llevamos mucho tiempo preocupados y, cada año, en cada momento del año, se ha dado un paso más en una dirección preocupante. Para nosotros, la confianza ya se perdió. No hay vuelta atrás para Infantino”.

El anuncio supone el último golpe para Infantino, mientras continúan las repercusiones por su controvertido plan de vender los beneficios del Mundial a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE).

La UEFA, el ente rector del fútbol europeo, indicó el jueves que su amenaza de boicotear el Mundo y otras competiciones de la FIFA seguía vigente, pese a que la FIFA abandonase y se disculpase por su plan fallido.

Reiteró su postura de que había perdido la confianza en Infantino.

A principios de esta semana, Infantino parecía haber frenado la posibilidad de una rebelión interna durante una reunión con altos directivos en Rabat, Marruecos.

La FIFA señaló que el presidente había recibido el apoyo total de los presentes.

Pero la respuesta de la UEFA, seguida del llamado directo de Noruega para que renuncie, muestra que el malestar, en concreto en Europa, sigue siendo fuerte.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo.

La emisora noruega NRK informó que la federación nacional también presentará una nueva queja ante el comité de ética de la FIFA, que incluirá a la FFE, el premio de la paz otorgado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la suspensión de la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun en la Copa del Mundo.

“Hemos llegado a una situación en la que se necesitan medidas extraordinarias para crear un cambio duradero”, manifestó Klaveness.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.