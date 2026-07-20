Donald Trump se negó a abandonar el escenario después de entregarle a España el trofeo de la Copa del Mundo y terminó apareciendo en la foto de la celebración del equipo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó apartarlo después de que ambos entregaran el trofeo al capitán español, Rodri.

Sin embargo, cuando Infantino bajó del escenario y Rodri le hizo un gesto para que se apartara tras la victoria de España sobre Argentina en la final del domingo, Trump caminó hacia un costado y se ubicó junto a los jugadores españoles.

Infantino regresó para intentar que abandonara el escenario, pero Trump permaneció allí y aplaudió mientras la selección española levantaba el trofeo.

No es la primera vez que el mandatario irrumpe en la celebración de un equipo campeón. El año pasado, también permaneció en el escenario mientras el Chelsea levantaba el trofeo del Mundial de Clubes.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intenta apartar a Donald Trump mientras la selección de España celebra el título del Mundial 2026 ( Getty )

En X, un usuario escribió: "Trump se niega a irse mientras levantan el trofeo. Infantino intenta desesperadamente que se mueva. Un circo".

Otro comentó: "No me sorprende que Trump no quisiera abandonar el escenario. Me encantó cómo Rodri intentaba sacarlo de ahí. Ni siquiera Infantino pudo lograrlo".

Un tercer usuario compartió un video del momento y escribió: "Oigan, ¿es cierto lo de Trump? Quería aparecer justo en medio de la foto y Rodri lo sacó".

En respuesta, otro usuario comentó: "Es la definición gráfica del egocentrismo".

open image in gallery El capitán de España, Rodri, le pide a Donald Trump que abandone el escenario ( Getty )

Trump e Infantino fueron abucheados cuando ingresaron al campo. Ambos siguieron el partido desde una zona restringida, detrás de un cristal de seguridad en las gradas, junto a funcionarios del Gobierno de Trump y otras personalidades.

Durante la ceremonia de premiación, Trump entregó las medallas a los árbitros y a los jugadores.

España venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres a los 106 minutos. El partido, disputado en Nueva Jersey, terminó con un cabezazo de Nico Williams.

Argentina terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández. Al final del partido, Leandro Paredes también vio la tarjeta roja por sujetar del cuello a Eric García. Además, se registraron varios altercados físicos.

Antes del partido, Trump dijo que apoyaba a Argentina porque "es difícil apostar en contra de Messi".

Cuando le preguntaron cuándo le gustaría que la Copa del Mundo regresara a Estados Unidos, el presidente respondió que tenía "una idea" para Infantino.

"Él fue quien inició todo esto y yo, en tono de broma, le dije: 'Bueno, lo haremos, ¡pero podrías tener muchos estadios vacíos!'. No fue así. Creo que estuvieron ocupados al 99,9 %; de hecho, estaban completamente llenos", afirmó.

Luego añadió: "Le propuse una gran idea a Gianni. Le dije: 'Deberías elegir dos países. Anúncianos para la próxima edición y, al mismo tiempo, anuncia el siguiente anfitrión. Así reducirás un poco la sorpresa y las críticas'. Creo que es una gran idea".

"Según las cifras, volveremos a presentar nuestra candidatura de inmediato. Les dije que anunciar otro país para la siguiente edición ayudaría a reducir la sorpresa... pero nosotros tenemos que volver a organizarla. ¿Me escuchas, Gianni?", concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri