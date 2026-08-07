LA Galaxy ficha a la estrella mexicana Chucky Lozano tras largo pulso con San Diego FC

El LA Galaxy ha adquirido al delantero Hirving “Chucky” Lozano a préstamo procedente de San Diego FC por el resto de la temporada de la Major League Soccer.

El Galaxy tendrá la opción de hacer permanente el movimiento mediante un traspaso, según el acuerdo anunciado el viernes.

El movimiento finalmente pone fin a un largo e incómodo enfrentamiento entre Lozano, de 31 años, y San Diego, que fichó a la estrella mexicana como su primer jugador franquicia desde el PSV Eindhoven en medio de gran expectación en el verano de 2024.

Lozano registró 11 goles y nueve asistencias en 34 apariciones durante la exitosa temporada inaugural de San Diego en 2025, convirtiéndose en uno de los favoritos de la nueva afición del club. Pero Lozano fue enviado al banquillo hacia el final de la campaña tras un altercado en el vestuario, y su relación con el club nunca mejoró.

A Lozano, en la práctica, lo apartaron del equipo en enero pasado, cuando el director deportivo Tyler Heaps decidió que no permitiría su regreso.

San Diego ha tenido dificultades durante meses para encontrarle un nuevo destino a Lozano, quien tiene uno de los salarios más altos de la MLS. El mexicano declaró públicamente que no quería irse de San Diego y que esperaba una reconciliación, pero su posterior falta de actividad en el fútbol de clubes contribuyó a que México decidiera dejarlo fuera de la convocatoria para lo que habría sido su tercera participación en un Mundial este verano.

“Hemos estado trabajando con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada para que vuelva a la cancha. Agradecemos sus aportes durante nuestra temporada inaugural, en la que establecimos récords, y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera”, señaló Heaps en un comunicado.

Tanto San Diego como Galaxy están teniendo enormes dificultades esta temporada. San Diego se ha desplomado sin Lozano en su alineación y actualmente ocupa el 13er puesto de la Conferencia Oeste, que tiene 15 equipos, mientras que el Galaxy está apenas un punto por encima, en el 12do lugar.

El Galaxy está desesperado por la capacidad goleadora de Lozano después de haber conseguido apenas 24 goles en 19 partidos de la MLS esta campaña. LA vendió a Gabriel Pec, colíder del equipo en goles, al Cruzeiro de su natal Brasil este verano, mientras que otro anotador, Joao Klauss, ha estado fuera por lesión durante varios meses.

La incorporación de Lozano por parte del Galaxy es útil para San Diego, pero también equivale a una prueba de bajo riesgo de una posible solución a los problemas de gol de LA. Lozano ocupará la plaza de jugador franquicia que dejó vacante Pec.

“Hirving es un jugador que intentamos fichar hace tres años, así que esto se siente como un momento en el que se cierra el círculo. Es un competidor feroz con un excelente historial de rendir en equipos que han peleado por títulos en múltiples ligas, incluida su temporada de debut en la MLS. Al evaluar oportunidades para fortalecer nuestra plantilla de cara al tramo final de la temporada, quedó claro que Hirving era el jugador indicado para el momento que vivimos como club. Tenemos un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro en estos últimos 15 partidos de la temporada”, manifestó el gerente general del Galaxy, Will Kuntz.

Lozano se suma a la lista de estrellas mexicanas que han jugado para el club, que cuenta con una amplia base de aficionados mexicoestadounidenses, entre ellos Javier “Chicharito” Hernández y los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos.

Desde que ganó su sexto título de la MLS Cup, récord de la liga, en 2024, el Galaxy tiene marca de 12-16-25 en partidos de la MLS. No por casualidad, ha caído en esa prolongada sequía mientras ha jugado sin el mediocampista español Riqui Puig, el creador de juego y fuerza motriz detrás del equipo campeón. Puig se está perdiendo actualmente su segunda temporada completa consecutiva por lesión, pero se espera que regrese en 2027.

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