CONMEBOL advierte que no apoya rebelión contra Infatino tras fracaso de plan inversor

CONMEBOL salió en respaldo del presidente de FIFA, Gianni Infantino, y abogó por preservar la unidad de la “familia del fútbol” en medio de la rebelión interna que desató la fallida propuesta del máximo dirigente de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados.

La entidad sudamericana expresó el jueves en un comunicado que “no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte” de los mecanismos institucionales de FIFA para la elección de sus autoridades.

El pronunciamiento de CONMEBOL llega en momentos en que Infantino ha perdido respaldo interno a su reelección el próximo año al frente de FIFA tras el rechazo que generó su propuesta de vender ganancias de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría los torneos.

La falta de respaldo a la iniciativa obligó al titular del organismo rector del fútbol mundial a dar marcha atrás, pero confederaciones como UEFA ha puesto en duda su liderazgo justo cuando Infantino parecía tener al camino allanado para su reelección en marzo del próximo año.

UEFA expresó el jueves que ha perdido la confianza en Infantino y mantiene latente su amenaza de boicotear las competencias de FIFA si no se toman medidas para proteger la integridad del deporte.

La CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol también manifestaron su oposición al plan.

En contraste, CONMEBOL fue la última confederación en pronunciarse en contra de la propuesta del FFE cuando ya había naufragado.

Tras un cónclave de sus diez federaciones miembro este jueves, CONMEBOL “celebró” la decisión de Infantino de dar marcha atrás, aunque deslizó una crítica por la discreción con la que el dirigente manejó el proyecto, que se filtró por la prensa. “Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”.

Al mismo tiempo, Sudamérica plantó postura ante cualquier intento por desestabilizar al actual presidente de FIFA. En ese sentido, recordó que el 18 de noviembre vence el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del organismo rector y que será el Congreso de la FIFA, mediante el voto de sus 211 asociaciones miembro, el que designará a la nueva conducción.

“El Consejo de la CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza”, sostuvo la entidad. Porque, por encima de cualquier diferencia, primero está el fútbol”.

Infantino aspira a ganar un cuarto y último mandato en el cargo en las elecciones de marzo

Antes de estallar la controversia por el plan FFE, CONMEBOL había apoyado públicamente la reelección de Infantino, confiada en su buena predisposición para ampliar de 48 a 64 equipos el Mundial de 2030, que co-organizarán Argentina, Paraguay, Uruguay –en primera fase--, España, Portugal y Marruecos.