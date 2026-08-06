¿Quién podría reemplazar a Gianni Infantino? Seis candidatos aspiran a la presidencia de la FIFA

La posición de Gianni Infantino como presidente de la FIFA se está volviendo cada vez más insostenible, ya que Gales e Inglaterra están a punto de retirar su apoyo al suizo-italiano después de que este desechara su controvertido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores privados.

La UEFA fue uno de los numerosos organismos futbolísticos que declararon haber perdido la confianza en Infantino después de que sus 55 federaciones miembro insistieron en que no participarían en ningún torneo de la FIFA hasta que se retiraran los planes para la FIFA Forward Enterprise (FFE), confirmando incluso que habrían boicoteado el próximo Mundial, lo que finalmente obligó a Infantino a dar marcha atrás a última hora del viernes.

La Concacaf, el organismo rector del fútbol en Norteamérica y el Caribe, reiteró su preocupación por la falta de consulta y rechazó la propuesta, al igual que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que pidió una “revisión urgente de su gobernanza” en la FIFA, lo que aumentó la presión sobre Infantino.

Ahora que los bastiones que antes le eran leales empiezan a volverse en su contra a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales de la FIFA, que se celebrarán en marzo de 2027, ¿podría ser este el fin de Infantino?

Aquí hay seis candidatos que podrían desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA:

Aleksander Ceferin

open image in gallery El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, fue rival de Gianni Infantino en cuestiones clave ( PA Wire )

Cada vez son más las voces que piden a las federaciones miembro de la UEFA que apoyen a un candidato para que se presente contra Infantino, y el presidente del organismo rector europeo, Ceferin, parece ser el más cualificado.

Ceferin, rival de Infantino, no se presentó recientemente a la final del Mundial de 2026 después de que el torneo se vio empañado por la polémica, sobre todo por la suspensión de la sanción de tarjeta roja a Folarin Balogun tras una solicitud de “revisión” de Trump, que la UEFA calificó de “cruzada”.

El abogado esloveno ocupa el cargo desde 2016, pero, según se informa, desea continuar en su puesto actual. Inicialmente había descartado presentarse a un tercer mandato la próxima primavera, al menos hasta 2031, pero ahora está dispuesto a buscar la reelección si no se presentan otros candidatos.

Tal como están las cosas, parece que no está muy interesado en desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA, lo que llevó a los miembros de la UEFA a buscar otras alternativas.

Nasser Al-Khelaifi

open image in gallery El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi ( Getty Images )

The Independent entiende que ahora se está mencionando al presidente del París Saint-Germain, Al-Khelaifi, como posible rival de Infantino.

Al-Khelaifi, cuyo cargo principal es el de presidente de Qatar Sports Investment, ocupa numerosos puestos de responsabilidad en el mundo del fútbol. Tras el colapso de la Liga Unify, ascendió a la cúpula del principal organismo rector del fútbol, la Asociación de Clubes Europeos (EFC), que expresó su “seria preocupación” por el plan de venta de Infantino.

Así lo informa talkSPORT: varias federaciones de la UEFA, incluidas Bélgica y Polonia, respaldarían a Al-Kehaifi, quien lo considera el que tiene más posibilidades de derrocar a Infantino en las elecciones presidenciales del próximo año.

Sin embargo, sería necesario convencer seriamente a Al-Khelaifi para que se presente como candidato, ya que actualmente no tiene ninguna ambición de postularse para un cargo público.

Un representante de Al-Khelaifi declaró, según Politico: “Nasser no tiene absolutamente ninguna ambición, intención ni interés en el cargo en la FIFA, y seguirá apoyando discretamente a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo”.

Dariusz Mioduski

Los miembros de la UEFA también están estudiando la posibilidad de respaldar al propietario del Legia Varsovia, Mioduski.

Según talkSPORT, el abogado polaco fue mencionado como posible candidato a altos cargos de las federaciones de Bosnia y Herzegovina, Noruega, Suecia, Alemania y España.

Pero por el momento, no sería el candidato preferido en su país, ya que la Federación Polaca de Fútbol está muy interesada en Al-Khelaifi.

Víctor Montagliani

open image in gallery El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, tiene unas aspiraciones bien conocidas de llegar a la presidencia de la FIFA ( Getty Images )

Fuera de la UEFA, se rumorea que el presidente de la Concacaf, Montagliani, podría ser el sucesor de Infantino, y son bien conocidas sus ambiciones de convertirse algún día en presidente de la FIFA.

El canadiense fue reelegido por unanimidad para liderar la confederación en 2023 y su mandato actual finalizará en 2027. Su principal objetivo hasta ahora fue buscar la reelección el próximo año.

Pero según The i, Montagliani está “dando pasos” para acelerar sus aspiraciones y desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA en las elecciones del próximo marzo. El apoyo parece estar creciendo para el canadiense.

La Concacaf de Montagliani siguió el ejemplo de la UEFA y se unió para rechazar categóricamente la propuesta de la FIFA, pero no llegó al extremo de amenazar con un boicot.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa

open image in gallery Infantino (a la derecha) habla con Salman bin Ibrahim Al Khalifa ( Getty )

La AFC también se opuso abiertamente a los planes de Infantino, lo que supone un duro golpe para el actual presidente de la FIFA, al perder el apoyo de lo que antes era un bastión leal del suizo-italiano.

El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, un dirigente del fútbol bahreiní que también es vicepresidente sénior del Consejo de la FIFA, calificó la falta de consulta de la FIFA con sus miembros como “totalmente inaceptable” en una carta dirigida a las 47 federaciones miembro del organismo regional el jueves, un día antes de que la confederación se reuniera para rechazar la propuesta.

En esa declaración posterior, se exigió una revisión urgente de su gobernanza para ejercer más presión sobre Infantino. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿podría el jeque Salman ser un posible rival?

Su mandato como presidente de la AFC finaliza en 2027.

Arsène Wenger

open image in gallery Arsène Wenger es el director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA ( Reuters )

Esta es una apuesta un poco arriesgada, pero podría ser algo a lo que valga la pena prestar atención.

El legendario exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, se involucró cada vez más en la parte política del fútbol en su papel como Jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

En el pasado no tuvo miedo de intentar impulsar cambios radicales, como cuando su “regla del fuera de juego diurno” se puso a prueba en Canadá a principios de este año.

Y ahora que algunos aficionados expresan su consternación por su estrecha relación con Infantino y, por lo tanto, por esta propuesta para el Mundial, ¿podría Wenger oponerse al presidente de la FIFA para garantizar que su reputación no se vea afectada?

Traducción de Olivia Gorsin