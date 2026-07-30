“El futbol no está en venta”: la UEFA confirma el boicot al Mundial y a las competiciones de la FIFA

La UEFA anunció que boicoteará todas las competiciones organizadas por la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si prosperan los controvertidos planes del presidente del organismo, Gianni Infantino, para vender participaciones en sus torneos a inversionistas privados.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión de emergencia celebrada el jueves, en la que participaron las 55 asociaciones miembro de la UEFA. En un comunicado, el organismo confirmó que ninguna de sus selecciones nacionales participará en competiciones de la FIFA mientras esas propuestas sigan vigentes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al trofeo de la Copa del Mundo ( PA )

La UEFA cuenta con un peso determinante dentro del fútbol mundial, por lo que un Mundial sin potencias como la campeona España, Francia, Inglaterra o Alemania pondría en riesgo los planes de Gianni Infantino de maximizar los ingresos del torneo. No es un detalle menor: seis de los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final del último Mundial fueron europeos.

El impacto también se extendería al Mundial Femenino de Brasil 2027, donde España, vigente campeona del mundo, e Inglaterra, actual campeona de Europa y subcampeona mundial en 2023, representan un importante atractivo comercial. Inglaterra disputará en octubre una eliminatoria de clasificación a doble partido, al igual que Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Una portavoz de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) respaldó la postura de la UEFA al afirmar: “Apoyamos plenamente a nuestros colegas europeos y respaldamos su posición conjunta. Nos oponemos a los planes de la FIFA: la Copa del Mundo pertenece al fútbol y siempre será así”.

La amenaza de boicot adquiere aún más relevancia si se considera que la mayor parte del Mundial de 2030 se disputará en Europa. España y Portugal compartirán la organización con Marruecos, después de los partidos inaugurales que se celebrarán en Argentina, Uruguay y Paraguay con motivo del centenario del torneo.

El conflicto comenzó el martes, cuando la FIFA anunció la creación de una nueva filial, FIFA Forward Enterprises (FFE), que administrará los derechos comerciales y la organización de la Copa del Mundo y de otros torneos del organismo. Infantino confirmó que la empresa estará abierta a la inversión de capital privado.

El anuncio de la UEFA llega antes de la votación que celebrarán las 211 asociaciones miembro de la FIFA el próximo 19 de septiembre. Para que la propuesta sea aprobada, Infantino solo necesita una mayoría simple —más del 50 % de los votos— y el respaldo del Consejo de la FIFA, por lo que la UEFA aún deberá sumar apoyos para bloquear la iniciativa.

Declaración completa de la UEFA

La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte. Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias. No se trata de una “decisión democrática”, sino de una gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del fútbol mundial.

Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso.

En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que dé forma al futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que mejor sirva al deporte, sino por lo que mejor sirva a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico.

La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación.

Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta.

Traducción de Leticia Zampedri