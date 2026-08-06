La confianza en la FIFA está siendo restablecida. ¿Cómo lo sabemos? Porque la propia FIFA lo dice. Y, según el organismo, su integridad es tal que no puede tolerar ningún cuestionamiento.

Mientras tanto, la FIFA, al mismo tiempo que impulsaba un plan para vender participaciones de la Copa del Mundo, aseguró que no estaba haciendo eso. De hecho, muchos dentro del propio organismo tampoco lo sabían con certeza, ya que la FIFA ni siquiera se tomó el trabajo de consultarlos.

Sin embargo, según el comunicado de la FIFA sobre una “reunión constructiva y positiva” celebrada en Rabat, Marruecos, el único dirigente elegido por las 211 asociaciones miembro es su presidente. Aunque, en realidad, muchas de esas asociaciones han pedido la salida de Gianni Infantino y varias más expresaron su rechazo a lo que el organismo denominó la “propuesta FIFA Forward Enterprise”.

Ahora que esa iniciativa quedó descartada, la FIFA sostiene —en un comunicado que llevó al límite el uso del doble discurso— que el único problema son los supuestos “ataques” dirigidos contra la organización.

open image in gallery La FIFA expresó su respaldo a Gianni Infantino ( Getty )

Lo cierto es que un solo hombre, Gianni Infantino, sumió al fútbol mundial en una crisis. O bien impulsó una idea que nunca comunicó de manera adecuada a casi nadie, incluidos el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour; el director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger; las confederaciones, los clubes, las asociaciones nacionales, los jugadores y los aficionados, o intentó imponer un cambio de enorme magnitud sin el respaldo del resto del fútbol.

Tras la reunión de la FIFA, Gianni Infantino y el secretario general del organismo, Mattias Grafstrom, difundieron una carta conjunta. Según el autor, el mensaje buscó transmitir tranquilidad con una frase que refleja, a su juicio, el nivel de desconexión de la dirigencia: “La alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy ayudarán a restablecer la confianza en la organización”.

¿Y por qué no habría de hacerlo? Infantino quiere seguir al frente de la FIFA y, según el autor, o se ha convertido en la figura más divisiva del fútbol o ha logrado unir en su contra a una amplia variedad de personas e intereses.

“El comunicado también reconoce que “se admitieron los errores cometidos”, aunque, para el autor, el resto del texto está marcado por un optimismo difícil de sostener.

open image in gallery La carta de Gianni Infantino transmitió un optimismo que el autor considera poco creíble ( PA )

open image in gallery El autor sostiene que Gianni Infantino adoptó una estrategia similar a la de Donald Trump al presentarse como víctima de ataques injustos ( PA )

“Se acordó que nunca fue la intención que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro se sintieran excluidos del proceso”, señala el comunicado, en lo más parecido a una autocrítica.

Pero, si ese era el caso, ¿por qué quedaron al margen? Un plan rodeado de tal nivel de confidencialidad que, según el autor, solo algunos integrantes de la familia Kushner conocían los detalles, fue presentado de forma sorpresiva al mundo del fútbol. Además, las federaciones que respaldaran la iniciativa recibirían más recursos de la FIFA que aquellas que votaran en contra, algo que muchos consideraron cercano al soborno. Sin embargo, esa palabra no aparece en la carta de Infantino.

Aun así, el presidente de la FIFA prometió que una situación similar no volverá a repetirse y anunció una revisión del proceso. No obstante, el autor cuestiona que esa investigación quede en manos del propio sector que respalda a Infantino y que sus conclusiones sean las esperadas por la dirigencia.

Tal vez esa sea otra crítica injusta hacia Infantino y la FIFA. Sin embargo, la susceptibilidad que, según el autor, el dirigente de 56 años mostró en sus publicaciones de Instagram parece haberse extendido a toda la organización.

“Se acordó que la FIFA no tolerará más ataques contra su integridad, su buena gobernanza y el debido proceso, y que tomará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación”, afirma el comunicado.

Para el autor, esa es una de las afirmaciones más desconectadas de la realidad. También establece un paralelo con Donald Trump, quien suele presentarse como víctima de ataques injustos, y sostiene que la FIFA adoptó una postura similar.

open image in gallery Gianni Infantino (centro) y Mattias Grafstrom (izquierda), secretario general de la FIFA, durante un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina, tras la reunión de crisis en Rabat ( AP )

Según el autor, ya es demasiado tarde para proteger una reputación que, a su juicio, quedó muy dañada durante la gestión de Gianni Infantino. Cita como ejemplos el levantamiento de las sanciones a Cristiano Ronaldo y Folarin Balogun, la modificación de las reglas para permitir la participación del Inter Miami de Lionel Messi en el Mundial de Clubes, la decisión de permitir que Estados Unidos impidiera el ingreso del árbitro somalí Omar Artan al país, el acercamiento de Infantino a Donald Trump y la creación de un premio de la paz que terminó en manos de un dirigente que luego inició una guerra ilegal.

El autor sostiene que la FIFA pasó a ser un símbolo de la codicia. Como ejemplo, menciona que en Estados Unidos muchos aficionados responsabilizaron al organismo por el elevado precio de las entradas. También afirma que la FIFA dejó de proyectar una imagen de imparcialidad, al considerar que favoreció a la administración de Trump y que algunas de sus decisiones parecieron estar influenciadas por la Casa Blanca.

Asimismo, cuestiona que el organismo represente al fútbol mundial de verdad. Según plantea, el intento de vender participaciones de la Copa del Mundo demostró que buscó avanzar con una decisión de gran impacto sin el conocimiento ni el respaldo de buena parte del fútbol internacional.

Para el autor, si la FIFA realmente quiere recuperar su reputación, necesita actuar con mayor transparencia y contar con un nuevo liderazgo. A su juicio, el último mensaje difundido por Infantino no ofreció ninguna de esas dos cosas.

Traducción de Leticia Zampedri