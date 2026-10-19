Arremeten contra Katie Zacharia por foto “retocada” de su familia en la Oficina Oval

La ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ha sido objeto de burlas tras publicar lo que parecían ser imágenes editadas de ella y su familia en la Oficina Oval con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zacharia fue destituida la semana pasada tras solo cinco días en el cargo, luego de un debut incómodo en la sala de reuniones de James S. Brady que duró apenas 14 minutos y después de que surgieran dudas sobre su formación jurídica.

Tras ser despedida el viernes, recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a Trump, a quien describió como un “hombre amable, maravilloso, cortés, considerado, entusiasta y trabajador” para quien “fue un honor trabajar”.

La foto adjunta a la publicación mostraba a Zacharia de pie junto al presidente, quien aparecía sentado y sonriendo detrás del escritorio Resolute. Horas después, la ex secretaria de Prensa publicó una segunda imagen de sí misma con Trump, esta vez acompañada de su familia, aunque con los rostros de los niños pixelados.

open image in gallery La exportavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, publicó un par de tuits de despedida en los que rendía homenaje al presidente Donald Trump; el primero de ellos incluía un mapa difuminado en una esquina ( Katie Zacharia/X )

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que Trump lucía idéntico en ambas fotografías: con la misma sonrisa y las manos y los dedos en la misma posición. Sin embargo, la silla que está detrás de él parece moverse ligeramente entre las dos imágenes.

“Ambas son la misma foto de Trump ¿Te añadiste a ti y a tu familia ahí?”, comentó el usuario Adree, junto a una imagen dividida que mostraba ambas fotos una al lado de la otra.

Otros comentarios sugirieron que las imágenes podrían haber sido alteradas con Photoshop o inteligencia artificial. El periódico The Washington Post también afirmó que “rastros digitales” habían demostrado que la segunda imagen había sido modificada, en un reportaje centrado en los objetos del escritorio de Trump.

Asimismo, un grupo de campaña de Washington D. C. hizo hincapié en una aparente anomalía entre las dos fotografías: la primera parece mostrar un mapa borroso sobre una pila de libros azules a la derecha de Trump, pero en la foto familiar falta por completo.

El grupo afirma que el mapa representa el Parque East Potomac, ubicado en la capital estadounidense, donde Trump está actualmente involucrado en una demanda por sus planes de modificar el campo de golf de propiedad federal, que ya ha provocado que la jueza de distrito Ana C. Reyes amoneste al Servicio de Parques Nacionales por arrancar árboles.

“Para información de cualquiera que esté prestando atención: ese mapa borroso en el escritorio del presidente es el Parque East Potomac”, afirmó la cuenta del grupo Save East Po en X, republicando el tuit de Zacharia.

open image in gallery En su segunda publicación, Trump aparece en una postura idéntica, pero el mapa que había sobre la pila de libros azules de su escritorio ha desaparecido ( Kaite Zacharia/X )

Alex Rosen, fundador de dicho grupo, declaró a The Washington Post que confiaba en que el mapa era del campo en cuestión, y añadió: “Tiene una forma distintiva. Al observar la fotografía, resulta evidente que se pueden establecer comparaciones entre esta forma y el aspecto de la península”.

“He dedicado muchísimo tiempo a observar esa foto. Esa silueta resulta bastante incriminatoria, y se parece muchísimo a cómo luce East Potomac”, afirmó.

Este detalle es potencialmente significativo, ya que un punto clave de controversia en el caso judicial es el grado de avance del Gobierno en la planificación del proyecto. La Administración Trump ha insistido en que no cuenta con un diseño final para el campo de golf y que la tala de árboles no guarda relación con el mismo.

“Nada dice ‘no tenemos ningún plan’ como una foto de un mapa con forma de plano sobre el escritorio del presidente, seguida de una segunda foto donde ese mapa ha sido eliminado digitalmente”, escribió Save East Po en un tuit posterior, alegando que el mapa indicaba que la Administración estaba mucho más avanzada en su planificación de lo que había admitido anteriormente.

open image in gallery Zacharia solo duró cinco días como secretaria de Prensa de Trump, tras un debut desastroso en la sala de prensa ( Reuters )

Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió en un comunicado acusando al Washington Post de “obsesionarse desmedidamente con una foto inocua” debido a su “grave caso de síndrome de trastorno de Trump”, mientras que la propia Zacharia le dijo al periódico en un mensaje de texto: “Solo The Washington Post convertiría una foto muy tierna en algo controvertido”.

The Independent también se ha puesto en contacto con la Administración Trump para obtener comentarios.

Trump anunció a Zacharia como sucesora de Karoline Leavitt en un mensaje publicado en Truth Social el viernes 9 de octubre, tras quedar impresionado por sus apariciones como comentarista en medios conservadores, donde se pronunció en su defensa.

Según se informa, el mandatario tomó la decisión sin consultar a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien había estado intentando convencer al comentarista conservador de CNN, Scott Jennings, para que aceptara el puesto.

En su primera rueda de prensa, Zacharia tuvo dificultades para leer una declaración preparada, respondió solo a tres preguntas de los periodistas y, accidentalmente, se refirió a su esposo como “mi presidente”.

Entonces, surgieron dudas sobre si tenía la experiencia legal que afirmaba tener y si había aprobado el examen de abogacía. Resultó que no lo había hecho, lo que llevó a Trump a poner fin a su mandato tras apenas una semana.

Solo el antiguo director de comunicaciones Anthony Scaramucci tuvo una trayectoria más corta dentro del Gobierno de Trump, que aun así duró el doble que la de Zacharia.

Traducción de Sara Pignatiello