La polémica vocera de la Casa Blanca, Katie Zacharia, aseguró que nadie en el Gobierno de Trump le preguntó por sus credenciales profesionales, después de que se revelara que nunca aprobó el examen necesario para ejercer la abogacía, pese a haberse presentado como abogada.

Zacharia apareció el viernes en Fox & Friends, donde sus declaraciones parecieron dejar mal parado al presidente Donald Trump y despertaron dudas sobre el proceso de verificación de antecedentes de su administración. La funcionaria se había visto obligada a reconocer que nunca aprobó el examen de abogacía, después de haberse presentado como abogada en más de una docena de apariciones televisivas y ante la creciente presión para aclarar sus credenciales.

La funcionaria, nacida en California y madre de cuatro hijos, ha intentado contener las repercusiones de la polémica mediante entrevistas en Fox News. Sin embargo, no ha recibido el trato complaciente que la cadena suele reservar para los republicanos y los integrantes de la gestión de Trump.

Durante la entrevista, el copresentador Lawrence Jones incluso pareció disculparse por la pregunta antes de consultar a Zacharia si lamentaba no haberle informado al presidente que nunca había aprobado el examen de abogacía.

“¿Te arrepientes de no haberle contado al presidente lo del examen de abogacía?”, le preguntó.

open image in gallery Katie Zacharia, la cuestionada portavoz de la Casa Blanca, parece haber dejado en evidencia al presidente Donald Trump al afirmar que nunca le hicieron preguntas sobre su formación jurídica ( Fox News )

“Sí, bueno, Lawrence, nunca me preguntaron por eso”, respondió Zacharia, aparentemente trasladando la responsabilidad a Trump y sus asesores.

“Me contrataron como vocera de la Casa Blanca, no como asesora legal de la Casa Blanca”, agregó.

Sus declaraciones generaron nuevas dudas entre periodistas y estrategas políticos sobre el proceso de selección de personal de la administración Trump.

“Fox News no la está tratando con demasiada consideración. Esto no es una buena señal para el futuro de Katie”, afirmó el estratega republicano Melik Abdul. “Supongo que su desempeño en su segunda semana tendrá que ser mucho mejor y más convincente que en la primera. De lo contrario, la despedirán, y con razón, por haber dejado mal parado a Trump”.

Por su parte, el periodista de Breitbart John Binder señaló que las declaraciones de la vocera “parecían confirmar” un informe del Daily Mail, según el cual Zacharia no habría pasado por un proceso exhaustivo de verificación de antecedentes.

Cuando The Independent consultó a la Casa Blanca sobre ese proceso, la administración se limitó a remitir a las declaraciones de Zacharia.

Durante la misma entrevista en Fox & Friends, la vocera también tuvo dificultades para responder si todavía contaba con la confianza del presidente tras una complicada primera semana en el cargo.

open image in gallery La respuesta de Zacharia generó nuevas dudas entre estrategas políticos y periodistas sobre los procesos de evaluación de antecedentes ( AFP/Getty )

“¿Cree que todavía cuenta con la confianza del presidente?”, le preguntó Jones. Sin embargo, Zacharia dudó antes de responder.

“Eh, yo… sigo aquí y tuve la oportunidad de acompañarlo durante toda la convención de mitad de mandato… perdón, durante los mítines de mitad de mandato”, respondió. “Y espero poder ganarme la confianza de todos los que me rodean”.

En la publicación de Truth Social en la que anunció su nombramiento, Trump había descrito a Zacharia como “abogada”.

Tras su primera conferencia de prensa el martes, que duró apenas 14 minutos y en la que respondió solo tres preguntas antes de darla por terminada, Trump le dio la oportunidad de aclarar dónde había aprobado el examen de abogacía, poco antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One.

“Cuando me mudé a China”, respondió Zacharia, lo que generó confusión. Más tarde, explicó que había entendido mal la pregunta y que creyó que un periodista le había preguntado dónde había estado después de terminar sus estudios de Derecho.

El jueves, Zacharia también enfrentó preguntas inesperadamente difíciles durante una entrevista con Sean Hannity, presentador de Fox News y aliado cercano de Trump. El intercambio sorprendió a varios críticos, quienes aseguraron que nunca habían visto al conductor conservador presionar de esa manera a un republicano, y mucho menos a un funcionario de la Casa Blanca de Trump.

“Hannity está a punto de darle el golpe de gracia”, comentó el periodista Aaron Rupar en X, mientras que Will Sommer, de The Bulwark, señaló: “Esta es la entrevista más difícil que le he visto hacer Sean Hannity a un republicano”.

Traducción de Leticia Zampedri