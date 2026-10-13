La incómoda rueda de prensa de la nueva vocera de la Casa Blanca suscita burlas en redes: “¿La tienen de rehén?”

La nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Katie Zacharia, recibió una ola de críticas en redes sociales después de mostrarse visiblemente nerviosa durante su primera conferencia de prensa, que duró apenas unos minutos.

Zacharia comenzó su intervención leyendo un discurso preparado en el que destacó los supuestos logros de Trump y su gestión. Luego respondió preguntas de solo tres periodistas, pertenecientes a medios de derecha como Breitbart, Fox News y el Daily Mail, antes de dar por terminada la conferencia tras apenas 14 minutos.

La portavoz no supo responder si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania y le dijo al corresponsal de Fox News, Peter Doocy, que le daría una respuesta más adelante. Además, protagonizó un momento incómodo al final de la conferencia, cuando dijo por error “mi presidente” en lugar de “mi esposo”.

Aunque la Casa Blanca y varios simpatizantes influyentes del movimiento MAGA salieron en defensa de Zacharia, las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionaban el desempeño de la activista conservadora.

“Katie Zacharia hace que Karoline Leavitt parezca Winston Churchill”, ironizó el periodista Aaron Rupar, quien compartió varios fragmentos de la conferencia de Zacharia en X.

open image in gallery El debut de Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca estuvo marcado por los nervios y no pasó desapercibido en las redes sociales ( AP )

“¿La tienen de rehén?”, bromeó otro usuario.

“Esto no pinta bien”, publicó el grupo Lincoln Project, mientras que otra persona comentó entre risas: “Amigo, al menos Karoline sabía comunicarse”.

Otro usuario ironizó que Saturday Night Live ni siquiera necesitaría preparar su habitual sketch de apertura esta semana, porque bastaría con “transmitir la conferencia tal cual”. Alguien más escribió: “La nueva vocera de la Casa Blanca se limita a leer de un cuaderno que dice: ‘Trump es fuerte, amable, inteligente y nunca tiene sueño :)’”.

Las burlas también incluyeron referencias a Anthony Scaramucci, exdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca que permaneció apenas 10 días en el cargo durante el primer mandato de Trump, en 2017.

“Puede que ni siquiera llegue a completar un Scaramucci…”, comentó un usuario, en alusión a su breve paso por la administración.

Incluso un funcionario de la Casa Blanca cuestionó el desempeño de Zacharia. “Enfrentarse a la prensa desde ese podio no es fácil, pero empezó con el pie izquierdo. Tiene que mejorar mucho, y rápido, o terminará batiendo el récord de Scaramucci”, declaró a MSNOW.

Sin embargo, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, salió en defensa de la nueva vocera y aseguró que había tenido un “comienzo extraordinario”.

“Dominó la sala y recordó de manera eficaz al pueblo estadounidense todo el gran trabajo que el presidente Trump y su administración han realizado hasta ahora”, escribió Cheung en X.

open image in gallery Zacharia, la sexta vocera de Trump, puso fin a la conferencia de prensa después de apenas 14 minutos y respondió preguntas de solo tres periodistas ( Getty )

Hannah Brandt, de NewsNation, contó en X que hubo una “sorpresa palpable” entre los periodistas presentes cuando Zacharia dio por terminada la conferencia de prensa después de menos de 15 minutos.

Por su parte, Kaitlan Collins, de CNN, quien solía protagonizar tensos intercambios con la antecesora de Zacharia, señaló que la sesión de preguntas duró apenas cinco minutos y medio.

Sin embargo, algunas figuras del movimiento MAGA salieron en defensa de la nueva vocera.

“Los liberales odian a las mujeres conservadoras. Intentan hacerlas sentir incómodas”, afirmó el comentarista de derecha Jack Posobiec.

Andrew Kolvet, vocero de Turning Point USA, consideró que Zacharia había tenido un “buen comienzo”, aunque reconoció que se mostró nerviosa durante su intervención.

“Me pareció acertado que la nueva vocera de la Casa Blanca, Katie Zacharia, tomara la iniciativa y ofreciera su primera conferencia de prensa de inmediato. Quizás se la notó un poco nerviosa al leer su declaración inicial, pero transmitió una imagen cercana y agradable”, escribió en X. “Se le iluminó el rostro cuando habló de su familia”.

Otras cuentas afines al movimiento MAGA señalaron que Zacharia “tiene un gran desafío por delante” tras la salida de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo durante el verano y se convirtió en la persona más joven de la historia en ocupar ese puesto.

Originaria de California, Zacharia es la sexta vocera de la Casa Blanca durante las administraciones de Trump. Sarah Huckabee Sanders, quien formó parte de su primer gobierno, fue la que más tiempo permaneció en el cargo, con casi dos años de servicio. Leavitt ocupó el puesto durante un año y seis meses, lo que la convirtió en la segunda vocera de Trump con mayor permanencia.

Traducción de Leticia Zampedri