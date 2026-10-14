Un grupo de vigilancia ha acusado a Katie Zacharia, la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca de Donald Trump, de violar la ley de California, Estados Unidos, al describirse a sí misma como “abogada” y trabajar como tal en California a pesar de no haber sido admitida nunca para ejercer la abogacía en el estado.

Campaign for Accountability, un grupo sin fines de lucro, presentó una queja ante el Colegio de Abogados del Estado de California el miércoles, en la que afirma que Zacharia “se ha presentado repetidamente ante el público como autorizada para ejercer la abogacía sin tener la licencia correspondiente, una conducta que las leyes de California consideran un delito”.

“La Sra. Zacharia se ha presentado repetidamente como abogada para reforzar su reputación y credibilidad como comentarista legal de televisión y ahora como portavoz de la Casa Blanca, pero parece que todo fue una mentira”, expresó la directora ejecutiva del grupo, Michelle Kuppersmith.

“En California, autodenominarse abogado sin licencia no es exageración; es un delito”, continuó, y añadió: “El Colegio de Abogados del Estado debería investigar si la Sra. Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales y exigirle responsabilidades si lo ha hecho”.

En una declaración a The Independent el martes por la noche, Zacharia afirmó que “[había ejercido] el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales pertinentes” mientras trabajaba para una firma china, pero no respondió si alguna vez fue admitida en algún colegio de abogados estatal de EE. UU. La Casa Blanca solo señaló que Zacharia poseía un doctorado en jurisprudencia, un título académico.

open image in gallery Una organización de control sin ánimo de lucro ha presentado una denuncia ante el Colegio de Abogados de California para que se investigue si la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, infringió la legislación estatal al presentarse como abogada ( Getty )

En respuesta a las preguntas de The Independent sobre la queja, la Casa Blanca compartió una publicación en X del director de comunicaciones, Steven Cheung.

“Este grupo que presentó la ‘denuncia’ es una organización izquierdista radical dirigida por imbéciles fanáticos que sufren un caso grave de síndrome de trastorno de Trump”, escribió, y agregó: “Nadie los toma en serio porque son gentuza desquiciada”.

El grupo fue fundado por Anne Weismann y Louis Mayberg, quienes anteriormente trabajaron con Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, otro grupo de vigilancia sin fines de lucro que el presidente estadounidense ha criticado habitualmente.

El creciente escrutinio sobre la experiencia legal de Zacharia se produjo tras el informe publicado el martes por la mañana por el medio de comunicación Popular Information, que buscaba esclarecer sus declaraciones públicas y determinar si tenía licencia para ejercer la abogacía en EE. UU.

Esa tarde, durante su primera aparición junto al presidente, los periodistas le preguntaron a Zacharia dónde había aprobado un examen de abogacía. Ella respondió: “Cuando me mudé a China”.

Tras graduarse en la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad de Pepperdine (California) en 2011, Zacharia trabajó para el bufete chino Zhong Lun.

Sin embargo, según la denuncia presentada el miércoles por Campaign for Accountability, “las informaciones publicadas indican que China no permite que los extranjeros se presenten al examen nacional de abogacía ni que ejerzan la abogacía en China”.

“En cualquier caso, la admisión en una jurisdicción extranjera no autorizaría a la Sra. Zacharia a ejercer la abogacía en California ni a presentarse como facultada para hacerlo aquí”, afirma la demanda.

En el perfil de LinkedIn de la funcionaria no figura ninguna experiencia como abogada, salvo 15 meses como “asesora jurídica” de Fix California, un grupo sin ánimo de lucro de derecha fundado por Richard Grenell, aliado de Trump.

En California, es un delito menor considerarse abogado con derecho a ejercer la abogacía sin la licencia del Colegio de Abogados del Estado. Se castiga con hasta un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

La denuncia solicita al Colegio de Abogados del Estado que determine si el trabajo de Zacharia para Fix California violó de manera similar la ley estatal, y que remita cualquier acusación al Fiscal de Distrito del Condado de Ventura para su enjuiciamiento.

“Las normas contra el ejercicio ilegal de la abogacía existen para proteger al público”, dijo Kuppersmith, y agregó: “Para que sean efectivas, deben aplicarse también a quienes tienen mayor influencia, no solo a quienes no tienen plataforma”.

open image in gallery Zacharia trabajó anteriormente para el bufete chino Zhong Lun y como “asesora jurídica” del grupo de presión de derechas Fix California, a pesar de no haber sido autorizada para ejercer la abogacía por el Colegio de Abogados del estado, según un grupo de vigilancia ( Getty )

Al parecer, Zacharia no ejerció como abogada tras su trabajo con Zhong Lun y Fix California. Comenzó a trabajar como comentarista para el medio de comunicación de derecha Newsmax en 2024 y, al año siguiente, como comentarista para Fox News.

Según Campaign for Accountability, Zacharia ha sido identificada como abogada en al menos 18 apariciones en Fox News desde marzo de 2025.

También trabajó como subsecretaria adjunta de asuntos públicos en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. desde febrero hasta marzo de este año.

Desde junio, se ha desempeñado como asesora sénior de comunicaciones en TruthSocial, la plataforma de redes sociales del presidente, y en su empresa matriz, Trump Media & Technology Group; funciones que, según LinkedIn, parece compaginar con su trabajo en la Casa Blanca.

En junio, Zacharia también fue nombrada miembro del consejo asesor de la empresa minera NovaRed Mining, donde brindará “orientación estratégica al Consejo de Administración y al equipo directivo en las áreas de asuntos públicos, relaciones gubernamentales, comunicaciones, visibilidad en los mercados de capitales y desarrollo corporativo” para un proyecto de minería de cobre y oro e “iniciativas emergentes de inteligencia artificial”.

La empresa, que posteriormente cambió su nombre a NRED Intelligent Mining Inc., describió a la funcionaria como “abogada, estratega política, comentarista de medios y asesora internacional cuya trayectoria profesional abarca asuntos legales, políticas públicas, comunicaciones estratégicas y desarrollo empresarial” en un comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento. El director ejecutivo, Brian Goss, también destacó su “experiencia legal” en el anuncio.

Traducción de Sara Pignatiello