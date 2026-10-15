¿Quién es Katie Zacharia? La nueva secretaria de prensa de Trump que reemplazó a Karoline Leavitt

El presidente Donald Trump eligió a Katie Zacharia, activista y comentarista conservadora, para que sea la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Un funcionario del gobierno confirmó el nombramiento, que fue informado inicialmente por The New York Times a The Independent el viernes.

Posteriormente, el propio Trump oficializó la elección en una publicación de Truth Social, escribiendo que era un “gran honor” para él haber nombrado a Zacharia para el cargo.

“Anteriormente, participó en mis campañas y colaboró en estados clave donde ganamos en los siete estados indecisos. Tiene un historial de apoyo intachable y fue una seguidora leal y brillante desde el principio. Asimismo, es una ferviente seguidora y miembro del movimiento MAGA”, afirmó.

“Confío en que Katie obtendrá excelentes resultados para nuestro país como la próxima secretaria de prensa de la casa blanca, ya que cuenta con el respeto de los medios de comunicación, del pueblo estadounidense y de mi Gobierno, y trabajará de manera fantástica con ellos”.

Katie Zacharia (en la foto, en el estreno en Nashville de ‘David’ junto a su marido, el productor cinematográfico Tyler Zacharia, el año pasado) será la próxima portavoz de prensa de la Casa Blanca ( Getty )

Zacharia ocupará un puesto que viene estando vacante desde agosto, cuando la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt renunció para pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños poco después de dar a luz a su hija.

Originaria de California, la página de LinkedIn de Zacharia indica que actualmente trabaja como asesora de comunicaciones para el Grupo de Medios y Tecnología de Trump, la empresa del presidente. A principios de este año, también trabajó durante aproximadamente un mes como portavoz en el Departamento de Seguridad Nacional.

A diferencia de Leavitt, que trabajó para Trump casi de forma continua desde el último año de su primer mandato, Zacharia tiene una trayectoria en la política republicana que precede a la entrada del 47.º presidente en la arena presidencial.

Es licenciada por la Universidad de Pepperdine, donde obtuvo su título de grado y de abogada, y trabajó como becaria en la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush.

Zacharia es también aliada antigua de Ric Grenell, leal a Trump, y trabajó como asesora legal para su grupo Fix California.

Ella es comentarista conservadora de larga trayectoria, con soltura tanto en televisión como en prensa escrita, y escribió un artículo de opinión para The New York Post a principios de este año en el que calificaba a Trump como “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”.

Zacharia está casada desde 2011 con Tyler Zacharia, un productor de cine cuyos trabajos incluyen El irlandés y Un buen ladrón. Ella y su esposo tienen cuatro hijos.

La noticia de su contratación como sucesora de Leavitt —la sexta secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump— llega tras una larga vacante en el puesto desde el último día de Leavitt en agosto.

En aquel momento, Leavitt solo había ofrecido una conferencia de prensa desde que regresó de su baja por maternidad, y al anunciar su marcha dijo que sentía que no podía “ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras les dedicaba el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca”.

Desde entonces, la Casa Blanca solo ofreció un puñado de conferencias de prensa, dos de ellas a cargo del vicepresidente JD Vance y una del fiscal general Todd Blanche.

Traducción de Olivia Gorsin