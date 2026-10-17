La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, deja el cargo tras sólo 5 días

Katie Zacharia dejará el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, manifestó el viernes una persona al tanto del asunto, tras un paso breve y turbulento que estuvo marcado por interrogantes sobre su trayectoria profesional y por su falta de soltura al responder a las preguntas de los periodistas.

La persona, que solicitó el anonimato para poder hablar sobre una decisión de personal que aún no se ha hecho pública, indicó que Zacharia estaría en proceso de dejar el puesto. El cambio se produce después de que el presidente Donald Trump planteara serias dudas sobre el futuro de ella horas antes el viernes, al decirles a los reporteros que hablaría con ella después de su viaje del fin de semana y que, si él estuviera en su lugar, reconsideraría su permanencia en el cargo.

Zacharia quedó bajo escrutinio de inmediato cuando se le vio incómoda durante su primera sesión informativa el martes, al ofrecer declaraciones entrecortadas en las que elogiaba al presidente y sus logros. A dicha sesión de 14 minutos le siguieron críticas de que la comentarista conservadora llevaba tiempo diciendo ser abogada, pese a que no aprobó un examen de habilitación profesional ni cuenta con credenciales para ejercer.

Zacharia fue una selección sorpresiva cuando Trump anunció su nombramiento el 9 de octubre para que sucediera a Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia, quien había formado parte del círculo íntimo de Trump durante años. El carácter caótico del nombramiento de Zacharia y su posterior caída evocaron algunos de los problemas de personal del primer mandato del presidente, que en gran medida habían estado ausentes en el segundo.

En un extenso intercambio con reporteros en la Casa Blanca el viernes, Trump indicó que le dijo a Zacharia que quizá ella querría cambiar de opinión sobre el trabajo, y sostuvo que consideraba que la prensa la había tratado injustamente.

“Le dije: ‘Creo que te conviene más ser feliz’”, les dijo el mandatario a los reporteros en el Jardín Sur, mientras partía hacia un mitin en Georgia. “Le dije: ‘Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría’. Le dije: ‘Piénsalo, pero yo lo reconsideraría’”.

Los mensajes enviados a Zacharia para solicitarle comentarios no obtuvieron respuesta el viernes, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de confirmación. Zacharia tenía planeado cenar con el vicepresidente JD Vance y su familia el viernes por la noche, según otra persona con conocimiento de dicha reunión, la cual pidió guardar el anonimato para revelarlo.

En sus propios comentarios, Trump señaló que le dijo a su secretaria de prensa: “‘Katie, ¿necesitas esto? No creo que necesites esto’”, y que quería “que ella tuviera una buena vida” y no estuviera sometida a críticas, algo que comparó con ser “maltratada brutalmente por los medios de comunicación”.

El presidente indicó que tomaría una determinación final más adelante, quizá después de sus viajes de campaña el viernes y el fin de semana, y añadió: “Cuando regrese, vamos a hablar”. Se le preguntó quién podría reemplazar a Zacharia, y respondió que había mucha gente que quería el trabajo.

El primer día oficial de Zacharia en el cargo fue el lunes

En la primera y única sesión informativa de Zacharia el martes, respondió preguntas de apenas tres reporteros, todos de medios con inclinación conservadora o afines a Trump, y se retiró después de sólo unos 14 minutos.

Zacharia ha dicho que quería mantener breve su sesión informativa con el fin de asegurarse de que Trump tuviera suficiente tiempo más tarde esa mañana para su propia sesión de preguntas y respuestas con los reporteros, y que el personal de la Casa Blanca no la había puesto completamente al tanto de antemano.

Luego viajó con Trump a mítines el miércoles y el jueves en Alaska, Arizona y Montana, pero no ofreció más sesiones informativas a la prensa.

En una presentación en Fox News Channel más temprano el viernes, se le preguntó a Zacharia si contaba con la confianza del presidente y respondió: “Espero poder generar la confianza y credibilidad de todos a mi alrededor”. Pero tampoco quiso decir cuándo podría llevar a cabo su próxima sesión informativa.

Preguntas sobre por qué Zacharia se hacía llamar abogada

Zacharia, graduada en derecho en la Universidad Pepperdine, también enfrentó críticas por decir que era abogada cuando aparecía como comentarista en canales de televisión conservadores. Zacharia sostuvo que el término era apropiado, dado que ofrecía análisis jurídicos, y que había ejercido la abogacía en China.

Eso formó parte del inusual nivel de escepticismo que Zacharia enfrentó por parte de personas afines al gobierno, incluido Sean Hannity, presentador de Fox News, quien presionó a la nueva portavoz de la Casa Blanca para que explicara por qué no había sido transparente respecto a su trayectoria profesional.

Luego de que Zacharia confirmara que no aprobó el examen de habilitación profesional en California, Hannity, conocido por su cercanía con Trump, le preguntó a ella: “¿Por qué no decir simplemente: ‘Fui a la facultad de derecho de Pepperdine y luego tomé un camino profesional distinto, hice el examen una vez y no lo aprobé’?”

“¿Por qué meterse en esta definición larga y enrevesada sobre la diferencia entre un ‘abogado’ y un ‘abogado titulado’?”, preguntó. “Porque no creo que la mayoría de la gente vea mucha diferencia. ¿Por qué no dijiste simplemente: ‘Nunca ejercí el derecho’?”

Zacharia le reiteró a Hannity que no estaba actuando como abogada ni ofreciendo asesoría legal. Y dijo el viernes durante esa entrevista en Fox News que no le preguntaron acerca de haber aprobado el examen antes de convertirse en secretaria de prensa. Tanto ella como Trump han dicho que fue contratada para trabajar en prensa y comunicaciones, no como abogada del gobierno.

Antes de incorporarse a la Casa Blanca, Zacharia trabajaba en comunicaciones para Trump Media, la empresa que supervisa la red social del presidente, Truth Social. También laboró brevemente en el Departamento de Seguridad Nacional durante el segundo gobierno de Trump.

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Price informó desde la Base Dobbins de la Fuerza Aérea, en Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.