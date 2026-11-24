El presidente Donald Trump podría haber ganado hasta 15 millones de dólares gracias a la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como director ejecutivo, lo que provocó un aumento de más del 30 % en el precio de las acciones de la empresa el lunes, según un informe.

De acuerdo con el Financial Times, las últimas declaraciones financieras del presidente, presentadas el 5 de noviembre ante la Oficina de Ética Gubernamental, revelan que Trump poseía hasta 370.000 acciones del fabricante de chips al 30 de septiembre.

Tras celebrar la reincorporación de Huang el lunes, Trump publicó: “El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

Sin embargo, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, fue uno de los primeros en expresar su preocupación ante la posibilidad de que el presidente se hubiera beneficiado económicamente del anuncio de Nvidia. En X, escribió: “Debemos investigar qué operaciones bursátiles se realizaron antes del anuncio. Este Gobierno es el más corrupto de la historia”.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró a The Independent: “La cartera de acciones y bonos del presidente Trump está administrada de forma independiente por instituciones financieras externas. Todos sus activos se mantienen en cuentas de gestión discrecional y se invierten mediante carteras automatizadas que replican índices reconocidos, como el Schwab 1000”.

open image in gallery El presidente Donald Trump podría haber obtenido importantes ganancias gracias a la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como director ejecutivo el lunes, según una estimación de sus acciones en la empresa ( AFP/Getty )

“Ni el presidente Trump ni ningún miembro de su familia pueden dirigir, influir o intervenir en las decisiones sobre cómo se invierte el dinero de la cartera o cuándo se compran o venden activos. Todas las decisiones de inversión están a cargo de gestores independientes”, agregó.

La cifra de 370.000 acciones no contempla las posibles compras o ventas que Trump haya realizado durante octubre y las primeras tres semanas de noviembre, período en el que se dieron a conocer las relaciones extramatrimoniales que provocaron la renuncia de Huang el 12 de noviembre.

El Financial Times también aclaró que su estimación tiene ciertas limitaciones, ya que las declaraciones financieras no incluyen cantidades exactas de acciones, sino rangos amplios. Por eso, el cálculo se basa en el supuesto de que Trump “siempre compra la cantidad máxima dentro de cada rango y vende la mínima”.

Sin embargo, ya se había informado que el valor de las acciones de Nvidia que posee Trump pasó de unos 615.000 dólares a finales de 2024 a 1,3 millones de dólares, hasta alcanzar los 62 millones de dólares durante el último año, gracias al creciente protagonismo de la empresa en el auge mundial de la inteligencia artificial.

Durante más de una semana, el presidente había presionado en público para lograr el regreso de Huang, a quien describió como un “genio” que había recibido un trato injusto. También restó importancia a las preocupaciones por el hecho de que una de las mujeres con las que el ejecutivo habría mantenido una relación extramatrimonial, Alice Huang, directiva de Megaspeed con quien no tiene parentesco, fuera considerada una espía china por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Trump incluso abordó la salida de Huang durante una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Shenzhen. También mencionó el asunto en una conferencia de prensa celebrada el viernes en Washington D. C. y volvió a referirse a él el domingo en Truth Social.

Tras la reincorporación de Huang, el presidente compartió una parodia de la famosa fotografía en la que aparece con el puño en alto después de recibir un disparo en la oreja durante un atentado en Butler, Pensilvania, en 2024. En la imagen modificada, Huang aparece con un sostén rojo en alto, bajo una bandera de Nvidia que ondea al viento.

open image in gallery Trump celebró con entusiasmo el regreso de Huang y publicó en Truth Social un meme que parodiaba cómo el ejecutivo logró superar el escándalo sexual que provocó su renuncia el 12 de noviembre ( @realdonaldtrump/Truth Social )

Luego, Trump reconoció en una entrevista con CNBC que había presionado a la junta directiva de Nvidia para lograr la reincorporación de Huang. “Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí. Llegué a un acuerdo… La junta decidió hacer lo que nosotros queríamos”, afirmó.

Ante las preguntas sobre las preocupaciones internas por la conducta de Huang, el presidente insistió en que el ejecutivo “no hizo nada malo” y agregó: “Le dimos garantías, al menos con base en todo lo que sabemos, que es mucho. Algunos preguntan: ‘¿Es un riesgo mantenerlo en el cargo?’. No, el riesgo es perderlo”.

En un comunicado, representantes de Nvidia señalaron que la junta directiva había recibido información de “altos funcionarios” del Gobierno estadounidense antes de revertir su decisión. “Con base en esa información, la junta confía en que la reincorporación de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Entre quienes cuestionaron esa conclusión se encontraba Laura Loomer, influyente figura del movimiento MAGA, quien advirtió que la decisión podría tener “graves consecuencias para nuestra seguridad nacional”.

“Puede que a la gente le caiga bien, pero ¿por qué fingimos que su relación con una presunta espía china no es lo mismo, o incluso peor, que aquello por lo que todos criticamos a Eric Swalwell?”, cuestionó Loomer, en referencia a un escándalo similar que involucró al desacreditado congresista demócrata de California.

Al menos tres senadores republicanos también expresaron su preocupación por el regreso de Huang: Tom Cotton, de Arkansas; John Curtis, de Utah; y Pete Ricketts, de Nebraska. Los legisladores consideraron que aún no se habían aclarado de forma concluyente las dudas sobre si el ejecutivo había puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Traducción de Leticia Zampedri