Elon Musk dice que sería “un honor” contratar al exCEO de Nvidia, Jensen Huang, tras escándalo

Elon Musk ha dicho que “sería un honor” contratar a Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia después de que los informes de que tuvo una aventura con una supuesta espía china hicieran hundir el precio de las acciones del fabricante de chips.

El hombre más rico del mundo respondió a una publicación en su plataforma X de un blog financiero llamado Zerohedge, en la que se le pedía que se hiciera cargo de Huang (63) si la empresa que fundó en 1993, cuyos productos impulsan el actual auge mundial de la inteligencia artificial, lo despedía.

“Sería un honor”, escribió en respuesta el jefe de SpaceX y Tesla.

Según se informa, Musk y Huang se conocen desde hace al menos una década. Nvidia suministra chips para los vehículos Tesla Model S y X del primero, y su hardware impulsa la tecnología de conducción autónoma de la compañía, así como xAI, la empresa de IA de Musk. Ambos también han colaborado en centros de datos espaciales.

El primer billonario del mundo rindió homenaje al exjefe de Nvidia en X el mes pasado, diciendo que eran “viejos amigos y mejores amigos”, y agregó: “Jensen es genial”.

open image in gallery Elon Musk afirmó que “sería un honor” contratar a Jensen Huang si Nvidia, la empresa fabricante de chips que este cofundó en 1993 y que dirigió hasta el jueves, lo despedía ( Getty )

Huang ya había hablado de su amigo billonario (él es un humilde multimillonario en comparación) durante una aparición en el pódcast The Joe Rogan Experience el pasado diciembre, atribuyéndole el mérito de ser el “primer comprador” de su supercomputadora de aprendizaje profundo DGX-1 en 2016, cuando “nadie en el mundo la quería”, lo que dio un gran impulso a su negocio.

Según el periódico The Wall Street Journal, el consejo de administración de Nvidia se reunió el miércoles por la noche para decidir el futuro de Huang tras los reportes sobre su vida personal. Las acciones de la compañía cayeron aproximadamente un 9 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado el miércoles, lo que supuso una pérdida de unos 350.000 millones de dólares en su valor.

El domingo, el ejecutivo envió un memorando a los empleados de Nvidia admitiendo que le había sido infiel a su esposa y diciendo que lamentaba profundamente el daño que había causado, sin entrar en detalles.

Los servicios de inteligencia estadounidenses advirtieron que la exdirectora de la empresa de IA Megaspeed, Alice Huang —con quien Jensen Huang no tiene parentesco, pero con quien el exjefe de la empresa tecnológica ha sido fotografiado en varias ocasiones—, que era una presunta espía de China.

China ha negado las acusaciones de que Alice Huang, también conocida como Huang Le, fuera reclutada por su Ministerio de Seguridad del Estado con fines de espionaje corporativo, calificándolas de “totalmente infundadas y dirigidas a difamar a China”.

open image in gallery Los servicios de inteligencia estadounidenses advirtieron de que Alice Huang podría ser una espía de Pekín ( AP )

La infidelidad fue reportada inicialmente por el diario The New York Times, que desde entonces ha alegado que el ejecutivo tuvo otra relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de su compañía, quien también está casada.

La junta directiva de Nvidia respondió al escándalo inicial iniciando una investigación interna sobre las revelaciones, dirigida por el bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

La salida de Huang crea un vacío de liderazgo en el fabricante de chips valorado en $4 billones, que se ha encontrado en el centro de la vertiginosa carrera tecnológica entre Estados Unidos y China.

Las repercusiones del escándalo también han llegado a Washington, donde se ha informado de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, “advirtió” al mandatario Donald Trump sobre la situación comprometida de Huang en mayo, cuando el entonces CEO se unió a su visita a Pekín, a pesar de que Trump declaró a principios de esta semana que la noticia lo había tomado por sorpresa.

Los líderes republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes pidieron que Huang prestara declaración a puerta cerrada sobre sus interacciones con la presunta informante de inteligencia, mientras que el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, le ha pedido abiertamente que renuncie “por una cuestión de conciencia”.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons también han escrito al secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, para exigir que se conserven todos los registros de la empresa relacionados con las transacciones de Nvidia con China.

Traducción de Sara Pignatiello