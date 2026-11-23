Un político de la ciudad de Nueva York se pronunció después de que un video lo captara con los ojos en blanco durante una rueda de prensa del alcalde Zohran Mamdani, lo que ha desatado teorías de conspiración en Internet.

El asambleísta Jordan J. G. Wright se encontraba de pie detrás de Mamdani durante una rueda de prensa celebrada el viernes (20 de noviembre) cuando, al parecer, sus ojos se pusieron en blanco por un instante.

El clip desencadenó una avalancha de comentarios en Internet sobre una teoría de conspiración que data de hace décadas, según la cual unos reptiles extraterrestres viven en secreto en la Tierra disfrazados de políticos.

Wright ofreció comentarios al NY Post y afirmó que no tenía “ni idea” de lo que estaba pasando en el video. Además, aprovechó para destacar su trabajo en la Gran Manzana.

“Obviamente, soy un ser humano, y mi humanidad se refleja en mis iniciativas legislativas, como los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia medioambiental WE ACT en Harlem”, afirmó. Y aclaró: “No sé hablar con reptiles ni extraterrestres”.

Traducción de Michelle Padilla