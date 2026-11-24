El líder norcoreano Kim Jong-un parece estar ignorando al presidente Donald Trump, según comunicó un medio estadounidense.

El año pasado, Trump intentó ponerse en contacto con Kim por teléfono y a través de “canales de comunicación”, pero nunca obtuvo respuesta a sus llamadas, según informó The Wall Street Journal, que citó fuentes familiarizadas con el asunto.

Luego, el presidente lo intentó mediante una carta. Las autoridades estadounidenses le entregaron una a un diplomático norcoreano en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el diplomático lo devolvió posteriormente, sin abrir, a un representante de Estados Unidos.

Estos aparentes desaires sugieren que Kim, un dictador de linaje al que Trump ha calificado de “amigo”, tiene poco interés en estar en contacto con el presidente, lo que contrasta con el primer mandato de Trump, cuando ambos intercambiaban mensajes y se reunían en persona.

El silencio del mandatario parece repercutir en Trump, ya que en este momento busca una victoria en política exterior que marque su legado, tras las devastadoras derrotas de su partido en las elecciones de mitad de legislatura. Un acuerdo con Corea del Norte, donde el punto de fricción desde hace tiempo ha sido el desarme nuclear, podría suponer una de las victorias que ansía.

open image in gallery Según un nuevo informe, el líder norcoreano Kim Jong Un parece estar ignorando al presidente Donald Trump ( AFP via Getty Images )

Durante décadas, las autoridades estadounidenses han intentado, sin éxito, detener o frenar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Fundado en 1948, el país llevó a cabo su primera prueba nuclear en 2006.

Se estima que Corea del Norte cuenta actualmente con unas 60 ojivas nucleares (lo que supone un aumento de hasta el 200 % desde 2019) y misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Kim ha reforzado la capacidad de Corea del Norte para resistir la presión estadounidense gracias a unos lazos más estrechos con Rusia y China y a los ingresos procedentes de los robos de criptomonedas. Pretende que Estados Unidos reconozca a Corea del Norte como potencia nuclear con el argumento de que ello podría allanar el camino para una coexistencia pacífica. La Casa Blanca, sin embargo, declaró al Journal que sigue comprometida con los esfuerzos de desarme nuclear de Corea del Norte.

La última iniciativa de Trump para ponerse en contacto con Kim tuvo lugar durante su viaje a China la semana pasada, cuando planteó públicamente la posibilidad de una reunión y, según se informa, presionó a sus asesores para que la organizaran.

Antes del viaje, los responsables estadounidenses debatieron formas de sentar las bases para una reunión, incluida una declaración que, sin llegar a reconocer formalmente a Corea del Norte como potencia nuclear, omitiría la exigencia que Estados Unidos lleva tiempo planteando de que desmantele su programa de armas nucleares.

A cambio, las autoridades estadounidenses buscarían establecer límites a los ensayos nucleares y de misiles, al tiempo que se esforzarían por estrechar los lazos diplomáticos.

open image in gallery Se estima que Corea del Norte cuenta actualmente con unas 60 ojivas nucleares (lo que supone un aumento de hasta el 200 % desde 2019) y misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos ( KCNA VIA KNS/AFP via Getty Image )

Sin embargo, la reunión entre Trump y Kim nunca se concretó.

Un responsable de la administración de Trump desmintió al Journal que se hubiera intentado concertar alguna reunión con Kim.

El pasado mes de octubre, Trump se refirió a las dificultades para ponerse en contacto con los norcoreanos y declaró a los periodistas a bordo del Air Force One: “Tendrán muchas armas nucleares, pero muy mal servicio telefónico”.

Durante el primer mandato de Trump, ambos pasaron de lanzarse insultos —Trump apodó a Kim “Little Rocket Man” (hombrecito cohete), mientras que Kim llamó a Trump “viejo senil ”— a intercambiar cartas halagadoras que llevaron a Trump a declarar que “se habían enamorado”.

Se reunieron en tres ocasiones, y Trump se convirtió en 2019 en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en pisar Corea del Norte, pero sus esfuerzos diplomáticos no dieron lugar a avances significativos en materia de desarme nuclear.

A principios de este mes, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Corea del Norte estaba ampliando su planta original de enriquecimiento de uranio, lo que constituye una señal más de que el país está cumpliendo su compromiso de reforzar su programa de armas nucleares.

Traducción de Michelle Padilla