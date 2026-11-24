Un tribunal federal de apelación concedió permiso al Ejército de los Estados Unidos para detonar toneladas de material explosivo deteriorado en una fábrica de municiones de Iowa.

La resolución del Tribunal de Apelación del 8.º Circuito de los Estados Unidos fue una de las dos sentencias que el presidente Donald Trump indicó que estaba a la espera de recibir tras ordenar el lunes a las Fuerzas Armadas que suspendieran la eliminación de sustancias químicas a la espera de una revisión judicial.

El presidente señaló que su decisión sigue dependiendo del acuerdo del gobernador electo Rob Sand, y advirtió que, de lo contrario, las autoridades federales se verían obligadas a llevar a cabo la detonación prevista.

Los planes iniciales para destruir 68 barriles de azida de plomo estaban previstos para el pasado viernes, pero el ejército pospuso la operación en tres ocasiones a raíz de la gran preocupación de la ciudadanía por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.

El plan revisado preveía una detonación el miércoles, antes del Día de Acción de Gracias, para aprovechar las buenas condiciones meteorológicas.

El presidente Donald Trump anunció el lunes que su Gobierno se remitiría a un tribunal federal de apelación antes de seguir adelante con la eliminación del material deteriorado utilizado para la fabricación de bombas en las instalaciones de Iowa.

Se pospuso la neutralización prevista de los 68 barriles de azida de plomo en tres ocasiones tras la fuerte inquietud de la opinión pública por los riesgos medioambientales y para la salud.

open image in gallery Un cartel en la Planta de Municiones del Ejército de EE. UU. en Iowa ( Reuters )

Aunque el personal militar proponía que la operación se llevara a cabo el miércoles debido a las condiciones meteorológicas, el Ejército no se pronunció de inmediato sobre la declaración del presidente.

“Al mismo tiempo, ordené a las fuerzas armadas que no lo hagan hasta que el Octavo Circuito dé su visto bueno para que podamos seguir adelante, y, además, condiciono plenamente esta decisión a que el gobernador electo Rob Sand, que asumirá el cargo próximamente, dé su consentimiento a la operación”, manifestó Trump.

Advirtió que, si no se concede el consentimiento, la administración detendrá el procedimiento y responsabilizará a Sand de “todas y cada una de las muertes o los daños causados por esta situación tan desafortunada y prolongada”.

Sand respondió en una publicación en las redes sociales, en la que escribió que las decisiones administrativas tomadas en el pasado significaban que “no hay opciones válidas y la situación es más peligrosa e impredecible de lo que jamás debió haber sido”.

Planteó dudas sobre por qué se canceló un contrato destinado a eliminar el peligro y “por qué nos estamos apresurando a proceder a la demolición ahora, a finales de noviembre”.

open image in gallery Los vecinos taparon las ventanas con cinta adhesiva con la esperanza de evitar que se rompieran durante la explosión. ( Getty )

El retraso se debe a un recurso judicial presentado por grupos ecologistas, que lograron que el Tribunal de Apelación del 8.º Circuito dictara una suspensión para revisar un permiso de emergencia concedido por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE. UU.

Trump se mostró a favor de una eliminación rápida mediante una explosión controlada, la cual describió como la opción más segura.

No obstante, confirmó que la operación seguía suspendida a la espera de la autorización judicial y estatal.

Sand subrayó: “La seguridad de los habitantes de Iowa debe ser la máxima prioridad de todos los implicados”, y añadió que todos los recursos pertinentes de los gobiernos federal, estatal y local “deben centrarse en proteger a todas las personas que puedan verse afectadas”.

Cerca de las instalaciones de Middletown, algunos vecinos han tomado medidas preventivas sellando ventanas y puertas para protegerse del posible polvo de plomo, mientras que otros han expresado en Internet su preocupación por la posibilidad de que el viento transporte nubes de polvo.

Las autoridades reconocieron la toxicidad del plomo y aconsejaron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas durante cualquier explosión y que limpiaran con agua las superficies exteriores.

En los documentos judiciales, el coronel del Ejército Aaron Teller, especialista en emergencias relacionadas con municiones, explicó que la reducción del líquido en el interior de los barriles hace que la sustancia sea susceptible de congelarse, lo que aumenta la sensibilidad de los cristales situados cerca de las tapas.

open image in gallery El gobernador entrante Rob Sand ( AP )

“Incluso una pequeña fricción puede romper la estructura cristalina y provocar una reacción en cadena explosiva”, afirmó.

Los barriles se descubrieron por primera vez en marzo.

Aunque los registros de la EPA indican que se evaluaron opciones de neutralización química, las autoridades determinaron que el traslado de los barriles suponía un grave riesgo de explosión accidental. Los ecologistas sostienen que se pasaron por alto métodos alternativos, mientras que las autoridades advierten que el riesgo de explosión aumenta a medida que las temperaturas descienden por debajo de los 30 grados Fahrenheit (-1 grado Celsius).