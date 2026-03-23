El presidente Donald Trump dio marcha atrás en su amenaza de ordenar ataques contra centrales eléctricas iraníes, tras lo que describió como “conversaciones productivas” con Teherán.

En ese contexto, en una publicación en Truth Social el lunes, afirmó que estaba “complacido de informar” que Estados Unidos e Irán mantuvieron “conversaciones muy buenas y productivas” durante los últimos dos días. Según indicó, el objetivo es avanzar hacia “una resolución integral” del conflicto en Oriente Medio.

Además, Trump señaló que, basándose en el tono y el carácter de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas —que continuarán a lo largo de la semana—, dio instrucciones al Departamento de Guerra para que “posponga” todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante un período de cinco días.

Asimismo, aclaró que la pausa en los ataques previstos está “sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

Por su parte, tras el anuncio, la televisión estatal iraní emitió un gráfico con el mensaje: “El presidente de EE. UU. da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán”.

open image in gallery El presidente de EE. UU. dio marcha atrás a posibles bombardeos contra Irán tras contactos que describió como positivos ( Getty Images )

Irán no reconoció de inmediato la existencia de conversaciones con Estados Unidos. Por el contrario, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que las declaraciones del presidente buscaban reducir los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares, según la agencia de noticias Mehr.

En ese contexto, la semana pasada Trump había sugerido que Teherán estaba dispuesto a participar en negociaciones. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo descartó en una entrevista con la revista Time. Allí aseguró que Teherán “no busca un alto el fuego, porque no quiere que este escenario se repita en el futuro”.

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos “debe rendir cuentas” por haber iniciado la guerra y lo responsabilizó por “todas las consecuencias, tanto humanas como financieras, ya sea para Irán, la región o el mundo entero”.

El anuncio de Trump se produjo, además, a menos de 24 horas de que venciera el plazo de 48 horas que había fijado para que Teherán “abriera completamente” el estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial “sin amenazas”.

open image in gallery El presidente advirtió que la suspensión temporal de los bombardeos está sujeta al resultado de las negociaciones ( AFP/Getty )

En una publicación en Truth Social el sábado, tras jugar al golf durante una visita de fin de semana a su residencia en Palm Beach, Florida, Trump amenazó con “atacar y aniquilar” las centrales eléctricas iraníes —“empezando por la más grande”— si Teherán no cesaba sus amenazas contra el transporte marítimo comercial.

En los últimos días, además, el presidente había expresado un creciente malestar por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un punto estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial cada año.

Como consecuencia, los precios del petróleo subieron con fuerza desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, impulsados por este cuello de botella. No obstante, Irán aseguró que permitiría el paso de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel. Tras el anuncio del lunes, los precios retrocedieron y se ubicaron en torno a los 90 dólares por barril.

Este escenario impactó directamente en los consumidores estadounidenses: en menos de un mes, el precio de la gasolina aumentó casi un dólar por galón.

Durante el fin de semana, sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negó que los ciudadanos fueran a asumir ese costo. Al mismo tiempo, el Pentágono se prepara para solicitar al Congreso cientos de miles de millones de dólares para sostener la guerra, que ya lleva cuatro semanas.

En ese contexto, Bessent participó el domingo en el programa Meet the Press de NBC, donde aseguró que el Gobierno no prevé un aumento de impuestos para financiar la solicitud presupuestaria de 200 mil millones de dólares del Pentágono.

Traducción de Leticia Zampedri