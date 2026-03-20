Cómo los países están cerrando acuerdos con Irán para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz y socavar a Trump

Tras dos semanas de disturbios y violencia en el estrecho de Ormuz, un buque de carga internacional transitó sin problemas por la vía marítima iraní con su sistema de seguimiento activado, en lo que los expertos describieron como un gran avance.

El buque con bandera pakistaní, el Karachi, también conocido como Lorax, se convirtió el domingo por la tarde en el primer barco no iraní en atravesar el estrecho con su sistema de identificación automática (AIS) activado.

Cientos de barcos se encuentran atrapados en el golfo Pérsico después de que Irán reclamó el control total del estrecho, días después de que Estados Unidos e Israel declararon la guerra y asesinaron al líder supremo Ali Khamenei. Al menos 16 barcos fueron atacados en el golfo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según la Organización Británica de Comercio Marítimo (UKMTO).

open image in gallery Los petroleros y los buques de carga se vieron afectados por el cierre del estrecho de Ormuz (AP)

El estrecho de Ormuz, en particular, está considerado una de las rutas marítimas más valiosas del mundo, ya que 20 millones de barriles de petróleo lo atraviesan cada día.

Sin embargo, los expertos sugirieron que Teherán podría estar relajando su férreo control sobre el estrecho para los países que estén dispuestos a negociar, y que a ciertos buques aparentemente se les concedió paso seguro mediante la diplomacia.

Matthew Wright, analista de transporte de mercancías de la firma de comercio global Kpler, declaró a The Independent: “Esta es la estrategia de expansión de Irán”.

“El control que Irán ejerce sobre la vía marítima es significativo. Y pudieron transportar sus cargamentos con bastante facilidad durante las últimas dos semanas. Ahora están gestionando selectivamente el flujo de petróleo a través de ese puesto de control. Por el momento, parece tratarse de socios asiáticos amistosos.”

“Pero lo significativo es que no esperamos que esta sea una tendencia que puedan expandir más ampliamente sin socavar la presión que son capaces de mantener sobre los precios del petróleo”.

Según Reuters, Irán habría pedido a la India la liberación de tres buques cisterna incautados en febrero tras las negociaciones sobre el paso seguro de los buques con destino a la India a través del estrecho.

open image in gallery El “Karachi” salió del estrecho con la señal AIS activada (Pakistan National Shipping Corporation) .

Las autoridades indias incautaron los buques vinculados a Irán cerca de aguas indias, alegando que habían ocultado o alterado sus identidades y que estaban involucrados en transferencias ilegales de barco a barco en alta mar.

Mientras tanto, el ministro de Petróleo de Irak dijo que Bagdad está en contacto con Irán para permitir que algunos petroleros pasen por el estrecho de Ormuz, informó el martes la agencia estatal de noticias.

Esto es lo que sabemos sobre el petróleo que sale del estrecho de Ormuz.

¿Qué sabemos sobre el petrolero de Karachi?

Según el Sr. Wright, el Lorax, un buque con bandera pakistaní que transportaba una mezcla de crudo llamada DAS desde Abu Dabi, tenía su sistema AIS activado para transitar por el estrecho.

open image in gallery La ruta seguida por el buque con bandera de Pakistán se considera inusual, ya que evita la curva cerrada para rodear la pequeña isla de Larak, cerca de Irán (Kpler).

«No tenemos confirmación, pero todo indica que probablemente se le pidió a este buque que mantuviera su AIS activado y que Irán lo guió a través del estrecho», dijo. «Solo podemos especular sobre el motivo, pero podría ser para garantizar la seguridad del buque».

El Lorax tomó una ruta inusual para salir del estrecho. Normalmente, los petroleros se ven obligados a sortear una curva cerrada, pero el barco se dirigió al norte rodeando la pequeña isla de Larak, en el lado iraní, antes de salir.

open image in gallery Esta imagen refleja mejor la ruta habitual a través del estrecho. El color verde indica un buque cargado que sale, y el naranja, un buque vacío que entra (Kpler) .

El señor Wright añadió que esa podría haber sido la ruta más segura para salir del estrecho.

“Se habló mucho sobre la posible extracción de minerales en algunas zonas”, añadió. “Hasta donde yo sé, nadie obtuvo pruebas definitivas de que el estrecho haya sido minado. Pero este tránsito es interesante”.

¿Qué otros barcos han logrado cruzar el estrecho?

Según Kpler, al menos 20 buques petroleros no iraníes abandonaron el estrecho desde que comenzó la guerra. La gran mayoría de estos buques apagaron su AIS, que se utiliza para evitar colisiones y para la monitorización de buques en la industria marítima.

Según el Sr. Wright, muchos buques sancionados apagan su sistema AIS si no se encuentran en una zona de guerra para “desconectarse” mientras manipulan carga sancionada, con el fin de ocultar su identidad o el origen de lo que transportan.

open image in gallery Dynacom, la empresa propietaria de este buque, está considerada como una de las compañías de petroleros con mayor tolerancia al riesgo (YouTube).

“Lo que hemos observado con los cargamentos no iraníes que salen de la región”, explicó, “es que desaparecen y luego reaparecen al otro lado. Se cree que es mucho más difícil rastrear y posiblemente disparar contra un buque que no emite su sistema AIS”.

Muchos de los buques que realizan el tránsito son operados por compañías más “tolerantes al riesgo”, como la empresa griega Dynacom.

Según el Sr. Wright, el petrolero SMYRNI, propiedad de Dynacom, está dispuesto a correr el riesgo de transitar por el estrecho de Ormuz.

“Porque las tarifas son muy, muy altas”, explicó. “Hicieron al menos un [tránsito], si no dos más, desde que esto comenzó”.

La semana pasada, Turquía afirmó que un buque de carga seca había pasado por el estrecho con autorización.

open image in gallery El “SMYRNI” navegaba por aguas indias el martes por la mañana (Marine Traffic).

¿Adónde van estos barcos?

Según el señor Wright, gran parte del petróleo iraní irá a parar a China, mientras que gran parte del petróleo no iraní fue a parar a India y Pakistán.

“El Lorax es de Pakistán, pero algunos de los otros que viajaron en los barcos de Dynacom fueron a la India”, dijo.

“Los barcos de Dynacom cargaron en Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos y se dirigieron a la India. Todo el petróleo no sancionado se destina a la India y Pakistán.”

¿Qué barcos están atrapados en el estrecho?

Al 16 de marzo, se estimaba que 743 buques de carga estaban atrapados en el golfo debido al férreo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Sin embargo, según el Sr. Wright, esta cifra fluctuó.

“Bajó desde 778. Salieron más buques de los que entraron”, dijo. “Con el apagón del AIS, es bastante difícil saberlo. Definitivamente hubo más salidas”.

“Recibimos algunos buques. Por ejemplo, llegaron seis de estos buques cisterna de Dynacom, lo que representa la mitad de los 12 buques cisterna que llegaron en total”.

Traducción de Olivia Gorsin