Un marinero francés expuso la ubicación de un portaaviones al registrar su recorrido mientras corría por la cubierta del buque con la aplicación de fitness Strava.

En concreto, utilizó la plataforma para seguir su entrenamiento a bordo del portaaviones Charles de Gaulle, mientras navegaba por el Mediterráneo oriental en medio de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según informó el diario Le Monde, el marino registró la actividad con un reloj inteligente: recorrió 6,9 kilómetros en 35 minutos y publicó el registro de forma abierta poco después.

A partir de esa información, el propio medio pudo verificar la filtración mediante imágenes satelitales captadas poco después. Así, confirmó la posición del portaaviones —de 262 metros de eslora— al noroeste de Chipre.

open image in gallery El marinero registró su carrera con la aplicación de fitness Strava mientras estaba desplegado en el portaaviones ( X/@PolitlcsGlobal )

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas señaló que la publicación del video no respetó las normas vigentes de seguridad digital. En ese marco, advirtió que “el mando tomará las medidas oportunas”.

Además, según informó Le Monde, no se trataría de un caso aislado. Al menos otro miembro de la tripulación, también desplegado en un buque de la Armada francesa, publicó de forma abierta un video de entrenamiento con datos de geolocalización.

open image in gallery Francia envió su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental ( Armada francesa )

El medio ya había advertido sobre los riesgos de seguridad asociados al uso de Strava. En ocasiones anteriores, utilizó datos públicos de la aplicación para identificar horarios de patrulla de submarinos nucleares franceses y revelar información sensible sobre equipos de seguridad de líderes mundiales, incluidos los de Joe Biden, Donald Trump y Vladimir Putin.

En este contexto, el Charles de Gaulle ocupa un lugar central dentro de la Armada francesa. Es su buque insignia y el único portaaviones de propulsión nuclear fuera de la flota de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó su despliegue en el Mediterráneo el 3 de marzo, pocos días después del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el 28 de febrero.

De hecho, apenas cuatro días antes de que se registrara el incidente con el marinero, el propio Macron habló a bordo del buque. “Francia está ahí para proteger a los suyos, para acompañar a sus aliados y a sus amigos que están siendo atacados”, afirmó en ese momento.

open image in gallery El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el portaaviones francés Charles de Gaulle durante su visita a Chipre ( Gonzalo Fuentes/Pool Photo vía AP )

“Su presencia hoy demuestra el poder de Francia, un poder equilibrador, un poder de paz”, añadió.

En línea con ese mensaje, la respuesta francesa al conflicto ha sido más amplia que la de varios aliados occidentales. En concreto, desplegó ocho buques de guerra y dos portahelicópteros en la región, además del grupo de combate del Charles de Gaulle.

A su vez, en un comunicado conjunto difundido el jueves, Francia, junto con Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Alemania, Italia y Japón, afirmó que contribuirá a garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.

Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, valoró la moderación mostrada por Francia y sus aliados europeos. En particular, destacó su decisión de no involucrarse directamente en el conflicto, pese a las reiteradas presiones del expresidente Donald Trump para que enviaran buques y enfrentaran el control iraní sobre el tránsito marítimo en la zona.

Traducción de Leticia Zampedri