Padre de militar fallecido niega haberle dicho a Hegseth que “terminara el trabajo” en Irán

El padre de un militar estadounidense fallecido desmintió las declaraciones de Pete Hegseth, quien había asegurado que algunas familias le pidieron “no parar hasta que el trabajo estuviera hecho” en referencia a la guerra en Irán.

En concreto, Charles Simmons rechazó esa versión en una entrevista con NBC News. “No, no dije nada por el estilo”, afirmó el jueves, al recordar su encuentro con el secretario de Defensa en la base aérea de Dover, en Delaware. Además, aclaró: “No puedo hablar por las demás familias. Pero cuando él me habló, ese no fue un tema de conversación”.

Simmons es el padre del sargento mayor Tyler Simmons, de 28 años, uno de los seis tripulantes que murieron la semana pasada cuando su avión de reabastecimiento se estrelló en Irak.

Mientras tanto, Hegseth abrió el jueves por la mañana otra rueda de prensa con un tono tenso y, por momentos, cercano a la desesperación. En ese contexto, rindió homenaje a los militares caídos en un conflicto que ya entra en su tercera semana.

“Lo que escuché, entre lágrimas y abrazos, con fuerza y una determinación inquebrantable, fue lo mismo de una familia tras otra”, sostuvo. Según su relato, todas coincidían en el mensaje: “Terminen esto. Honren su sacrificio. No flaqueen. No se detengan hasta que el trabajo esté hecho”.

open image in gallery El padre de un soldado estadounidense muerto desmintió a Pete Hegseth, quien aseguró que le pidió “no parar hasta terminar el trabajo” en Irán ( White House )

open image in gallery Hegseth inició otra conferencia de prensa el jueves por la mañana, marcada por un tono enojado y, por momentos, desesperado, rindiendo homenaje a los miembros del servicio que han muerto en el conflicto, que ya se acerca al final de su tercera semana ( Getty )

En un comunicado enviado a The Independent, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, defendió la postura del secretario. Según indicó, “Hegseth siente el máximo respeto por las familias Gold Star y está comprometido a honrar el sacrificio de sus seres queridos”.

Además, precisó que durante su visita a Dover el funcionario mantuvo conversaciones con cada una de las familias. “Los detalles de esos encuentros permanecen en el ámbito privado”, añadió.

Por su parte, The Independent también solicitó comentarios a la Casa Blanca, aunque hasta el momento no hubo respuesta.

En paralelo, Simmons contó a NBC News que habló tanto con Hegseth como con el presidente Donald Trump, y que ambos lo trataron con cercanía. En ese intercambio, explicó, la conversación se centró principalmente en la trayectoria militar de su hijo.

El hombre, de 60 años y oriundo de Columbus, Ohio, reconoció que aún tiene dudas sobre el conflicto. De hecho, señaló que ya ha dejado al menos 13 militares estadounidenses muertos y que prefiere no sacar conclusiones sin contar con toda la información.

En esa línea, relató parte de lo que le dijo a Hegseth: “Entiendo que tomar decisiones como esta implica muchos riesgos. Solo espero que las decisiones que se están tomando sean necesarias”.

open image in gallery Charles Simmons es el padre del sargento mayor Tyler Simmons, de 28 años, quien fue uno de los seis tripulantes que murieron cuando su avión de reabastecimiento se estrelló en Irak la semana pasada.

La afirmación de Hegseth sobre el supuesto respaldo de las familias se asemeja a comentarios previos de Donald Trump tras el primer traslado digno de los cuerpos de militares estadounidenses.

En esa ocasión, luego de la ceremonia del 7 de marzo, el presidente aseguró ante la prensa que “todas y cada una” de las familias le habían dicho: “Termine el trabajo, señor. Por favor, termine el trabajo”.

Sin embargo, esa versión fue puesta en duda. Un funcionario presente en el encuentro declaró a NBC News que no escuchó a ningún familiar pedirle a Trump que “terminara el trabajo” en Irán.

Además, el mandatario recibió críticas en redes sociales por su actitud durante el evento. En particular, generó rechazo la imagen en la que aparece con una gorra blanca con la inscripción “USA” en letras doradas, parte de su línea de productos, durante una ceremonia de carácter solemne.

Entre quienes cuestionaron ese gesto estuvo Michael Steele, expresidente del Comité Nacional Republicano, junto a otros usuarios que consideraron inapropiada la elección en ese contexto.

Traducción de Leticia Zampedri