Trump anuncia un plan para controlar el calendario del fútbol universitario para proteger el partido Army vs Navy

El presidente Donald Trump planea firmar un decreto que prohíba que los partidos de fútbol universitario se emitan en la misma franja horaria que el partido anual entre Army y Navy para ayudar a preservar lo que llamó una de las “mayores tradiciones estadounidenses”.

“La tradición está ahora en riesgo de ser dejada de lado por más partidos de playoffs universitarios y Big TV Money”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el sábado. “¡NO MÁS!”

A partir de ahora, dijo Trump, las cadenas, emisoras y canales de televisión deberán reservar el segundo sábado de diciembre para retransmitir durante cuatro horas el partido de fútbol Army vs Navy. La decisión beneficiará a la CBS, que tiene los derechos del partido Army vs Navy desde 1996 y seguirá teniéndolos hasta 2038.

El conocido partido de rivalidad entre la Academia Militar de West Point y la Academia Naval de Annapolis lleva celebrándose más de un siglo. Pero las recientes negociaciones para ampliar los playoffs de fútbol universitario corren el riesgo de trasladar el partido Army vs Navy a otro día u horario.

El último decreto de Trump tiene como objetivo proteger el juego, que caracterizó como un acto para preservar el patriotismo, pero también marca una extralimitación sin precedentes de la autoridad ejecutiva para influir en la transmisión de los juegos de fútbol universitario.

Trump insistió en que todas las cadenas de televisión siguieran su decreto que prohíbe que cualquier partido de fútbol universitario se emita en la misma franja horaria que el partido Army vs Navy ( Getty Images )

No está claro cómo Trump podría hacer cumplir un decreto de este tipo. ( AFP via Getty Images )

“En el campo de juego son rivales, pero en el campo de batalla son los patriotas imparables de Estados Unidos, que defienden nuestro país con tremenda fuerza y corazón. Debemos proteger la tradición y a los jugadores, que nos protegen. Por favor, que esto sirva de aviso a TODAS las cadenas de televisión, emisoras y puntos de venta”, escribió Trump.

No está claro si el decreto del presidente podría ser exigible. La Comisión Federal de Comunicaciones regula la televisión en abierto, no las empresas de cable o streaming.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, no hizo ninguna declaración más allá de reenviar el mensaje de Trump.

Sin embargo, expertos en derecho de los medios de comunicación sugirieron que el decreto era probablemente ilegal y citaron la Primera Enmienda entre otros factores, según el The Washington Post

Algunos legisladores instaron a los responsables de los playoffs de fútbol universitario a preservar un día para el partido entre Army y Navy, alegando que promociona las escuelas militares y sirve como día para honrar a quienes protegen al país.

El próximo partido Army vs Navy se celebrará el 12 de diciembre en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Pero además, desde su regreso a la Casa Blanca, el Gobierno de Trump tuvo influencia sobre CBS News.

El año pasado, el Gobierno aprobó la fusión de Paramount, matriz de CBS, y Skydance, propiedad de David Ellison, aliado de Trump. Desde entonces, Ellison nombró a la fundadora de Free Press, Bari Weiss, redactora jefe de CBS News. Muchos acusaron a Weiss, un comentarista conservador, de capitular ante el Gobierno de Trump.

Traducción de Olivia Gorsin