Emmanuel Macron subió al escenario del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, luciendo un llamativo par de gafas de sol tipo aviador.

El presidente francés, que habló en el foro el martes, enfrenta un problema ocular que, según explicó, es “completamente inofensivo”, aunque ha hecho que su ojo derecho luzca enrojecido e hinchado.

Se refirió a esta condición pocos días antes, tras su aparición en la base militar de Istres, en el sur de Francia.

Allí, Macron —quien ya había sido visto con gafas de sol durante una inspección a las tropas al aire libre— comenzó su mensaje de Año Nuevo a las fuerzas armadas de Francia con una mención directa a su aspecto.

“Les pido disculpas por el aspecto poco estético de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo”, expresó.

open image in gallery Emmanuel Macron saluda a la reina Matilde de Bélgica (der.) frente al rey Felipe ( AFP/Getty )

“Vean simplemente una referencia no intencional a ‘Eye of the Tiger’… Para quienes reconozcan la alusión, es una señal de determinación”, bromeó.

Con ello, hizo un aparente guiño al famoso tema musical de la banda de rock estadounidense Survivor, parte de la película Rocky III de 1982, protagonizada por Sylvester Stallone.

Pese al momento distendido, el discurso de Macron se centró en los desafíos clave que enfrentará el ámbito militar en 2026.

Entre esos desafíos se incluyen la aceleración del rearme de Francia, el apoyo continuo a Ucrania y la decisión de enviar tropas a Groenlandia como muestra de respaldo a Dinamarca.

open image in gallery Macron pronuncia su mensaje de Año Nuevo a las fuerzas armadas en el sur de Francia ( AFP/Getty )

Más temprano el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje de Macron en el que el mandatario francés expresó su preocupación por las amenazas persistentes del presidente estadounidense de tomar Groenlandia.

El mensaje decía:

“Amigo mío, estamos totalmente de acuerdo sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que están haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas: 1) Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos, en París, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos de los márgenes 2) cenemos juntos en París el jueves antes de que vuelvas a Estados Unidos. Emmanuel”.

Macron dijo a los periodistas que no tiene previsto conversar con su homólogo estadounidense en Davos.

Traducción de Leticia Zampedri