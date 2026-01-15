Karoline Leavitt estalla y llama “inepto” a periodista por preguntas sobre ICE y amenazas electorales de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a explicar cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está “haciendo todo correctamente”, a pesar de la creciente indignación por la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del ICE en Minneapolis, y las 32 muertes bajo custodia ocurridas en 2025 —el año más letal para la agencia en más de dos décadas.

Durante una tensa conferencia de prensa, Leavitt atacó verbalmente al reportero que cuestionó la respuesta del Gobierno. Lo llamó “charlatán de izquierda” y afirmó que solo finge ser periodista. También dirigió críticas a otros miembros de la prensa, a quienes acusó de sostener puntos de vista “torcidos”.

Según The Hill, el columnista Niall Stanage señaló que altos funcionarios, como la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, han insistido en que las agencias federales “actúan correctamente”, pese al historial reciente de muertes bajo custodia, errores en arrestos de ciudadanos estadounidenses y el polémico tiroteo que mató a Good.

“¿Cómo se puede afirmar que están haciendo todo correctamente?”, preguntó Stanage.

Leavitt respondió: “¿Por qué ocurrió que Renee Good, de manera trágica y desafortunada, murió asesinada?”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra un periodista que afirmó que ek agente del ICE actuó con imprudencia en la muerte de Renee Good ( AFP via Getty Images )

“¿Me está pidiendo mi opinión?”, replicó el periodista. “Un agente del ICE actuó con imprudencia y la mató sin justificación”.

Aunque fue ella quien solicitó su punto de vista, Leavitt lo descalificó de inmediato con una serie de ataques personales.

“Ah, ya veo. Eres un reportero parcial con una opinión de izquierda, un charlatán de izquierda. No eres periodista. Solo estás posando como uno en esta sala, y eso queda claro por la forma en que formulaste tu pregunta”.

Luego agregó: “Tú y otros miembros de la prensa con esos sesgos ni siquiera deberían ocupar ese asiento. Finges ser periodista, pero eres un activista de izquierda”.

Finalmente, sostuvo que Stanage “debería informar sobre los hechos” y centrarse en “los estadounidenses inocentes que han sido asesinados por inmigrantes indocumentados en este país”.

“Los valientes hombres y mujeres del ICE están haciendo todo lo posible para retirar a esos individuos atroces y hacer que nuestro país sea más seguro”, declaró Leavitt. “Qué vergüenza para ustedes, miembros de los medios, que tienen una visión torcida, sesgada, y aún así fingen ser periodistas honestos”.

Leavitt lanzó una notable serie de insultos contra el periodista cuando se le pidió su opinión sobre el asesinato, una postura que comparte la mayoría de los votantes ( AP )

Leavitt también desestimó una pregunta de The Independent sobre los comentarios del presidente Trump en los que sugirió cancelar las elecciones de medio término de 2026.

En una entrevista de 30 minutos con Reuters, publicada el jueves, el presidente afirmó: “Cuando lo piensas, ni siquiera deberíamos tener una elección este año”, en referencia al avance de su agenda.

Previamente, Trump expresó su temor de que un Congreso controlado por los demócratas pueda bloquear sus iniciativas, e incluso advirtió que podría enfrentar un juicio político si la oposición gana las elecciones de otoño. Organizaciones defensoras del derecho al voto y expertos en derecho electoral han manifestado preocupación por una posible interferencia presidencial en el proceso electoral.

Consultada sobre esas declaraciones, Leavitt aseguró que el presidente estaba “bromeando”.

Ante la insistencia del periodista Andrew Feinberg, quien preguntó si Trump consideraba graciosa la idea de cancelar elecciones en un país donde generaciones han luchado por la democracia, Leavitt interrumpió rápidamente la respuesta.

“Andrew, ¿usted estaba en la sala? No, no lo estaba. Yo sí estaba en la sala”, respondió. “Escuché toda la conversación, y solo alguien como usted se lo tomaría tan en serio y formularía una pregunta de esa manera”.

Kristi Noem también ha defendido las acciones de ICE tanto en la muerte de Good como en la aplicación de la política migratoria en general, pese a informes que señalan que agentes han apuntado contra ciudadanos ( Getty Images )

El más reciente informe de Leavitt llegó luego de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, tras las protestas generalizadas en Minnesota. Las manifestaciones estallaron después del despliegue de un elevado número de agentes federales en el estado, lo que provocó escenas de encapuchados retirando personas de sus vehículos, así como denuncias de perfilamiento racial y arrestos indiscriminados.

Consultada sobre estos operativos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la actuación de las fuerzas federales. “No importa la situación, estamos haciendo una aplicación dirigida”, afirmó el jueves por la mañana, al responder por qué se le ha pedido a algunos estadounidenses demostrar su ciudadanía en Minnesota.

Y añadió: “Si estamos tras un objetivo, puede haber individuos alrededor de ese criminal a quienes podríamos preguntar quiénes son, por qué están ahí, y pedir que validen su identidad”.

Consultada sobre qué medidas está tomando el Gobierno de Trump para evitar la detención indebida de ciudadanos estadounidenses durante los operativos en Minnesota, la secretaria de prensa evitó dar una respuesta concreta.

“El ICE está enfocado en detener a personas que se encuentran ilegalmente en el país”, afirmó el jueves. “Esa es su intención y ese es su objetivo”.

Traducción de Leticia Zampedri