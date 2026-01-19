Estadounidenses asumen casi todos los costos de los aranceles de Trump, según un nuevo informe

Los que pagan “casi todos” los aranceles del presidente Donald Trump son los consumidores estadounidenses, según un nuevo informe de un grupo de analistas alemanes.

En el informe, publicado el lunes por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, se determinó que “los exportadores extranjeros no [habían reducido] significativamente sus precios en respuesta al aumento de los aranceles estadounidenses”.

“El aumento de 200.000 millones de dólares en ingresos aduaneros representa $200.000 millones extraídos de empresas y hogares estadounidenses”, señala el análisis.

El estudio determinó que solo aproximadamente el 4 % de la carga financiera creada por las tarifas está siendo pagada por los operadores extranjeros. El 96 % restante se ha convertido en “un impuesto sobre el consumo de los estadounidenses”, según los investigadores de Kiel.

Los importadores estadounidenses tienen que decidir si pagan ellos mismos el aumento de precios o lo repercuten a los fabricantes y minoristas. Si optan por esta última opción, los fabricantes y minoristas tendrán que tomar la misma decisión: absorber el coste o repercutirlo a los consumidores.

El estudio cita tanto a Brasil como a India —la B y la I, respectivamente, del bloque de naciones BRICS—, a los que se aplicaron aranceles del 50 % a sus exportaciones bajo la política de Trump. Según el informe, los exportadores brasileños “no redujeron sustancialmente sus precios en dólares”, y en India se produjo una respuesta similar.

El presidente Donald Trump explicando su política arancelaria durante su anuncio del 'Día de la Liberación' en abril de 2025. A pesar de las afirmaciones de que los exportadores extranjeros están pagando por los aranceles, un estudio reciente determinó que “casi todos” los aranceles están siendo pagados por los importadores estadounidenses, que a su vez pueden estar trasladando esos costes a los consumidores del país ( AFP/Getty )

El instituto descubrió que, tanto en Brasil como en la India, los exportadores habían optado por reducir el volumen de sus exportaciones en lugar de bajar los precios.

Kiel concluyó, por lo tanto, que la afirmación del Gobierno de Trump de que los socios comerciales extranjeros estaban pagando el precio de los aranceles era falsa.

“Esta afirmación ha sido fundamental para la justificación de la política: los aranceles se conciben como una herramienta para obtener concesiones de los socios comerciales y generar ingresos para el Gobierno de EE. UU., sin coste alguno para los hogares estadounidenses”, señala el informe, y añade: “Nuestra investigación demuestra lo contrario: Los importadores y consumidores estadounidenses enfrentan casi todo el costo”.

No parece que Trump vaya a ceder en su estrategia arancelaria a corto plazo. A principios de esta semana, Trump amenazó con entrar en una guerra comercial con Europa si Dinamarca no cedía a EE. UU. el control sobre Groenlandia, que el presidente ha insistido en que es crucial para la seguridad nacional.

El sábado, Trump amenazó con imponer un arancel del 10 % en febrero y otro del 25 % en junio a las naciones europeas hasta que se cumplan sus demandas.

Se espera que los líderes europeos celebren una reunión de urgencia en Bruselas el jueves para debatir la amenaza y un posible contraarancel sobre EE. UU.; esto probablemente elevaría aún más los precios para los estadounidenses, ya sumidos en una crisis de asequibilidad.

Traducción de Sara Pignatiello