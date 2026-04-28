Erika Kirk desata burlas por promover pódcast en emotivas declaraciones tras tiroteo en Washington D. C.

Erika Kirk, la viuda del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, fue objeto de burlas en línea por promocionar una próxima aparición en el pódcast The Charlie Kirk Show, al tiempo que afirmaba que pasaría tiempo con su familia, después de estar presente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca cuando ocurrió el tiroteo.

Kirk (37), era una de los miles de invitados a la cena anual que se vieron interrumpidos por un tiroteo cuando un hombre armado atacó al personal de seguridad del hotel Washington Hilton, en Washington D. C., EE. UU., en lo que las autoridades han calificado como un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. Ella y los demás invitados resultaron ilesos, aunque visiblemente conmocionados.

“El sábado fue otro ejemplo traumático de la maldad que impera en nuestro país y del continuo aumento de la violencia política. Me tomaré un tiempo para estar con mi familia”, escribió Kirk el lunes por la noche en X.

“Participaré en el programa The Charlie Kirk Show el miércoles a las 12:00 p. m. (hora del Este) para hablar brevemente sobre lo sucedido. Esto tiene que parar”, añadió.

Kirk ha ganado notoriedad en los círculos mediáticos republicanos desde la muerte de su esposo el año pasado. Tomó las riendas de la organización Turning Point USA y continuó promoviendo su mensaje de ideología cristiana conservadora. Sin embargo, sus apariciones públicas a menudo han llamado la atención.

open image in gallery Erika Kirk ha suscitado un nuevo debate en Internet tras su publicación sobre el tiroteo ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ( AFP/Getty )

Esta vez no fue diferente.

En las redes sociales, la gente acusó a Kirk de sacar provecho de un evento traumático para promocionar su marca, así como a Turning Point USA.

“Erika Kirk: ‘pasaré tiempo con mi familia haciendo una aparición innecesaria en los medios’”, escribió James Li, un comentarista político de YouTube.

Matt Strickland, un republicano que se postuló sin éxito para un cargo estatal en Virginia, dijo sobre Kirk: “¿Por qué está ahora en todos los eventos republicanos? ¿Dónde están sus hijos que acaban de perder a su padre? Algo no cuadra”.

“¿Cuántos fuegos artificiales tendrán que perder la vida para que la estafa de Erika continúe?”, escribió Jack Cocchiarella, comentarista político, refiriéndose a la salida de Kirk entre fuegos artificiales en el funeral televisado de su esposo.

Aunque Sara Sidner, de CNN, captó a Kirk saliendo entre lágrimas del hotel Washington Hilton, diciendo: “Solo quiero irme a casa”, la gente la acusó de fingir su angustia.

Mientras tanto, comentaristas conservadores como Matt Walsh e Ian Miles Cheong criticaron al público por someter a Kirk a un escrutinio constante.

open image in gallery Los altos cargos del Gobierno de Trump que asistían a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca fueron evacuados rápidamente del lugar tras escucharse varios disparos ( Getty )

El ataque durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tuvo lugar el sábado por la noche, antes de que comenzara el evento.

Un hombre armado, identificado por las autoridades como Cole Tomas Allen (31), presuntamente irrumpió en el puesto de control de seguridad armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, con la intención de agredir a altos funcionarios de la Administración Trump. Según los informes, Allen dejó una nota a su familia en la que expresaba su descontento con el liderazgo del Gobierno.

Aunque no hubo víctimas mortales, un miembro del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho, pero estaba protegido en gran medida por un chaleco antibalas.

Allen fue acusado el lunes de intento de asesinato del presidente, así como de dos delitos graves relacionados con armas de fuego.

Traducción de Sara Pignatiello