¿Qué significa 8647? El supuesto “código” que dio lugar a los cargos contra el exdirector del FBI James Comey

El exdirector del FBI James Comey resultó objeto de una orden de detención por parte del Departamento de Justicia por presuntamente incitar al asesinato de Donald Trump al publicar una foto de caracolas marinas en Instagram.

Los fiscales insisten en su acusación que la fotografía de las caracolas que formaban los números “8647” —que Comey eliminó poco después de publicarla el pasado mes de mayo, cuando fue interpretada por conservadores en línea como una incitación disfrazada a la violencia política— era “una expresión grave de la intención de causar daño al presidente de los Estados Unidos”.

Al responder con un video publicado el martes en Substack, Comey dijo: “Nada ha cambiado. Sigo siendo inocente; sigo sin tener miedo. Sigo creyendo en un sistema judicial independiente”.

Comey también fue blanco del Departamento de Justicia el año pasado, cuando la entonces fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, lo acusó de mentir al Congreso. Él negó los cargos antes de que el caso fuera desestimado sin llegar a juicio, ya que se determinó que Halligan había excedido su mandato.

Muchos consideran que el intento de procesar al exdirector fue uno de los varios esfuerzos de la administración de Trump por perseguir a viejos enemigos del presidente, y las acusaciones probablemente se repetirán tras la nueva denuncia.

open image in gallery La ofensiva publicación con el número “8647”, subida a Instagram por el exdirector del FBI James Comey el 15 de mayo de 2025 ( James Comey/Instagram )

¿Qué significa 8647?

Según el propio Comey, simplemente se topó con las caracolas, que ya estaban dispuestas en la formación que se muestra en su publicación, durante un paseo por una playa de Carolina del Norte con su esposa, quien fue la primera en señalárselas. “Supuse que se trataba de un mensaje político”, afirmó, pero dijo no entenderlo.

Sus oponentes, sin embargo, no tardaron en alegar que el mensaje contenía una amenaza directa dirigida al presidente.

Según el sitio del diccionario Merriam-Webster, el número 86 es una expresión de jerga que significa “deshacerse de algo” o “eliminar” y tiene su origen en el término coloquial para “agotado” de los años 30.

El número 47, por su parte, se ha interpretado como una referencia directa a Donald Trump, quien actualmente ocupa el cargo como el 47.º presidente de Estados Unidos.

Según USA Today, que cita el libro The History and Stories of the Best Bars of New York (2006), el uso del número 86 como verbo podría haberse originado en el famoso pub Chumley’s, ubicado en Manhattan. Este bar era conocido por expulsar a los clientes ebrios cuando causaban problemas. De allí habría surgido la expresión como una forma coloquial de decir que alguien fue echado.

open image in gallery James Comey se enfrenta ahora a una segunda acusación federal tras haber sido acusado el año pasado de mentir al Congreso. Él negó haber cometido ningún delito antes de que el caso se desestimara sin llegar a juicio ( AP )

Cabe destacar que el diccionario Merriam-Webster reconoce que el uso del término “86” con el significado de “matar” es una interpretación más reciente, aunque aclara que aún no lo ha incorporado de manera oficial debido a su relativa novedad y uso limitado.

A pesar de ello, varios republicanos han insinuado que la combinación de los números 86 y 47 constituye una amenaza directa contra el presidente.

El revuelo finalmente provocó que Comey borrara la imagen, aunque defendió sus acciones después de hacerlo.

“No tenía idea de que algunas personas relacionan esos números con actos de violencia” —explicó— “nunca lo interpreté de esa manera. Estoy completamente en contra de cualquier forma de violencia, por lo que opté por eliminar la publicación”.

¿Quién es James Comey?

El exfuncionario, de 64 años, inició su carrera como abogado antes de asumir el cargo de séptimo director del FBI en 2013.

Su gestión de cuatro años al frente del organismo, que inició durante el gobierno de Barack Obama, fue abruptamente interrumpida por Donald Trump, quien ordenó su despido en mayo de 2017, pocos meses después de asumir la presidencia. En ese momento, Comey encabezaba la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Acabo de despedir al director del FBI. Estaba loco, un verdadero chiflado”, dijo Trump entonces. “Yo estaba bajo mucha presión por lo de Rusia. Eso ya se acabó”.

A raíz de ello se desató una disputa entre ambos, en la que Trump insistió en que las acusaciones en su contra no eran más que una “caza de brujas” por parte de los demócratas, una afirmación que ha repetido desde entonces en relación con muchos otros asuntos.

En 2019, Trump renovó sus ataques contra Comey, a quien describió como “un sujeto espantoso” y acusó a la cúpula del FBI de estar “corrompida, por decir lo menos”, durante una entrevista en el programa de Sean Hannity de Fox News.

open image in gallery Trump destituyó a Comey durante su primer mandato ( Getty Images )

¿Cuál fue la reacción inicial a la imagen?

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmaron que la imagen de las caracolas equivalía a un llamado abierto al asesinato del presidente.

Gabbard señaló que la publicación era muy preocupante porque Trump ya había sufrido “dos intentos de asesinato”.

El sucesor de Comey, Kash Patel, también dijo en ese momento que el Servicio Secreto estaba investigando el asunto, y la influencer de MAGA Laura Loomer intentó dirigir la indignación en las redes sociales.

Traducción de Leticia Zampedri