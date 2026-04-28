Según un informe, el vicepresidente J. D. Vance cuestionó repetidamente si el Pentágono está proporcionando al presidente Donald Trump información precisa sobre la guerra con Irán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, calificaron el desempeño del ejército estadounidense en el conflicto, que ya dura ocho semanas, en términos muy positivos, e insisten en que las reservas de armas estadounidenses siguen siendo elevadas y que los daños a la fuerza aérea, la armada y la infraestructura defensiva de Irán fueron graves.

Sin embargo, asesores del vicepresidente informaron a The Atlantic que Vance cuestionó en privado la veracidad de esas afirmaciones y preguntó si la descripción optimista de la guerra que se le presenta a Trump es realmente cierta.

Según se informa, también expresó su preocupación por la disponibilidad de determinados sistemas de misiles en conversaciones con el presidente, ya que teme que una escasez de reservas de municiones tenga consecuencias para posibles enfrentamientos futuros con China, Corea del Norte o Rusia.

open image in gallery Según se informó, el vicepresidente J. D. Vance “cuestionó en repetidas ocasiones” si el Pentágono está proporcionando al presidente Donald Trump información veraz sobre la guerra con Irán ( (AFP/Getty) )

Vance “presentó sus preocupaciones como propias, en lugar de acusar a Hegseth o a Caine de engañar al presidente”, escribe la revista.

Asimismo, señala que Vance está intentando evitar que esto se convierta en algo personal o que se creen divisiones en el gabinete de guerra de Trump. Sin embargo, algunos de los confidentes de Vance “creen que la descripción que hizo Hegseth fue tan positiva que resulta engañosa”.

Según fuentes oficiales de Trump, el enfoque combativo de Hegseth en las conferencias de prensa y su mensaje siempre optimista están diseñados para complacer personalmente al presidente, ya que sus conferencias de prensa suelen tener lugar a las 8 a. m., hora en la que se sabe que Trump sintoniza Fox News.

“La experiencia de Pete en televisión le permitió adquirir una gran habilidad para saber cómo hablar con Trump y cómo piensa Trump”, declaró una persona a The Atlantic.

A pesar de las afirmaciones de Hegseth de que el ejército iraní fue diezmado y su espacio aéreo está bajo el “control total” de Estados Unidos, las evaluaciones de inteligencia internas, según se informa, presentan una imagen diferente.

open image in gallery Las agresivas conferencias de prensa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono parecen estar pensadas para complacer al presidente, según declaró un funcionario ( AFP/Getty )

Indican que Teherán conserva dos tercios de su fuerza aérea, la mayor parte de su capacidad de lanzamiento de misiles y la mayoría de sus pequeñas embarcaciones utilizadas para colocar minas y hostigar el tráfico a lo largo del estrecho de Ormuz, lo que paralizó el comercio marítimo y aumentó la presión económica sobre el agresor.

Mientras tanto, el centro de estudios estratégicos e internacionales Center for Strategic and International Studies afirmó que sus propias evaluaciones indican que Estados Unidos ya consumió más de la mitad de sus reservas de cuatro tipos de municiones clave.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, respondió a la noticia afirmando que Hegseth y otros líderes del Pentágono “proporcionan sistemáticamente al presidente un panorama completo y sin adornos”.

Un funcionario de la Casa Blanca añadió que Vance “hace muchas preguntas incisivas sobre la planificación estratégica, al igual que todos los miembros del equipo de seguridad nacional del presidente”.

open image in gallery La guerra en Irán no cesa a pesar de los esfuerzos para llevar a cabo conversaciones de paz ( Getty )

A principios de este mes se informó que el vicepresidente fue uno de los miembros del gabinete que se pronunciaron en contra de la Operación Epic Fury antes de que iniciara el 28 de febrero, antes de prometer su apoyo a Trump, incluso al tiempo que reiteraba su opinión de que la guerra era una mala idea que provocaría numerosas bajas y caos regional.

A pesar de haberse opuesto a la guerra desde el principio, y a los compromisos de “guerra perpetua” en general tras sus propias experiencias en Irak, Vance, según se informa, ha llegado a creer que su futuro político depende del resultado del conflicto con Irán.

Trump lo envió a dirigir la infructuosa primera ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, a principios de este mes, y estuvo a punto de viajar para una segunda ronda esta semana antes de que se cancelara.

Trump bromeó en la Casa Blanca antes de la llegada de Vance para la primera ronda de negociaciones: “Si no se llega a un acuerdo, culparé a J. D. Vance. Y si se llega, me atribuiré todo el mérito”.

La revista The Atlantic hizo enojar a los funcionarios de Trump la semana pasada al publicar un perfil demoledor del director del FBI, Kash Patel, acusándolo de beber en exceso de forma habitual, una acusación que el entrevistado negó airadamente y respondió interponiendo una demanda por difamación de $250 millones.