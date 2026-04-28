Trump bromea sobre su matrimonio con Melania ante el rey Carlos en medio de polémica con Kimmel

Días después de pedir el despido del comediante Jimmy Kimmel por burlarse de la diferencia de edad entre él y la primera dama, el presidente Donald Trump retomó ese mismo tema en tono de broma durante el acto de bienvenida a Carlos III en la Casa Blanca, el martes.

Trump habló al cierre de la ceremonia en el Jardín Sur, donde pasó de referirse a la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido a recordar la admiración de su madre, Mary McLeod Trump, por la fallecida Isabel II.

Al relatar cómo su madre emigró desde Escocia a los 19 años y se casó con su padre en un matrimonio que duró 63 años, miró hacia Melania Trump, sentada junto a Camilla, y comentó: “Es un récord que no podremos igualar, cariño. Lo siento. Nos irá bien, pero no tanto”, dijo entre risas.

El presidente, que cumplirá 80 años en junio, aludía a la diferencia de edad de 24 años con su esposa. Ambos se conocieron en 1998, cuando ella tenía 28 años y él 52.

open image in gallery La primera dama Melania Trump —en disputa pública con el presentador Jimmy Kimmel— conversa con la reina Camila durante la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca ( AFP/Getty )

El comentario de Trump sobre la edad de su esposa se produjo un día después de que exigiera a ABC que “despidiera” a Jimmy Kimmel por un chiste incluido en una parodia al estilo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, emitida en su programa.

Entre las bromas, Kimmel describió a Melania Trump como alguien con “un brillo como el de una viuda embarazada”, en un comentario que en ese momento pareció aludir a la edad del presidente, aunque días después fue reinterpretado por el entorno de Trump de forma más grave.

Tras el intento de irrupción de un hombre armado en la gala del sábado en el hotel Washington Hilton, tanto Trump como la primera dama calificaron esas palabras como una incitación a la violencia contra el presidente.

El lunes, Melania publicó un comunicado en X en el que acusó a Kimmel de emplear una “retórica de odio y violencia” y lo calificó de “cobarde”, al sostener que “se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo”.

open image in gallery “Es un récord que no podremos igualar, cariño”, bromeó el presidente Donald Trump a Melania mientras el rey Carlos observaba en la Casa Blanca ( AFP/Getty )

No pidió de forma explícita la cancelación de Jimmy Kimmel, pero sí instó a ABC a “tomar una postura”.

Horas después, Donald Trump fue más allá en Truth Social y acusó al presentador de insinuar un llamado a la violencia en su contra. “Disney y ABC deberían despedir a Jimmy Kimmel. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió.

A diferencia de una polémica anterior en septiembre, tras el asesinato del activista Charlie Kirk, la cadena mantuvo la emisión habitual del programa el lunes y no atendió el pedido del presidente.

En paralelo, el titular de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, se mostró dispuesto a avanzar con una revisión anticipada de las licencias de transmisión de estaciones propiedad de Disney en varios mercados clave, como New York City y Chicago.

Traducción de Leticia Zampedri