Carlos III se dirigió al Congreso de Estados Unidos el martes por la tarde, en la primera intervención de un monarca británico desde que Isabel II lo hiciera en 1991. Su presencia buscó reforzar la idea de una “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido, pese a las dudas que hoy la rodean.

El discurso se produjo en un contexto incómodo. Días antes, trascendió que el embajador británico en Washington habría señalado en privado que la única relación verdaderamente prioritaria de Estados Unidos en la actualidad sería con Israel.

Al mismo tiempo, mientras los legisladores tomaban asiento, se conoció que el exdirector del FBI, James Comey, había sido acusado nuevamente por el Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump, en un escenario político ya marcado por tensiones.

En ese marco, el discurso de Carlos pareció desfasado. No tanto por su tono, esperable en un monarca, sino por el contraste con el momento político en el que se produjo.

open image in gallery El rey Carlos pronuncia su discurso ante el Congreso mientras el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, aplauden ( Getty )

Tras unas frases introductorias típicamente británicas —“¡No estoy aquí para una astuta acción de retaguardia!”, dijo, provocando risas contenidas, y poco después añadió un “¡Por Júpiter!”—, Carlos III se refirió a los supuestos valores compartidos entre ambos países: libertad, justicia y cristianismo. En ese punto, varios republicanos en el Congreso reaccionaron con aplausos, aunque el entusiasmo decayó cuando añadió que lo verdaderamente importante es el diálogo y el respeto “interreligioso”.

El tono se tensó a partir de ahí. El rey hizo referencia a la importancia de fallos históricos del Tribunal Supremo, en particular al principio de que “el poder ejecutivo está sujeto a controles y contrapesos”. Los demócratas respondieron con aplausos y muestras de apoyo.

Cuando Carlos mencionó “el deshielo acelerado de los casquetes polares del Ártico”, JD Vance, sentado detrás de él, evitó reaccionar y jugueteó con las manos, manteniendo un gesto serio. Casi al mismo tiempo, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó una fotografía de Carlos y Donald Trump riendo juntos, acompañada del mensaje: “DOS REYES”. El contraste con el contenido del discurso resultó evidente.

Aun así, el monarca continuó con su intervención, de unos 20 minutos, breve en comparación con los estándares de Trump, marcada por elogios, llamados a la cooperación y un tono nostálgico. Destacó que ambas naciones son “sociedades vibrantes, diversas y libres” y “dos pilares” en el escenario global, con una alianza que, según afirmó, es “más importante hoy que nunca”. Recordó episodios históricos compartidos, como los atentados del 11 de septiembre y la Segunda Guerra Mundial, además de hacer referencias a la Carta Magna y a Oscar Wilde. También elogió la Declaración de Independencia de Estados Unidos, lo que provocó una ovación inmediata que incluso lo tomó por sorpresa.

Hubo además una breve mención al intento de tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con una condena general a la violencia —“este tipo de actos nunca tendrán éxito”— que fue recibida con una ovación de pie.

“Estamos en una era que, en muchos sentidos, es más volátil y peligrosa” que en 1991, cuando su madre habló en Washington D. C., continuó Carlos, y advirtió que “nuestra alianza no puede basarse únicamente en los cimientos del pasado”. La idea resultaba razonable, pero contrastaba con el tono general del discurso. Durante buena parte de su intervención, el monarca apeló precisamente a esa historia compartida —más de dos siglos de relación— para reforzar la necesidad de mantener vínculos estrechos entre ambos países. El cierre, con un llamado a “renovar el compromiso”, tuvo un impacto limitado.

Aun así, el intento de equilibrio fue evidente. Carlos evitó abordar de forma directa temas sensibles: no presionó públicamente sobre los archivos de Epstein, como algunos sectores esperaban, aunque sí incluyó una alusión indirecta al señalar la importancia de “apoyar a las víctimas de algunos de los males que, trágicamente, persisten en nuestras sociedades”, antes de cambiar de tema.

Tampoco hizo comentarios abiertamente polémicos, pero dejó entrever ciertos matices. Introdujo referencias al cambio climático, elogió las capacidades militares del Reino Unido, que el propio Trump había minimizado en ocasiones recientes, y, al insistir en la vigencia de los “controles y contrapesos”, sugirió que incluso en contextos de liderazgo fuerte, los límites institucionales siguen siendo relevantes.

open image in gallery El rey Carlos y la reina Camila fueron recibidos por miembros del Congreso de ambos partidos, incluido el líder demócrata Chuck Schumer ( AFP/Getty )

Hay un límite a lo que puede sostenerse solo con la tradición. Es una realidad incómoda que alguien como Carlos III parece enfrentar. Su figura, incluso siendo más joven que Donald Trump, pone en evidencia el contraste generacional y el desgaste del liderazgo político contemporáneo: una dirigencia que aún puede mostrarse enérgica, pero que también deja ver signos de fragilidad.

En ese marco, el monarca proyecta la imagen de una época distinta, con referencias que no siempre conectan con su audiencia. Un ejemplo fue un comentario sobre “arados”, que parecía pensado para generar una reacción inmediata, pero que dejó a buena parte del Congreso desconcertada. Para algunos observadores, encarna una forma de liderazgo cada vez más escasa.

“Las palabras de Estados Unidos tienen un gran peso y significado”, afirmó Carlos. La frase resonó en un contexto marcado por tensiones recientes, luego de que la portavoz Karoline Leavitt sugiriera que los medios tenían responsabilidad en el clima que rodeó el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

“Las acciones de esta gran nación importan aún más”, continuó, en un contexto internacional marcado por fuertes tensiones tras el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Soy consciente de que aún estamos en la época de Pascua, la temporada que más fortalece mi esperanza. Por eso creo, de todo corazón, que la esencia de nuestras dos naciones reside en la generosidad de espíritu y el deber de fomentar la compasión, promover la paz, profundizar el entendimiento mutuo y valorar a todas las personas, de todas las religiones y de ninguna”, añadió Carlos, en un pasaje de tono conciliador.

En conjunto, fue un discurso mesurado, sin provocaciones ni referencias directas a conflictos políticos internos. Su énfasis estuvo en los valores compartidos, la cooperación y la tradición diplomática.

Para algunos, ese tono puede resultar evocador, casi propio de otra época. Para otros, contrasta con la dinámica política actual en Estados Unidos, marcada por una mayor polarización y tensiones tanto internas como internacionales.

Traducción de Leticia Zampedri