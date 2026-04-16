El papa León XIV afirma que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos” tras los ataques de Trump

El papa León XIII declaró que el mundo está siendo "asolado por un puñado de tiranos" mientras se agudiza la disputa con el presidente Trump por la guerra en Irán.

Durante su visita a Camerún, el pontífice, en un discurso contundente, arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras. León XIII, el primer papa estadounidense, también criticó a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar las guerras e instó a un “cambio de rumbo decisivo”.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, dijo Leo. “Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

open image in gallery El papa afirmó que “se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación” ( Reuters )

También criticó duramente a los líderes que invocaban temas religiosos para justificar las guerras, diciendo: “¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!”.

León XIV afirmó que el mundo se había “puesto patas arriba” y que esto era una “explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta”. Hizo comentarios similares el mes pasado, cuando dijo que Dios rechazaba las oraciones de los líderes con “las manos manchadas de sangre”, lo cual fue ampliamente interpretado como un ataque al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien utilizó un lenguaje cristiano para justificar la guerra contra Irán.

open image in gallery Trump publicó una foto con Jesucristo tras afirmar que pensaba que una versión anterior en la que curaba a una persona enferma se refería a sí mismo como “médico” ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El nuevo papa se convirtió en un crítico acérrimo de la guerra de Donald Trump en Irán, que desató enfrentamientos en todo Oriente Medio y una crisis económica mundial. El presidente, a su vez, atacó al Papa, escribiendo en Truth Social que era “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

El martes, Trump volvió a atacarlo en las redes sociales, y el miércoles publicó una imagen de Jesús abrazándolo, después de que una imagen anterior que había publicado, en la que se lo representaba como una figura similar a Jesús, provocara críticas generalizadas.

JD Vance provocó aún más controversia cuando advirtió al papa, el líder más visible del cristianismo en el mundo, que debía “tener cuidado cuando habla de teología”, diciendo: “¿Cómo puede decir que Dios nunca estuvo del lado de los que empuñan la espada?”.

León XIV dedicó casi 50 años a trabajar en la Iglesia, entre otros cargos, como sacerdote, misionero y cardenal, antes de ser elegido pontífice el año pasado.

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, declaró el jueves que apoyaba al papa León XIV en su “valiente llamamiento a favor de un reino de paz”.

“Apoyo a mi hermano en Cristo, Su Santidad el Papa León XIV, en su valiente llamado a un reino de paz”, dijo Mullally, líder espiritual de la Comunión Anglicana, en un comunicado.

open image in gallery Trump atacó al papa León XIV a principios de esta semana ( AFP vía Getty Images )

El papa llegó el miércoles a Yaundé, la capital de Camerún, en medio de un conflicto en curso. Según el International Crisis Group, más de 6.500 personas murieron y más de medio millón fueron desplazadas en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos separatistas anglófonos.

Según Reuters, los sacerdotes son frecuentemente secuestrados y retenidos a cambio de rescate, y algunos fueron asesinados. Se anunció un alto el fuego de tres días durante la visita del papa, lo que permitirá a civiles y visitantes circular libremente por el país.

León XIV se mostró optimista, a pesar de que los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz resultaron en gran medida ineficaces hasta el momento, y afirmó sentirse alentado por el hecho de que el conflicto “no haya degenerado en una guerra religiosa” y que los líderes cristianos y musulmanes pudieran mediar para poner fin a los combates.

Su presencia en el país, al instar al gobierno de la nación centroafricana a erradicar la corrupción y resistir los “caprichos de los ricos y poderosos”, despertó la esperanza de que se puedan tomar medidas para resolver el conflicto.

Traducción de Olivia Gorsin